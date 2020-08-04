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Дегтярев объявил о назначении нового зампреда хабаровского правительства
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в Instagram сообщил, что Евгений Никонов из департамента здравоохранения Москвы займет в правительстве... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T09:31
михаил дегтярев
дальневосточный государственный медицинский университет
москва
хабаровский край
политика
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https://ria.ru/20200803/1575312487.html
Потащили Москвичей в Хабаровск, которые даже проблем края не знают толком. Зато убрали губернатора который радел за край как за свой дом. Ничего в этой стране не меняется, театр абсурда.
114
Молодец. Всё правительство края нужно сменить как неработоспособное, держащее край на подачках.
74
64
москва
хабаровский край
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574637854_0:94:922:613_1400x0_80_0_0_d446eecefa7fe55cb0db2d38bd953d71.jpg
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РИА Новости
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60
михаил дегтярев, дальневосточный государственный медицинский университет, москва, хабаровский край, политика

Дегтярев объявил о назначении нового зампреда хабаровского правительства

06:39 04.08.2020 (обновлено: 09:31 04.08.2020)
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© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Вячеслав РеутовВрио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Вячеслав Реутов
ХАБАРОВСК, 4 авг — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в Instagram сообщил, что Евгений Никонов из департамента здравоохранения Москвы займет в правительстве Хабаровского края должность зампреда по социальным вопросам.
В депздраве Никонов возглавлял управление делами и координации деятельности.
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На краевом штабе по коронавирусу представил сегодня Евгения Леонидовича Никонова. Он займет должность заместителя председателя правительства края по социальным вопросам. В ближайшее время я подпишу соответствующее распоряжение. Евгений Леонидович работал начальником управления в Департаменте здравоохранения Москвы. Он грамотный организатор здравоохранения и, что немаловажно, хабаровчанин! Евгений Леонидович закончил наш Дальневосточный государственный медицинский университет, работал в системе здравоохранения края, после чего переехал в Москву. Возвращаем ценного специалиста в родную гавань!

Публикация от Михаил Дегтярёв (@degtyarev_info)

Дегтярев отметил, что Никонов — "грамотный организатор здравоохранения и, что немаловажно, хабаровчанин". Он окончил Дальневосточный государственный медицинский университет, работал в системе здравоохранения края, после чего переехал в Москву.
Должность зампреда по социальным вопросам с июля 2019 года занимает Юрий Минаев. Официальной информации о его увольнении не публиковалось.
С момента своего прихода в регион Дегтярев уже назначил нового первого зампреда правительства края — руководителя аппарата губернатора и кабмина региона Александра Никитина, который ранее руководил аппаратом комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Назначен и министр финансов края — им стал Валентин Костюшин, который ранее был заместителем главы этого ведомства.
Дегтярева назначили врио губернатора Хабаровского края 20 июля вместо Сергея Фургала, который смещен с поста в связи с "утратой доверия" после того, как его задержали и арестовали по подозрению в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в начале 2000-х годов. Фургал находится в СИЗО Лефортово, виновным себя не признает.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
Вчера, 15:54
Дегтярев предостерег от "демонизации" хабаровчан
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Михаил ДегтяревДальневосточный государственный медицинский университетМоскваХабаровский крайПолитика
Популярные комментарии
Потащили Москвичей в Хабаровск, которые даже проблем края не знают толком. Зато убрали губернатора который радел за край как за свой дом. Ничего в этой стране не меняется, театр абсурда.
4 августа, 06:59
Кот на дереве
61102248
Молодец. Всё правительство края нужно сменить как неработоспособное, держащее край на подачках.
4 августа, 06:46
Андрей Викторович
35100038
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