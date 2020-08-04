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Трамп заявил, что США сократят контингент в Афганистане
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты в скором времени сократят численность американских военнослужащих в Афганистане до четырех тысяч. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T07:40
дональд трамп
афганистан
талибан
сша
в мире
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353
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дональд трамп, афганистан, талибан, сша, в мире

Трамп заявил, что США сократят контингент в Афганистане

07:21 04.08.2020 (обновлено: 07:40 04.08.2020)
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп беседует с военнослужащими в Афганистане
Президент США Дональд Трамп беседует с военнослужащими в Афганистане
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты в скором времени сократят численность американских военнослужащих в Афганистане до четырех тысяч.

"Мы в очень короткий период времени сократим (численность контингента — ред.) до восьми тысяч, затем сократим до четырех тысяч. Мы сейчас ведем переговоры", — сказал Трамп в интервью порталу Axios.

Он не уточнил, когда именно произойдет сокращение воинского контингента. "Очень скоро", — пообещал Трамп, отказавшись назвать конкретные временные рамки.
На вопрос журналиста, какова будет численность воинского контингента в Афганистане во время ноябрьских выборов в США, Трамп ответил, что она будет составлять "вероятно, от 4 до 5 тысяч".
В конце февраля на церемонии в Катаре США и радикальное афганское движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после завершения сделки по обмену пленными.
Ранее госсекретарь Майк Помпео заявлял, что США планируют полностью вывести войска из Афганистана к маю 2021 года.
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Дональд ТрампАфганистанТалибанСШАВ мире
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