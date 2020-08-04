https://ria.ru/20200804/1575332458.html
Daily Mail опубликовала новые кадры задержания Джорджа Флойда
Британское издание Daily Mail опубликовало эксклюзивные кадры смертельного задержания полицейскими в американском Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда,... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T06:55
2020-08-04T09:05
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
сша
в мире
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https://ria.ru/20200704/1573876943.html
Arto M
А где кадры с задержаниями и пытками в России?
131
Анна Луч
Полицейские все правильно делали... с преступниками только так обращаться... нашим тоже стоит у них поучиться, чтоб не сисюкаться ! а то что раздули до предела, это уже к демократам претензии
96
18
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572118624_0:0:506:285_1400x0_80_0_0_f5b8e1d9f24a916bd27720c4629cb240.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, сша, в мире
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости.
Британское издание Daily Mail
опубликовало эксклюзивные кадры смертельного задержания полицейскими в американском Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда
, гибель которого в конце мая привела к массовым протестам против расизма.
На видеозаписи, сделанной на нательные камеры офицеров полиции Томаса Лейна и Алекса Куэнга, видно, как один из стражей порядка направляет пистолет на голову Флойда, который в этот момент находится в автомобиле. В ответ мужчина плачет и просит не стрелять в него.
"Офицер, пожалуйста, не стреляйте в меня. Пожалуйста, приятель", — говорит Флойд на записи, после чего неоднократно повторяет просьбу не стрелять.
На кадрах видно, как мужчина плачет, кричит, жалуясь на клаустрофобию, а также говорит, что не может дышать. Однако полицейские не проявляют к нему жалости.
По городам США
после гибели Флойда прокатилась волна протестов и беспорядков. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на него наручники, повалили его и навалились втроем, причем один из них наступил афроамериканцу коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Одного полицейского обвинили в убийстве, трех других — в пособничестве убийству.