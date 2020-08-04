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Это надолго
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
https://ria.ru/20200804/1575335242.html
Подкаст "Это надолго". Как заставить ребёнка слушаться?
Ноет, выпрашивает, катается по полу магазина, разбрасывает вещи и не делает уроки. Порой договориться с собственными детьми очень сложно. Как быть, когда любая просьба сделать что-то переходит в многочасовые переговоры с условиями и требованиями? Как перестать потакать капризам? Почему всё же это происходит и можно ли исправить ситуацию?
2020-08-04T11:00
это надолго
подкаст
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Подкаст «Это надолго». Как заставить ребёнка слушаться?
Ноет, выпрашивает, катается по полу магазина, разбрасывает вещи и не делает уроки. Порой договориться с собственными детьми очень сложно. Как быть, когда любая просьба сделать что-то переходит в многочасовые переговоры с условиями и требованиями? Как перестать потакать капризам? Почему всё же это происходит и можно ли исправить ситуацию?
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353
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575335128_0:20:640:380_1400x0_80_0_0_19c818897a80153ddec51ae21b5bd1ef.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аудио, подкаст

Подкаст "Это надолго". Как заставить ребёнка слушаться?

11:00 04.08.2020
3457
Это надолго
Подкаст «Это надолго». Как заставить ребёнка слушаться?
11:00
Ноет, выпрашивает, катается по полу магазина, разбрасывает вещи и не делает уроки. Порой договориться с собственными детьми очень сложно. Как быть, когда любая просьба сделать что-то переходит в многочасовые переговоры с условиями и требованиями? Как перестать потакать капризам? Почему всё же это происходит и можно ли исправить ситуацию?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" выясняем, что такое послушание и почему на практике всё работает не так, как хочется.
Если ребёнок не делает то, что требуется, велик соблазн пойти на угрозы и даже наказания. Но какая цена такого подхода? В нашем подкасте мы часто говорим, что о методе кнута лучше забыть навсегда.
Как работает дисциплина и реально ли её организовать без попустительства, ругани и ограничений? Какое место здесь занимают привязанность и любовь? Почему система "кнут и пряник" изначально провальная, даже если многие из нас сами на ней выросли?
Об этом Настя и Лина спрашивают коуча, специалиста по семейному тайм-менеджменту, автора проекта "Флаймама" и писательницу Свету Гончарову.
Также читайте бесплатную памятку, где семейный психолог Людмила Петрановская разбирает ошибки, которые делают родители, пытаясь следовать теории привязанности.
1:55 Почему непослушание — это не детский бунт, а, прежде всего, родительская ошибка
4:00 Почему в переговорах с детьми не работают шантаж, страх и запугивание
7:00 Теория привязанности: что на самом деле стоит за послушанием
12:40 Возможна ли дисциплина без попустительства
15:30 Ситуации, когда родители сами случайно всё портят
16:25 Когда взрослые предъявляют слишком высокие требования к детям, а в итоге плохо всем
18:40 "Привет, родительское выгорание": если опять всё на тебе
21:00 Практические шаги на пути к послушанию
25:50 Как правильно отказывать детям, чтобы они понимали, что "нет" — это "нет" и без вариантов
28:50 Как утвердить родительский авторитет согласно теории привязанности
31:45 Если ребёнок "подарочный" и ведёт себя спокойно, стоит ли волноваться?
32:50 Высокочувствительные дети: ещё одна причина частых капризов
36:30 Как же тогда воспитывать, если дети что-то натворили?
38:45 Если больше нет больше сил и терпения… что делать?
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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Это надолгоПодкаст
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