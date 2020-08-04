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Назван простой способ снизить холестерин без лекарств
Врач-кардиолог, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Ольга Молчанова рассказала, как снизить РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T11:59
ольга молчанова
здоровье - общество
питание
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
ольга молчанова, здоровье - общество, питание

Назван простой способ снизить холестерин без лекарств

10:00 04.08.2020 (обновлено: 11:59 04.08.2020)
12390
© DepositphotosОвсяная каша с яблоками
Овсяная каша с яблоками
© Depositphotos
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Врач-кардиолог, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Ольга Молчанова рассказала, как снизить холестерин без лекарств.
В частности, медик посоветовала частично заменить сливочное масло на льняное, а также добавить в рацион рыбий жир, который участвует в обмене холестерина, помогая утилизировать его в крови и доставляя в органы и ткани, которые в этом нуждаются.
Также, по словам Молчановой, снижению избыточного количества холестерина способствуют овсяные отруби и сама овсянка, яблоки, цитрусовые, чеснок.
При этом врач отметила, что холестерин должен поступать в разумных количествах.
"Например, можно съесть одно яйцо, 12 граммов сливочного масла. Или 80 граммов телячьей печени", — сказала Молчанова в комментарии "Комсомольской правде".
Овсяная каша
Вчера, 04:11
Врач назвал идеальную кашу
1341454824
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Ольга МолчановаЗдоровье - ОбществоПитание
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