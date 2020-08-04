https://ria.ru/20200804/1575338056.html
В России за сутки выявили 5159 случаев заражения коронавирусом
За сутки в 83 российских регионах зарегистрировали 5159 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T10:32
2020-08-04T11:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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https://radiosputnik.ria.ru/20200804/1575335054.html
Антивирус
5 т. заболело ОРЗ! Кошмар!
35
Наталья Алексеенко(Гусенкова)
От этого ОРЗ реально умирают! Если вас и ваших близких пока не задело, то это не значит, что этого нет!
32
18
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572844266_0:237:2799:1811_1400x0_80_0_0_7f49269cca3e1556e29dcd07b3e7c5b2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество