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СМИ: экс-глава Испании король Хуан Карлос находится в Доминикане
Бывший глава Испании король Хуан Карлос, принявший решение покинуть страну, будучи в центре коррупционного скандала, уже находится в Доминиканской Республике,... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T10:31
хуан карлос i
санто-доминго
испания
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
хуан карлос i, санто-доминго, испания, в мире

СМИ: экс-глава Испании король Хуан Карлос находится в Доминикане

10:31 04.08.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкХуан Карлос I
Хуан Карлос I
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Хуан Карлос I. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Бывший глава Испании король Хуан Карлос, принявший решение покинуть страну, будучи в центре коррупционного скандала, уже находится в Доминиканской Республике, сообщает издание ABC.
Ранее о решении уехать за рубеж Хуан Карлос сообщил своему сыну - правящему монарху Фелипе VI, при этом он сообщил через своего адвоката, что остается в распоряжении прокуратуры. Издание Mundo, в свою очередь, сообщило, что Хуан Карлос уже покинул страну.
По информации газеты ABC, Хуан Карлос еще в выходные направился в муниципалитет Саншеншо (автономное сообщество Галисия), откуда добрался до португальского города Порту. После этого он сел на самолет до столицы Доминиканской Республики Санто-Доминго.
Как сообщает издание, вероятнее всего, он принял одно из многочисленных приглашений его друзей. Отмечается, что один из его друзей Пепе Фанхуль проживает в Майами и является владельцем гостиничного комплекса в доминиканской провинции Ла-Романа.
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Неизвестно, станет ли Доминиканская Республика конечным пунктом назначения. Издание напоминает, что однажды Хуан Карлос сказал, что если ему придется эмигрировать, то он бы поехал в Новую Зеландию.
В свою очередь, газета Confidencial отмечает, что в последнее время Хуан Карлос испытывает проблемы с мобильностью, поскольку передвигается на инвалидном кресле. В связи с этим издание предполагает, что для начала он может отправиться в соседние страны, например, Португалию, Италию или Францию.
Хуан Карлос отказался от престола в пользу своего сына в июне 2014 года, но сохранил титул короля.
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В марте Фелипе VI принял решение лишить отца средств из бюджета королевского дома, а также отказался от наследства.
В начале июня прокуратура верховного суда Испании открыла расследование в отношении Хуана Карлоса в связи с заключением контрактов на строительство высокоскоростной железной дороги в Саудовской Аравии между Меккой и Мединой. Следствие пытается установить факты дачи взяток со стороны окружения саудовского короля Хуану Карлосу.
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Хуан Карлос IСанто-ДомингоИспанияВ мире
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