https://ria.ru/20200804/1575332585.html
Венесуэла продвинулась в процедуре получения российского "Авифавира"
Венесуэла продвинулась в необходимых медицинских процедурах, чтобы иметь возможность приобретать российский препарат против коронавируса "Авифавир", заявил РИА... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T07:10
2020-08-04T12:43
распространение нового коронавируса
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в мире
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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КАРАКАС, 4 авг — РИА Новости. Венесуэла
продвинулась в необходимых медицинских процедурах, чтобы иметь возможность приобретать российский препарат против коронавируса "Авифавир", заявил РИА Новости венесуэльский министр иностранных дел Хорхе Арреаса
.
"Мы уже продвинулись в некоторых медицинских и бюрократических процедурах, чтобы иметь возможность получить это лекарство для лечения пациентов с COVID-19, поэтому я думаю, что скоро мы увидим его в Венесуэле", — сказал Арреаса.
Министр отметил, что Венесуэла гордится тесными отношениями, которые она поддерживает с Россией, и сказал, что он восхищен российским научным потенциалом.
"Мы также испытываем восхищение научным потенциалом России в отношении вакцины", — добавил министр.
По словам Арреасы, правительство Венесуэлы надеется, что эта вакцина также скоро прибудет в Венесуэлу для вакцинации населения.
"Авифавир", в работе над которым принимал участие Российский фонд прямых инвестиций, 29 мая получил регистрационное удостоверение Минздрава и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир, а 3 июня был включен министерством в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.