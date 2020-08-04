Лукашенко хочет расширить географию дружественных Белоруссии стран

МИНСК, 4 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что приложит все усилия для расширения географии дружественных республике стран.
"Мы вступаем в эру глобальных геополитических потрясений. Будут приложены все усилия для того, чтобы различия во внешней политике не влияли на дружбу народов, которым суждено жить бок о бок на этой земле в сердце Европы, и география наших дружественных стран расширилась", - говорится в предвыборной программе Лукашенко, которая опубликована во вторник в государственной газете "Звезда".
2 августа, 19:57Лукашенко обвинили в провоцировании "майдана" в Белоруссии
Как отметил глава республики, Белоруссия всегда была открыта для дружбы и сотрудничества, никогда не вмешивалась во внутренние дела других государств. "Наша миролюбивая дипломатия была и останется гарантией безопасности для белорусов", - подчеркнул Лукашенко.
Он также отметил, что независимость республики стоит дорого, но необходимо сохранить ее и передать следующим поколениям.
Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Лукашенко баллотируется на шестой срок.