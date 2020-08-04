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Трамп назвал самую большую ошибку в истории США
Президент США Дональд Трамп в интервью порталу Axios назвал отправку войск на Ближний Восток самой большой ошибкой в истории Соединенных Штатов. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T09:49
ближний восток
дональд трамп
сша
в мире
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Самая большая ошибка в США это сами США !
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Дружище, снял с языка! Ибо эта мысль сама просится...
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ближний восток
сша
РИА Новости
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РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156256/00/1562560059_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_d62548f020f6ea43dd44b418ab9284d9.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
ближний восток, дональд трамп, сша, в мире

Трамп назвал самую большую ошибку в истории США

09:30 04.08.2020 (обновлено: 09:49 04.08.2020)
7324
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью порталу Axios назвал отправку войск на Ближний Восток самой большой ошибкой в истории Соединенных Штатов.
"Мы ликвидировали ИГИЛ*… 100% этого халифата… Мы "убрали" (иранского генерала Касема – ред.) Сулеймани, (главаря ИГ* Абу Бакра - ред.) Аль-Багдади… Я сделал много всего того, чего не делали другие президенты. Им вообще никогда не стоило приходить на Ближний Восток", - заявил Трамп.
"Решение об отправлении на Ближний Восток и вмешательстве в его дела было единственной самой большой ошибкой в истории нашей страны", - подчеркнул американский лидер.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
7 января, 20:15
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86633048
Обсудить 7
Ближний ВостокДональд ТрампСШАВ мире
Популярные комментарии
Самая большая ошибка в США это сами США !
4 августа, 09:45
Дядька Митька
3930004
Дружище, снял с языка! Ибо эта мысль сама просится...
4 августа, 09:50
bay71b
1210002
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