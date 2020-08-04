Лукашенко подтвердил намерения изменить конституцию Белоруссии

"По мере того как менялась наша Белоруссия, менялись и мы. Готовность белорусов взять на себя ответственность за судьбу страны очевидна. И степень этой ответственности установит сам народ. Но по закону! Не на улицах и площадях, а через правовые отношения. Давайте начнем с конституции", - говорится в предвыборной программе Лукашенко, которая опубликована во вторник в государственной газете " Звезда ".