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Лукашенко подтвердил намерения изменить конституцию Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, подтвердил намерения провести республиканский референдум и изменить конституцию... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T08:25
президентская кампания в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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Тожа хочэт обнулиться как и старший дедушка.
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И прописать в Конституции, что выборы президента не нужны вообще. А если вобщем, то в Беларуси власть слишком централизирована, Лукашенко слишком много полномочий замкнул на себя.
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белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
президентская кампания в белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко подтвердил намерения изменить конституцию Белоруссии

08:25 04.08.2020
30994
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МИНСК, 4 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, подтвердил намерения провести республиканский референдум и изменить конституцию республики.

"По мере того как менялась наша Белоруссия, менялись и мы. Готовность белорусов взять на себя ответственность за судьбу страны очевидна. И степень этой ответственности установит сам народ. Но по закону! Не на улицах и площадях, а через правовые отношения. Давайте начнем с конституции", - говорится в предвыборной программе Лукашенко, которая опубликована во вторник в государственной газете "Звезда".

Как отметил президент, белорусы во время общенационального обсуждения определят свои права, свободы и обязанности, а также полномочия органов государственной власти.
Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
08:00
Почему Лукашенко скоро исправит свою ошибку
Ранее Лукашенко заявил, что новая редакция белорусской конституции будет подготовлена в течение двух лет, при этом еще до ее принятия будут сделаны шаги по передаче полномочий "вниз" - местной власти, "до председателей райисполкомов, губернатора". Принятие новой редакции конституции или поправок в действующую требует проведения общереспубликанского референдума. Ранее руководитель центризбиркома Лидия Ермошина в интервью РИА Новости заявила, что ЦИК Белоруссии при необходимости подготовит референдум, посвященный принятию новой редакции конституции, за 60 дней.
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Президентская кампания в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Тожа хочэт обнулиться как и старший дедушка.
4 августа, 08:36
ЛКЛысый Кучерявый
461501354
И прописать в Конституции, что выборы президента не нужны вообще. А если вобщем, то в Беларуси власть слишком централизирована, Лукашенко слишком много полномочий замкнул на себя.
4 августа, 08:28
АПАлександр Перов
4050005
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