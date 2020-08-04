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В России запустили сервис по отказу от "зарплатного рабства"
Международная платежная система Visa и компания "Яндекс.Касса" запустили сервис, позволяющий работодателям переводить зарплату сотрудникам на карты всех... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T10:06
2020-08-04T12:00
россия
яндекс.касса
visa, inc.
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155732/69/1557326903_0:177:3014:1872_1400x0_80_0_0_ef52e896bb94b9a05e850118626aa7b6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, яндекс.касса, visa, inc., экономика
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости.
Международная платежная система Visa и компания "Яндекс.Касса
" запустили сервис, позволяющий работодателям переводить зарплату сотрудникам на карты всех российских банков.
Для получения перевода по номеру банковской карты сотруднику достаточно ввести эти данные в форму на странице "Яндекс.Кассы". Система предоставляет идентификатор — номер для выплаты, который сотрудник передает в бухгалтерию организации.
Работодатель, в свою очередь, использует этот номер в списке с данными выплат, который загружает в личный кабинет сервиса и нажимает кнопку "Сделать выплату", чтобы перевести зарплату. Деньги поступают на карты сотрудников через несколько минут.
В совместном пресс-релизе компаний отмечается, что сервис позволит юрлицам сократить дополнительные операционные и финансовые расходы при создании и отправке множества платежных поручений на счета в других банках.
Для малого и среднего бизнеса такая процедура зачастую приводит к сложностям в результате ограниченных ресурсов бухгалтерии, а для более крупных юридических лиц создает неудобства при обработке платежных поручений для большого штата персонала, говорится в релизе. При этом сотрудники, не состоящие в зарплатном проекте, всегда получают перевод позже своих коллег.
Как отмечается в сообщении, новый сервис предоставит организациям возможность перечисления заработной платы в любой российский банк по выбору сотрудника без формирования платежных поручений. Утверждается, что предприятиям также больше не потребуется заключать несколько зарплатных проектов с разными банками.