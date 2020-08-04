https://ria.ru/20200804/1575333622.html
У пенсионерки в Москве украли сто тысяч долларов
Вор украл из квартиры пенсионерки в Москве 100 тысяч долларов и скрылся, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ГУМВД по столице. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T08:19
2020-08-04T08:27
москва
происшествия
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2
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/147761/39/1477613935_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_dee700413c912f44a97570d4ff60bc4b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия