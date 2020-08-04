https://ria.ru/20200804/1575335928.html
Назван простой способ снизить холестерин без лекарств
Врач-кардиолог, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Ольга Молчанова рассказала, как снизить РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T10:00
2020-08-04T11:59
ольга молчанова
здоровье - общество
питание
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга молчанова, здоровье - общество, питание
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости.
Врач-кардиолог, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Ольга Молчанова
рассказала, как снизить холестерин без лекарств.
В частности, медик посоветовала частично заменить сливочное масло на льняное, а также добавить в рацион рыбий жир, который участвует в обмене холестерина, помогая утилизировать его в крови и доставляя в органы и ткани, которые в этом нуждаются.
Также, по словам Молчановой, снижению избыточного количества холестерина способствуют овсяные отруби и сама овсянка, яблоки, цитрусовые, чеснок.
При этом врач отметила, что холестерин должен поступать в разумных количествах.
"Например, можно съесть одно яйцо, 12 граммов сливочного масла. Или 80 граммов телячьей печени", — сказала Молчанова в комментарии "Комсомольской правде"
.