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В Центре Гамалеи рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19 на детях
Национальный исследовательский центр имени Гамалеи планирует начать исследования вакцины от COVID-19 на детях в январе-феврале следующего года, сообщил РИА... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T13:14
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александр гинцбург
нии им. гамалеи
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И на каких детях будут испытывать? Из детдомов? Может сообщите! Явно, что дети чиновников в этом не будут учавствовать!
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568746029_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_bb58a38fa68f8d55db6fdd0b0706af90.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, нии им. гамалеи

В Центре Гамалеи рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19 на детях

09:04 04.08.2020 (обновлено: 13:14 04.08.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университете готовит препарат
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете готовит препарат
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Национальный исследовательский центр имени Гамалеи планирует начать исследования вакцины от COVID-19 на детях в январе-феврале следующего года, сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.
"Мы сейчас этот пакет документов начали прорабатывать, потому что никогда институт не проводил испытания на детях. <...> Педиатры знают эти особенности, и вместе с ними мы сейчас пишем пакет документов, которые представим в Минздрав, чтобы на детях можно было это проводить, но только после того, как мы закончим все исследования на взрослых", — сказал Гинцбург.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете готовит препарат
Вчера, 09:42Распространение нового коронавируса
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По его словам, тестирование начнут зимой, так как третья фаза испытаний вакцины от коронавируса на взрослых займет порядка пяти месяцев. В ней будут участвовать около двух тысяч пациентов.

Испытания российской вакцины от коронавируса

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко объявил о завершении клинических испытаний вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Он подчеркивал, что власти намерены запустить массовую вакцинацию в октябре. В первую очередь прививки будут делать представителям "особых групп", в частности медикам и учителям.
Специалисты разрабатывали препарат совместно с Минобороны. В конце июля из военного госпиталя выписали вторую группу из 20 добровольцев. У каждого из них выработался иммунный ответ, никаких побочных эффектов или осложнений не выявили.
Также клинические испытания вакцины начал проводить центр "Вектор", он планирует начать производство в ноябре.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургНИИ им. Гамалеи
Популярные комментарии
И на каких детях будут испытывать? Из детдомов? Может сообщите! Явно, что дети чиновников в этом не будут учавствовать!
4 августа, 09:52
Олег Савосин
1200001
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