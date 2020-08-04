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В Москве 1456 пациентов излечились от коронавируса за сутки
Ещё 1456 пациентов выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, всего в Москве врачи вылечили свыше 183,6 тысячи человек, сообщила... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T09:13
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353
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В Москве 1456 пациентов излечились от коронавируса за сутки

09:13 04.08.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Ещё 1456 пациентов выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, всего в Москве врачи вылечили свыше 183,6 тысячи человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1456 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 183 640", - сообщила Ракова.
Заммэра напомнила, что вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы или социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.
"Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации", - добавили заммэра.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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