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Угрожавший взорвать банк в Киеве официально стал подозреваемым
Мужчину, угрожавшего взорвать отделение банка в Киеве, уведомили о подозрении в совершении теракта, сообщила во вторник пресс-служба офиса генерального... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T10:26
2020-08-04T10:26
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575316814_0:53:3183:1843_1400x0_80_0_0_b96514210553a9beabd030f8c2b6e5d9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд украины, полтавская область, киев, украина, в мире
КИЕВ, 4 авг – РИА Новости.
Мужчину, угрожавшего взорвать отделение банка в Киеве
, уведомили о подозрении в совершении теракта, сообщила во вторник пресс-служба офиса генерального прокурора Украины
.
В понедельник в бизнес-центре "Леонардо" в центре Киева мужчина взял в заложники руководителя отделения расположенного там украинского банка. Он угрожал взорвать бомбу в случае невыполнения его требований. Спецоперация по задержанию злоумышленника длилась несколько часов и завершилась успешно. Правоохранители возбудили дело по статье "террористический акт", ему также могут предъявить обвинение в захвате заложников. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
"Под процессуальным руководством прокуратуры Киева лицу сообщено о подозрении в совершении террористического акта, то есть угрозе взрыва, который создает опасность для жизни людей (часть 1 статьи 258 УК Украины)", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей, соответствующее ходатайство направили в суд.
Как отмечается, следствие устанавливает мотивы совершения преступления.
На Украине участились случаи захвата заложников. Двадцать первого июля в центре Луцка мужчина захватил автобус с 13 пассажирами, при себе у него были взрывчатка и оружие. Переговоры длились более десяти часов, всех заложников удалось освободить, никто не пострадал. Мужчина был задержан. В Полтавской области
23 июля мужчина, которого пытались задержать за угон автомобиля, угрожал взорвать гранату, взял в заложники полицейского и уехал с ним на предоставленном правоохранителями автомобиле. Позже он бросил машину, отпустил заложника невредимым и скрылся. Первого августа замглавы МВД Украины
Антон Геращенко заявил, что полицейские обнаружили мужчину и ликвидировали его после того, как он во время задержания вновь взял в заложники сотрудника правоохранительных органов.