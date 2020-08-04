Лукашенко хочет расширить географию дружественных Белоруссии стран

Как отметил глава республики, Белоруссия всегда была открыта для дружбы и сотрудничества, никогда не вмешивалась во внутренние дела других государств. "Наша миролюбивая дипломатия была и останется гарантией безопасности для белорусов", - подчеркнул Лукашенко.