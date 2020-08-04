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Распространение нового коронавируса
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Соперник Лукашенко призвал расследовать действия властей при пандемии
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев призвал создать комиссию по расследованию действий власти во время пандемии коронавируса. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T09:45
распространение нового коронавируса
андрей дмитриев (политик, белоруссия)
коронавирус covid-19
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
андрей дмитриев (политик, белоруссия), коронавирус covid-19, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Соперник Лукашенко призвал расследовать действия властей при пандемии

09:45 04.08.2020
756
© Sputnik / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев
© Sputnik
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Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев. Архивное фото
МИНСК, 4 авг – РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев призвал создать комиссию по расследованию действий власти во время пандемии коронавируса.
"Считаю необходимым создать парламентскую комиссию по расследованию действий власти во время коронавируса. Мы должны знать имена каждого, кто принимал решения. Кто затыкал рты врачам. Кто не давал давать нормальные цифры. Имена каждого, кто вместо того, чтобы рассказывать нам, как себя защитить, выделять деньги, чтобы мы могли себя защитить в тяжелый экономический период, мешал нам и врал", - заявил Дмитриев журналистам.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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Все по закону. Лукашенко предложил изменить конституцию Белоруссии
В день послания Александра Лукашенко к народу и Национальному собранию Дмитриев выступил с "альтернативным" посланием - для этого его сторонники принесли трибуну к Дому правительства на площади Независимости. В этом же здании находится Нижняя палата парламента Белоруссии.
Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
2331035
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Распространение нового коронавирусаАндрей Дмитриев (политик, Белоруссия)Коронавирус COVID-19Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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