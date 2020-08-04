https://ria.ru/20200804/1575334964.html
Трамп назвал самую большую ошибку в истории США
Президент США Дональд Трамп в интервью порталу Axios назвал отправку войск на Ближний Восток самой большой ошибкой в истории Соединенных Штатов. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T09:30
2020-08-04T09:49
ближний восток
дональд трамп
сша
в мире
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https://ria.ru/20200107/1563171082.html
Дядька Митька
Самая большая ошибка в США это сами США !
46
bay71b
Дружище, снял с языка! Ибо эта мысль сама просится...
15
7
ближний восток
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ближний восток, дональд трамп, сша, в мире