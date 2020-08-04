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У пенсионерки в Москве украли сто тысяч долларов
Вор украл из квартиры пенсионерки в Москве 100 тысяч долларов и скрылся, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ГУМВД по столице. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T08:27
москва
происшествия
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/147761/39/1477613935_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_dee700413c912f44a97570d4ff60bc4b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, происшествия

У пенсионерки в Москве украли сто тысяч долларов

08:19 04.08.2020 (обновлено: 08:27 04.08.2020)
8957
© РИА Новости / Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДоллары США
Доллары США
© РИА Новости / Михаил Кутузов
Перейти в фотобанк
Доллары США. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Вор украл из квартиры пенсионерки в Москве 100 тысяч долларов и скрылся, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ГУМВД по столице.
"Установлено, что неизвестный, подобрав ключи к замку входной двери, проник в квартиру, где совершил кражу принадлежащих хозяйке квартиры 100 тысяч долларов США, и скрылся", - сказали в пресс-службе.
Полицейский
24 июля, 14:19
Грабители в противовирусных костюмах отняли у москвички сто тысяч рублей
Материальный ущерб превысил 7 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "кража".
92410218
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МоскваПроисшествия
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