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Угрожавший взорвать банк в Киеве официально стал подозреваемым
Мужчину, угрожавшего взорвать отделение банка в Киеве, уведомили о подозрении в совершении теракта, сообщила во вторник пресс-служба офиса генерального... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T10:26
мвд украины
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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мвд украины, полтавская область, киев, украина, в мире

Угрожавший взорвать банк в Киеве официально стал подозреваемым

10:26 04.08.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСитуация у здания бизнес-центра "Леонардо" в Киеве
Ситуация у здания бизнес-центра Леонардо в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 4 авг – РИА Новости. Мужчину, угрожавшего взорвать отделение банка в Киеве, уведомили о подозрении в совершении теракта, сообщила во вторник пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.
В понедельник в бизнес-центре "Леонардо" в центре Киева мужчина взял в заложники руководителя отделения расположенного там украинского банка. Он угрожал взорвать бомбу в случае невыполнения его требований. Спецоперация по задержанию злоумышленника длилась несколько часов и завершилась успешно. Правоохранители возбудили дело по статье "террористический акт", ему также могут предъявить обвинение в захвате заложников. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Захватчик и заложница внутри банка в здании бизнес-центра Леонардо в Киеве
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"Под процессуальным руководством прокуратуры Киева лицу сообщено о подозрении в совершении террористического акта, то есть угрозе взрыва, который создает опасность для жизни людей (часть 1 статьи 258 УК Украины)", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей, соответствующее ходатайство направили в суд.
Как отмечается, следствие устанавливает мотивы совершения преступления.
Сотрудники правоохранительных органов Украины возле бизнес-центре Леонардо в Киеве
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На Украине участились случаи захвата заложников. Двадцать первого июля в центре Луцка мужчина захватил автобус с 13 пассажирами, при себе у него были взрывчатка и оружие. Переговоры длились более десяти часов, всех заложников удалось освободить, никто не пострадал. Мужчина был задержан. В Полтавской области 23 июля мужчина, которого пытались задержать за угон автомобиля, угрожал взорвать гранату, взял в заложники полицейского и уехал с ним на предоставленном правоохранителями автомобиле. Позже он бросил машину, отпустил заложника невредимым и скрылся. Первого августа замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что полицейские обнаружили мужчину и ликвидировали его после того, как он во время задержания вновь взял в заложники сотрудника правоохранительных органов.
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МВД УкраиныПолтавская областьКиевУкраинаВ мире
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