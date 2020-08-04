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Роспотребнадзор назвал регионы с повышенными дозами облучения радоном
Повышенные средние дозы облучения населения природными источниками радона характерны для Республики Тыва, Ставропольского и Забайкальского края, Еврейской... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T14:03
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
иркутская область
забайкальский край
общество
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иркутская область
забайкальский край
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
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60
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), иркутская область, забайкальский край, общество

Роспотребнадзор назвал регионы с повышенными дозами облучения радоном

06:58 04.08.2020 (обновлено: 14:03 04.08.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобиль радиационного контроля
Автомобиль радиационного контроля
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Повышенные средние дозы облучения населения природными источниками радона характерны для Республики Тыва, Ставропольского и Забайкальского края, Еврейской автономной области и Иркутской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Радон — радиоактивный газ природного происхождения, который может выделяться из почвы, горных пород и строительных материалов. На улице концентрация радона очень низкая из-за того, что он разбавляется атмосферным воздухом, но в закрытых помещениях он может накапливаться.

"Повышенные (в интервале от 5,0 до 10,0 мЗв/год) средние дозы облучения населения природными источниками ионизирующего облучения также характерны для жителей Республики Тыва (5,62 мЗв/год), Ставропольского (5,77 мЗв/год) и Забайкальского (7,35 мЗв/год) краев, Еврейской автономной области (6,55 мЗв/год) и Иркутской области (5,38 мЗв/год)", — говорится в сообщении.

Радон с вдыхаемым воздухом попадает в легкие человека, где его радиоактивное излучение может повреждать клетки и повышать вероятность развития рака, пояснили в пресс-службе.
Роспотребнадзор
20 февраля, 17:38
В иркутской школе выявили высокую концентрацию радона
"Радон является второй по значимости причиной рака легкого после табакокурения. При этом вероятность развития рака легкого в результате воздействия радона у курильщиков в 25 раз выше, чем у некурящих", — подчеркнули в ведомстве.
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной гигиены имени профессора П. В. Рамзаева Роспотребнадзора проводит всероссийский онлайн-опрос по информированности жителей России о радоне, отметили в пресс-службе.
Планируется опросить более 1,5 тысячи человек. Полученные данные помогут обосновать управленческие решения по вопросу обеспечения безопасности жителей России, проживающих на радоноопасных территориях, добавили в Роспотребнадзоре.
Дозиметр, архивное фото
25 сентября 2016, 23:50
В Нижнем Новгороде семь человек попали в больницу после облученияВ Опытном конструкторском бюро машиностроения имени И.И. Африкантова в результате нештатной ситуации с нарушением технологического процесса пострадали семь сотрудников предприятия, их жизнь вне опасности.
2061551327
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Иркутская областьЗабайкальский крайОбщество
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