Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200804/1575338056.html
В России за сутки выявили 5159 случаев заражения коронавирусом
За сутки в 83 российских регионах зарегистрировали 5159 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T11:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572844266_0:237:2799:1811_1400x0_80_0_0_7f49269cca3e1556e29dcd07b3e7c5b2.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200804/1575335054.html
5 т. заболело ОРЗ! Кошмар!
35
От этого ОРЗ реально умирают! Если вас и ваших близких пока не задело, то это не значит, что этого нет!
32
18
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572844266_0:237:2799:1811_1400x0_80_0_0_7f49269cca3e1556e29dcd07b3e7c5b2.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572844266_35:0:2766:2048_1400x0_80_0_0_c04c596631d704360c6e64ccc80bd89f.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572844266_376:0:2424:2048_1400x0_80_0_0_7875869762d2869d05d538b7e0195745.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России за сутки выявили 5159 случаев заражения коронавирусом

10:32 04.08.2020 (обновлено: 11:23 04.08.2020)
23217
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. За сутки в 83 российских регионах зарегистрировали 5159 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
У 30 процентов заразившихся инфекция протекает без симптомов.
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете проводит исследование
09:33
В центре Гамалеи назвали сроки тестирования вакцины от COVID на детях
Умерли 144 пациента, из больницы выписали 7878 человек. Проведено более 29,2 миллиона тестов.
Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве (691), Свердловской области (182) и Ханты-Мансийской автономии (177).
Нет суточного прироста в Псковской области и на Чукотке.
Общее количество инфицированных коронавирусом выросло до 861 423. За время пандемии умер 14 351, выздоровел 661 471 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
3322426839
Обсудить 18
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
Популярные комментарии
5 т. заболело ОРЗ! Кошмар!
4 августа, 10:33
ААнтивирус
11400119
От этого ОРЗ реально умирают! Если вас и ваших близких пока не задело, то это не значит, что этого нет!
4 августа, 10:39
Наталья Алексеенко(Гусенкова)
2201018
Рекомендуем
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
В России выявили 5394 новых случая заражения коронавирусом
Медицинские работники и пациент в госпитале COVID-19
В России выявили 5427 новых случаев коронавируса
Полиция перекрыла движение на мосту Метро в Киеве
Мужчина угрожает взорвать бомбу в киевском бизнес-центре
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки
Польский премьер объяснил критику в адрес Германии и России
Указатель возле наземного стыковочного пункта газопровода Северный поток-2 в Любмине
Польский регулятор оштрафовал "Газпром" за "Северный поток — 2"
Нашивки на военную форму для призывников
Шойгу рассказал о спецнадбавках к окладам военнослужащих
Сотрудники правоохранительных органов Украины возле бизнес-центре Леонардо в Киеве
В Киеве спецназ задержал захватившего отделение банка мужчину
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко оценил потери Белоруссии от "нефтяных разборок" с Россией
Черногория
Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Почему Лукашенко скоро исправит свою ошибку
Рабочие проводят ремонт дорожного покрытия в Новосибирске
Счетная палата назвала причину плохого качества региональных дорог
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию
Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально
Следственный эксперимент с участием жены рэпера Картрайта. Кадры СК РФ
Опубликовано видео следственного эксперимента с женой рэпера Картрайта
Военнослужащие Республики Беларусь
Минобороны Белоруссии объявило о военных сборах на границе с Россией
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме
Рекордный обвал: экономика США рухнула на треть
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:35Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
16:33МИД назвал задержание россиян в Белоруссии спектаклем
16:31РПЦ: патриарх Варфоломей не мог повлиять на решение по Святой Софии
16:31В Audi извинились за рекламу автомобиля с маленькой девочкой
16:30Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
16:29В Лиссабоне собственникам предложили сдавать жилье городу, а не туристам
16:29В МИД заявили, что не дадут в обиду задержанных в Белоруссии россиян
16:22Жириновский не исключил волнений в Белоруссии в случае победы Лукашенко
16:22В Кирове полицейские закрыли подростка в багажнике
16:22В Минздраве рассказали, как защититься от новых штаммов гриппа
16:13Лукашенко хочет нормализовать отношения с Россией, считает эксперт
16:12В ДНР обвинили украинских силовиков в минировании дорог
15:55Глава Мурманской области задекларировал таунхаус в Испании
15:52Москвичей предупредили о резком похолодании
15:50Украинский экс-депутат обвинил Порошенко во внедрении иностранных агентов
15:46В Минприроды спланировали сроки ликвидации последствий ЧП в Норильске
15:42В Ростуризме оценили убытки от отсутствия иностранных туристов
15:42В Минздраве оценили опасность новых штаммов гриппа
15:39Белорусские военные будут тренироваться сажать самолеты на трассе
15:31В багаже пассажирки мюнхенского аэропорта нашли кости ее покойного мужа
Лента новостейМолния