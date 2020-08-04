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Daily Mail опубликовала новые кадры задержания Джорджа Флойда
Британское издание Daily Mail опубликовало эксклюзивные кадры смертельного задержания полицейскими в американском Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда,... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T09:05
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
сша
в мире
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А где кадры с задержаниями и пытками в России?
131
Полицейские все правильно делали... с преступниками только так обращаться... нашим тоже стоит у них поучиться, чтоб не сисюкаться ! а то что раздули до предела, это уже к демократам претензии
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сша
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, сша, в мире

Daily Mail опубликовала новые кадры задержания Джорджа Флойда

06:55 04.08.2020 (обновлено: 09:05 04.08.2020)
21676
© Страница Darnella Frazier на FacebookКадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе
© Страница Darnella Frazier на Facebook
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Британское издание Daily Mail опубликовало эксклюзивные кадры смертельного задержания полицейскими в американском Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, гибель которого в конце мая привела к массовым протестам против расизма.
На видеозаписи, сделанной на нательные камеры офицеров полиции Томаса Лейна и Алекса Куэнга, видно, как один из стражей порядка направляет пистолет на голову Флойда, который в этот момент находится в автомобиле. В ответ мужчина плачет и просит не стрелять в него.
"Офицер, пожалуйста, не стреляйте в меня. Пожалуйста, приятель", — говорит Флойд на записи, после чего неоднократно повторяет просьбу не стрелять.
На кадрах видно, как мужчина плачет, кричит, жалуясь на клаустрофобию, а также говорит, что не может дышать. Однако полицейские не проявляют к нему жалости.
По городам США после гибели Флойда прокатилась волна протестов и беспорядков. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на него наручники, повалили его и навалились втроем, причем один из них наступил афроамериканцу коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Одного полицейского обвинили в убийстве, трех других — в пособничестве убийству.
Полиция США
4 июля, 00:35
В США полицейских уволили за улыбки после скандала с удушением Флойда
68579261033
Обсудить 18
Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаСШАВ мире
Популярные комментарии
А где кадры с задержаниями и пытками в России?
4 августа, 07:47
Arto M
113125109
Полицейские все правильно делали... с преступниками только так обращаться... нашим тоже стоит у них поучиться, чтоб не сисюкаться ! а то что раздули до предела, это уже к демократам претензии
4 августа, 08:00
Анна Луч
83110011
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