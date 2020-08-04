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Роскачество рассказало, как продлить срок службы ноутбука
Грамотная эксплуатация ноутбука влияет на его быстродействие и срок службы, говорится в материалах Роскачества. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T12:29
роскачество
технологии
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
роскачество, технологии

Роскачество рассказало, как продлить срок службы ноутбука

08:11 04.08.2020 (обновлено: 12:29 04.08.2020)
12824
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЗоолог Олег Кокарев показывает шимпанзе Анфисе фотографии на ноутбуке в парке флоры и фауны "Роев ручей"
Зоолог Олег Кокарев показывает шимпанзе Анфисе фотографии на ноутбуке в парке флоры и фауны Роев ручей
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Зоолог Олег Кокарев показывает шимпанзе Анфисе фотографии на ноутбуке в парке флоры и фауны "Роев ручей". Архивное фото
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Грамотная эксплуатация ноутбука влияет на его быстродействие и срок службы, говорится в материалах Роскачества.
"Бережно обращайтесь со своим жестким диском (и с ноутбуком в целом), не перегревайте его, не роняйте, и он сослужит вам долгую службу. Также при выборе устройства обратите внимание на более современные SSD-накопители — они быстрее, не шумят и практически полностью игнорируют внешние негативные факторы, к которым весьма чувствительны механические HDD", — приводятся в сообщении слова руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Антона Куканова.
Работу компьютера может замедлять одновременно открытие большого количества тяжелых (работающих и большого размера. — Прим. ред.) файлов, поэтому не будет лишним просканировать ноутбук на вирусы и влияющие на быстродействие программы, а также регулярно закрывать неиспользуемые процессы и файлы.
"Старайтесь оставлять свободными 15-30 процентов диска, на котором установлена операционная система. Зачастую проблема медленной работы ноутбука решается простым добавлением еще одного модуля оперативной памяти или уборкой на переполненном жестком диске, на котором стоит ОС", — поясняет эксперт.
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Если ноутбук стал работать медленнее, не стоит торопиться выбрасывать его на свалку, а попытаться сначала модифицировать, с предварительной чисткой внутренностей корпуса от пыли, чтобы избавиться от избыточного нагревания: такая процедура может заметно повысить производительность. Эксперты также обращают внимание, что компьютер надо перезапускать хотя бы раз в неделю. "Если оставлять устройство включенным достаточно долго, память забивается остаточными процессами, которые вы считали закрытыми, и постепенно за счет такого мусора производительность действительно может снижаться", — говорится в сообщении.
Ноутбуки состоят из пластика и других долго разлагающихся сплавов, содержат вещества, которые токсичны и опасны для окружающей среды и здоровья, поэтому их нельзя выбрасывать в мусорный ящик, заключает Роскачество.
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