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Лукашенко хочет расширить географию дружественных Белоруссии стран
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что приложит все усилия для расширения географии дружественных республике стран. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T08:36
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200802/1575280999.html
Кому вы на фиг нужны? Поимеют вас "друзья" и будите колонией ЕС или США.
60
В Россию его не примем. Пусть его свои же казнят. Всё к тому идёт.....
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белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/100498/30/1004983013_0:140:3147:1910_1400x0_80_0_0_e0ed45e882de1ae0a74e0a356226bc23.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко хочет расширить географию дружественных Белоруссии стран

08:36 04.08.2020
5586
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 4 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что приложит все усилия для расширения географии дружественных республике стран.
"Мы вступаем в эру глобальных геополитических потрясений. Будут приложены все усилия для того, чтобы различия во внешней политике не влияли на дружбу народов, которым суждено жить бок о бок на этой земле в сердце Европы, и география наших дружественных стран расширилась", - говорится в предвыборной программе Лукашенко, которая опубликована во вторник в государственной газете "Звезда".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
2 августа, 19:57
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Как отметил глава республики, Белоруссия всегда была открыта для дружбы и сотрудничества, никогда не вмешивалась во внутренние дела других государств. "Наша миролюбивая дипломатия была и останется гарантией безопасности для белорусов", - подчеркнул Лукашенко.
Он также отметил, что независимость республики стоит дорого, но необходимо сохранить ее и передать следующим поколениям.
Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Лукашенко баллотируется на шестой срок.
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Обсудить 15
Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Кому вы на фиг нужны? Поимеют вас "друзья" и будите колонией ЕС или США.
4 августа, 09:12
Егор Панкратов
40100019
В Россию его не примем. Пусть его свои же казнят. Всё к тому идёт.....
4 августа, 09:16
Арсений Новиков
28311015
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