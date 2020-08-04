Роскачество рассказало, как продлить срок службы ноутбука

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Грамотная эксплуатация ноутбука влияет на его быстродействие и срок службы, говорится в материалах Грамотная эксплуатация ноутбука влияет на его быстродействие и срок службы, говорится в материалах Роскачества

"Бережно обращайтесь со своим жестким диском (и с ноутбуком в целом), не перегревайте его, не роняйте, и он сослужит вам долгую службу. Также при выборе устройства обратите внимание на более современные SSD-накопители — они быстрее, не шумят и практически полностью игнорируют внешние негативные факторы, к которым весьма чувствительны механические HDD", — приводятся в сообщении слова руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Антона Куканова.

Работу компьютера может замедлять одновременно открытие большого количества тяжелых (работающих и большого размера. — Прим. ред.) файлов, поэтому не будет лишним просканировать ноутбук на вирусы и влияющие на быстродействие программы, а также регулярно закрывать неиспользуемые процессы и файлы.

"Старайтесь оставлять свободными 15-30 процентов диска, на котором установлена операционная система. Зачастую проблема медленной работы ноутбука решается простым добавлением еще одного модуля оперативной памяти или уборкой на переполненном жестком диске, на котором стоит ОС", — поясняет эксперт.

Если ноутбук стал работать медленнее, не стоит торопиться выбрасывать его на свалку, а попытаться сначала модифицировать, с предварительной чисткой внутренностей корпуса от пыли, чтобы избавиться от избыточного нагревания: такая процедура может заметно повысить производительность. Эксперты также обращают внимание, что компьютер надо перезапускать хотя бы раз в неделю. "Если оставлять устройство включенным достаточно долго, память забивается остаточными процессами, которые вы считали закрытыми, и постепенно за счет такого мусора производительность действительно может снижаться", — говорится в сообщении.