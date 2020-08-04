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Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну
Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в "зеленый список" эпидемиологически безопасных стран. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T10:56
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну

09:36 04.08.2020 (обновлено: 10:56 04.08.2020)
39150
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкЧерногория
Черногория
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Черногория. Архивное фото
БЕЛГРАД, 4 авг — РИА Новости. Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в "зеленый список" эпидемиологически безопасных стран.
Вместе с Россией в перечень вошел Азербайджан. Гражданам этих стран разрешен въезд в Черногорию без дополнительных условий в связи с COVID-19.
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С 1 июня власти Черногории ввели специальные критерии въезда. Согласно этим правилам, границы закрыты для граждан государств, где зарегистрировано более 25 заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения.
Затем NKT определил список "зеленых стран", в который вошли большинство стран ЕС и еще около 40 государств, а также "желтых стран", гражданам которых для въезда нужен результат ПЦР-теста не старше 71 часа. Среди них Албания, Босния и Герцеговина, Израиль, Сингапур и самопровозглашенная Республика Косово.
Анталья
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Пока прямых рейсов между Россией и Черногорией нет. Ранее российские власти объявили о возобновлении авиасообщения с Турцией, Великобританией, Швейцарией и Танзанией.

Прекращение перелетов

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы (а иностранцев — из России), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие.
Дату открытия границ власти связывают с эпидемиологической ситуацией. Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, открывать полеты будут в те страны, где заболеваемость COVID-19 не превышает 40 случаев на 100 тысяч населения, а среднесуточный прирост заразившихся составляет не более одного процента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ТуризмТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыНовости - ТуризмСингапур (страна)КосовоВ мире
Популярные комментарии
ну наконец то можно поехать отдохнуть в приличном месте , не придется кормить упырей в Крыму
4 августа, 10:06
F-16 Viper
282101034
Ничего хорошего. Понавезут опять заразы от туда.
4 августа, 09:50
Егор Панкратов
44104016
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