Угрожавший взорвать банк в Киеве официально стал подозреваемым

В понедельник в бизнес-центре "Леонардо" в центре Киева мужчина взял в заложники руководителя отделения расположенного там украинского банка. Он угрожал взорвать бомбу в случае невыполнения его требований. Спецоперация по задержанию злоумышленника длилась несколько часов и завершилась успешно. Правоохранители возбудили дело по статье "террористический акт", ему также могут предъявить обвинение в захвате заложников. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.