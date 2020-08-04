Дегтярев объявил о назначении нового зампреда хабаровского правительства

Должность зампреда по социальным вопросам с июля 2019 года занимает Юрий Минаев. Официальной информации о его увольнении не публиковалось.

С момента своего прихода в регион Дегтярев уже назначил нового первого зампреда правительства края — руководителя аппарата губернатора и кабмина региона Александра Никитина, который ранее руководил аппаратом комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Назначен и министр финансов края — им стал Валентин Костюшин, который ранее был заместителем главы этого ведомства.