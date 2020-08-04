В Москве провели более 6,5 миллиона тестов на коронавирус

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Более 6,5 миллионов тестов на новую коронавирусную инфекцию провели в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
"С самого начала эпидемии мы стремились к тому, чтобы обеспечить тестами на коронавирусную инфекцию как можно больше горожан. И даже сейчас, когда инфекция отступает, мы не сбавляем обороты. К настоящему моменту в Москве уже сделано свыше пяти миллионов ПЦР-тестов и почти полтора миллиона ИФА-анализов", - приводятся на сайте слова Раковой.
Подчеркивается, что сегодня в Москве действует общедоступная запись на ИФА- и ПЦР-тестирование. На базе 30 поликлиник открыты пункты забора крови для анализа методом ИФА/ИХЛА.
"В течение практически двух недель горожане приглашались на тестирование выборочно, а с 27 мая такая возможность появилась у всех москвичей. По предварительной записи в пункты забора крови может прийти любой желающий, имеющий московский полис ОМС. Кабинеты работают ежедневно с 08.00 до 20.00", - добавляется в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.