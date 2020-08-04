СМИ: экс-глава Испании король Хуан Карлос находится в Доминикане

Ранее о решении уехать за рубеж Хуан Карлос сообщил своему сыну - правящему монарху Фелипе VI, при этом он сообщил через своего адвоката, что остается в распоряжении прокуратуры. Издание Mundo, в свою очередь, сообщило, что Хуан Карлос уже покинул страну.

По информации газеты ABC, Хуан Карлос еще в выходные направился в муниципалитет Саншеншо (автономное сообщество Галисия), откуда добрался до португальского города Порту. После этого он сел на самолет до столицы Доминиканской Республики Санто-Доминго

Как сообщает издание, вероятнее всего, он принял одно из многочисленных приглашений его друзей. Отмечается, что один из его друзей Пепе Фанхуль проживает в Майами и является владельцем гостиничного комплекса в доминиканской провинции Ла-Романа.

Неизвестно, станет ли Доминиканская Республика конечным пунктом назначения. Издание напоминает, что однажды Хуан Карлос сказал, что если ему придется эмигрировать, то он бы поехал в Новую Зеландию.

В свою очередь, газета Confidencial отмечает, что в последнее время Хуан Карлос испытывает проблемы с мобильностью, поскольку передвигается на инвалидном кресле. В связи с этим издание предполагает, что для начала он может отправиться в соседние страны, например, Португалию, Италию или Францию.

Хуан Карлос отказался от престола в пользу своего сына в июне 2014 года, но сохранил титул короля.

В марте Фелипе VI принял решение лишить отца средств из бюджета королевского дома, а также отказался от наследства.