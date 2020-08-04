https://ria.ru/20200804/1575333048.html
Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей во вторник
Комфортная теплая погода без осадков ожидает москвичей во вторник, воздух в столице прогреется до плюс 26 градусов, сообщил РИА новости ведущий сотрудник центра РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T07:45
2020-08-04T07:45
михаил леус
центр "фобос"
москва
общество
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https://ria.ru/20200803/1575286157.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574743703_0:356:3007:2047_1400x0_80_0_0_79fb8edffa258817e985040b02bdc7e5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил леус, центр "фобос", москва, общество