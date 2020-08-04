В Японии рассмотрят вопрос об обороне "на территории противника"

ТОКИО, 4 авг – РИА Новости. Экспертный совет правящей Либерально-демократической партии Экспертный совет правящей Либерально-демократической партии Японии направит во вторник в правительство предложение рассмотреть возможности "для противоракетной обороны на территории противника", сообщил телеканал NHK

Первоначальные формулировки предложения звучали как "возможности атаковать базы противника в целях противоракетной обороны", однако впоследствии от них было решено отказаться как от чересчур жестких.

Рассмотрение таких возможностей было спровоцировано отказом Японии от размещения на своей территории двух комплексов американской наземной системы противоракетной обороны Aegis Ashore ("Иджис эшор"). Экспертная группа намерена потребовать от правительства поиска других способов для обеспечения безопасности и противоракетной обороны вместо Aegis Ashore.

При этом разделение ролей Японии и США в двустороннем союзе и отказ Японии от обладания стратегическими вооружениями сохраняется. Таким образом, новое предложение, если оно будет принято кабинетом министров и ему будет дано дальнейшее развитие, находится строго в рамках действующей конституции страны, отрицающей возможность военного решения международных конфликтов.

В июне Совет национальной безопасности Японии официально принял решение об отказе от размещения на своей территории наземных комплексов американской системы противоракетной обороны Aegis Ashore. Аргументом стал риск падения на жилые кварталы ракетных ускорителей при запуске, на устранение этого потребуются дополнительные средства и около 10 лет.