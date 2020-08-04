Соперник Лукашенко призвал расследовать действия властей при пандемии

"Считаю необходимым создать парламентскую комиссию по расследованию действий власти во время коронавируса. Мы должны знать имена каждого, кто принимал решения. Кто затыкал рты врачам. Кто не давал давать нормальные цифры. Имена каждого, кто вместо того, чтобы рассказывать нам, как себя защитить, выделять деньги, чтобы мы могли себя защитить в тяжелый экономический период, мешал нам и врал", - заявил Дмитриев журналистам.