Подкаст «Это надолго». Как заставить ребёнка слушаться?

Ноет, выпрашивает, катается по полу магазина, разбрасывает вещи и не делает уроки. Порой договориться с собственными детьми очень сложно. Как быть, когда любая просьба сделать что-то переходит в многочасовые переговоры с условиями и требованиями? Как перестать потакать капризам? Почему всё же это происходит и можно ли исправить ситуацию?

Вместе с проектом поддержки родителей " Family Tree " выясняем, что такое послушание и почему на практике всё работает не так, как хочется.

Если ребёнок не делает то, что требуется, велик соблазн пойти на угрозы и даже наказания. Но какая цена такого подхода? В нашем подкасте мы часто говорим, что о методе кнута лучше забыть навсегда.

Как работает дисциплина и реально ли её организовать без попустительства, ругани и ограничений? Какое место здесь занимают привязанность и любовь? Почему система "кнут и пряник" изначально провальная, даже если многие из нас сами на ней выросли?

Об этом Настя и Лина спрашивают коуча, специалиста по семейному тайм-менеджменту, автора проекта "Флаймама" и писательницу Свету Гончарову.

памятку , где семейный психолог Людмила Петрановская разбирает ошибки, которые делают родители, пытаясь следовать теории привязанности. Также читайте бесплатную, где семейный психолог Людмила Петрановская разбирает ошибки, которые делают родители, пытаясь следовать теории привязанности.

1:55 Почему непослушание — это не детский бунт, а, прежде всего, родительская ошибка

4:00 Почему в переговорах с детьми не работают шантаж, страх и запугивание

7:00 Теория привязанности: что на самом деле стоит за послушанием

12:40 Возможна ли дисциплина без попустительства

15:30 Ситуации, когда родители сами случайно всё портят

16:25 Когда взрослые предъявляют слишком высокие требования к детям, а в итоге плохо всем

18:40 "Привет, родительское выгорание": если опять всё на тебе

21:00 Практические шаги на пути к послушанию

25:50 Как правильно отказывать детям, чтобы они понимали, что "нет" — это "нет" и без вариантов

28:50 Как утвердить родительский авторитет согласно теории привязанности

31:45 Если ребёнок "подарочный" и ведёт себя спокойно, стоит ли волноваться?

32:50 Высокочувствительные дети: ещё одна причина частых капризов

36:30 Как же тогда воспитывать, если дети что-то натворили?

38:45 Если больше нет больше сил и терпения… что делать?

Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.

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Эпизод монтировал Андрей Темнов

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