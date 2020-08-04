В Москве 1456 пациентов излечились от коронавируса за сутки

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Ещё 1456 пациентов выздоровели после прохождения лечения от Ещё 1456 пациентов выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции , всего в Москве врачи вылечили свыше 183,6 тысячи человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1456 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 183 640", - сообщила Ракова.

Заммэра напомнила, что вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы или социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

"Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации", - добавили заммэра.