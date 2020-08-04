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В России запустили сервис по отказу от "зарплатного рабства"
Международная платежная система Visa и компания "Яндекс.Касса" запустили сервис, позволяющий работодателям переводить зарплату сотрудникам на карты всех... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T12:00
россия
яндекс.касса
visa, inc.
экономика
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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60
россия, яндекс.касса, visa, inc., экономика

В России запустили сервис по отказу от "зарплатного рабства"

10:06 04.08.2020 (обновлено: 12:00 04.08.2020)
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© РИА Новости / Григорий СысоевБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Международная платежная система Visa и компания "Яндекс.Касса" запустили сервис, позволяющий работодателям переводить зарплату сотрудникам на карты всех российских банков.
Для получения перевода по номеру банковской карты сотруднику достаточно ввести эти данные в форму на странице "Яндекс.Кассы". Система предоставляет идентификатор — номер для выплаты, который сотрудник передает в бухгалтерию организации.
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Работодатель, в свою очередь, использует этот номер в списке с данными выплат, который загружает в личный кабинет сервиса и нажимает кнопку "Сделать выплату", чтобы перевести зарплату. Деньги поступают на карты сотрудников через несколько минут.
В совместном пресс-релизе компаний отмечается, что сервис позволит юрлицам сократить дополнительные операционные и финансовые расходы при создании и отправке множества платежных поручений на счета в других банках.
Для малого и среднего бизнеса такая процедура зачастую приводит к сложностям в результате ограниченных ресурсов бухгалтерии, а для более крупных юридических лиц создает неудобства при обработке платежных поручений для большого штата персонала, говорится в релизе. При этом сотрудники, не состоящие в зарплатном проекте, всегда получают перевод позже своих коллег.
Как отмечается в сообщении, новый сервис предоставит организациям возможность перечисления заработной платы в любой российский банк по выбору сотрудника без формирования платежных поручений. Утверждается, что предприятиям также больше не потребуется заключать несколько зарплатных проектов с разными банками.
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991260522
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