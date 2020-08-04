В России запустили сервис по отказу от "зарплатного рабства"

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Международная платежная система Visa и компания " Международная платежная система Visa и компания " Яндекс.Касса " запустили сервис, позволяющий работодателям переводить зарплату сотрудникам на карты всех российских банков.

Для получения перевода по номеру банковской карты сотруднику достаточно ввести эти данные в форму на странице "Яндекс.Кассы". Система предоставляет идентификатор — номер для выплаты, который сотрудник передает в бухгалтерию организации.

Работодатель, в свою очередь, использует этот номер в списке с данными выплат, который загружает в личный кабинет сервиса и нажимает кнопку "Сделать выплату", чтобы перевести зарплату. Деньги поступают на карты сотрудников через несколько минут.

В совместном пресс-релизе компаний отмечается, что сервис позволит юрлицам сократить дополнительные операционные и финансовые расходы при создании и отправке множества платежных поручений на счета в других банках.

Для малого и среднего бизнеса такая процедура зачастую приводит к сложностям в результате ограниченных ресурсов бухгалтерии, а для более крупных юридических лиц создает неудобства при обработке платежных поручений для большого штата персонала, говорится в релизе. При этом сотрудники, не состоящие в зарплатном проекте, всегда получают перевод позже своих коллег.