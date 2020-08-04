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Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей во вторник
Комфортная теплая погода без осадков ожидает москвичей во вторник, воздух в столице прогреется до плюс 26 градусов, сообщил РИА новости ведущий сотрудник центра РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T07:45
михаил леус
центр "фобос"
москва
общество
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1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил леус, центр "фобос", москва, общество

Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей во вторник

07:45 04.08.2020
772
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВысотное здание на площади Красных Ворот в Москве.
Высотное здание на площади Красных Ворот в Москве.
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Комфортная теплая погода без осадков ожидает москвичей во вторник, воздух в столице прогреется до плюс 26 градусов, сообщил РИА новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Москве сегодня с погодой все хорошо и комфортно. Переменная облачность, без осадков, плюс 24-26 в центре города, плюс 22-27 в Подмосковье",- сказал Леус.
Синоптик также сообщил, что ожидается слабый южный ветер от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
Девушка на пляже
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920000
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