Трамп назвал самую большую ошибку в истории США

"Мы ликвидировали ИГИЛ*… 100% этого халифата… Мы "убрали" (иранского генерала Касема – ред.) Сулеймани, (главаря ИГ* Абу Бакра - ред.) Аль-Багдади… Я сделал много всего того, чего не делали другие президенты. Им вообще никогда не стоило приходить на Ближний Восток", - заявил Трамп.