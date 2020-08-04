https://ria.ru/20200804/1575334241.html
В Центре Гамалеи рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19 на детях
Национальный исследовательский центр имени Гамалеи планирует начать исследования вакцины от COVID-19 на детях в январе-феврале следующего года, сообщил РИА... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T09:04
2020-08-04T13:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
нии им. гамалеи
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https://ria.ru/20200803/1575288321.html
Олег Савосин
И на каких детях будут испытывать? Из детдомов? Может сообщите! Явно, что дети чиновников в этом не будут учавствовать!
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10
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, нии им. гамалеи
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости.
Национальный исследовательский центр имени Гамалеи планирует начать исследования вакцины от COVID-19 на детях в январе-феврале следующего года, сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург
.
"Мы сейчас этот пакет документов начали прорабатывать, потому что никогда институт не проводил испытания на детях. <...> Педиатры знают эти особенности, и вместе с ними мы сейчас пишем пакет документов, которые представим в Минздрав, чтобы на детях можно было это проводить, но только после того, как мы закончим все исследования на взрослых", — сказал Гинцбург.
По его словам, тестирование начнут зимой, так как третья фаза испытаний вакцины от коронавируса на взрослых займет порядка пяти месяцев. В ней будут участвовать около двух тысяч пациентов.
Испытания российской вакцины от коронавируса
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко объявил о завершении клинических испытаний вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Он подчеркивал, что власти намерены запустить массовую вакцинацию в октябре. В первую очередь прививки будут делать представителям "особых групп", в частности медикам и учителям.
Специалисты разрабатывали препарат совместно с Минобороны. В конце июля из военного госпиталя выписали вторую группу из 20 добровольцев. У каждого из них выработался иммунный ответ, никаких побочных эффектов или осложнений не выявили.
Также клинические испытания вакцины начал проводить центр "Вектор", он планирует начать производство в ноябре.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.