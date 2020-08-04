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В Москве провели более 6,5 миллиона тестов на коронавирус
Более 6,5 миллионов тестов на новую коронавирусную инфекцию провели в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T07:58
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество

В Москве провели более 6,5 миллиона тестов на коронавирус

07:35 04.08.2020 (обновлено: 07:58 04.08.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в городской поликлинике, где начали брать анализы на наличие антител к COVID-19 Москвы
Медицинские работники в защитных костюмах в городской поликлинике, где начали брать анализы на наличие антител к COVID-19 Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Более 6,5 миллионов тестов на новую коронавирусную инфекцию провели в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
"С самого начала эпидемии мы стремились к тому, чтобы обеспечить тестами на коронавирусную инфекцию как можно больше горожан. И даже сейчас, когда инфекция отступает, мы не сбавляем обороты. К настоящему моменту в Москве уже сделано свыше пяти миллионов ПЦР-тестов и почти полтора миллиона ИФА-анализов", - приводятся на сайте слова Раковой.
Подчеркивается, что сегодня в Москве действует общедоступная запись на ИФА- и ПЦР-тестирование. На базе 30 поликлиник открыты пункты забора крови для анализа методом ИФА/ИХЛА.
"В течение практически двух недель горожане приглашались на тестирование выборочно, а с 27 мая такая возможность появилась у всех москвичей. По предварительной записи в пункты забора крови может прийти любой желающий, имеющий московский полис ОМС. Кабинеты работают ежедневно с 08.00 до 20.00", - добавляется в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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