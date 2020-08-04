В Центре Гамалеи рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19 на детях

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Национальный исследовательский центр имени Гамалеи планирует начать исследования вакцины от COVID-19 на детях в январе-феврале следующего года, сообщил РИА Новости директор центра Национальный исследовательский центр имени Гамалеи планирует начать исследования вакцины от COVID-19 на детях в январе-феврале следующего года, сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург

"Мы сейчас этот пакет документов начали прорабатывать, потому что никогда институт не проводил испытания на детях. <...> Педиатры знают эти особенности, и вместе с ними мы сейчас пишем пакет документов, которые представим в Минздрав, чтобы на детях можно было это проводить, но только после того, как мы закончим все исследования на взрослых", — сказал Гинцбург.

По его словам, тестирование начнут зимой, так как третья фаза испытаний вакцины от коронавируса на взрослых займет порядка пяти месяцев. В ней будут участвовать около двух тысяч пациентов.

Испытания российской вакцины от коронавируса

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко объявил о завершении клинических испытаний вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Он подчеркивал, что власти намерены запустить массовую вакцинацию в октябре. В первую очередь прививки будут делать представителям "особых групп", в частности медикам и учителям.

Специалисты разрабатывали препарат совместно с Минобороны. В конце июля из военного госпиталя выписали вторую группу из 20 добровольцев. У каждого из них выработался иммунный ответ, никаких побочных эффектов или осложнений не выявили.

Также клинические испытания вакцины начал проводить центр "Вектор", он планирует начать производство в ноябре.