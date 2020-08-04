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В Японии рассмотрят вопрос об обороне "на территории противника"
Экспертный совет правящей Либерально-демократической партии Японии направит во вторник в правительство предложение рассмотреть возможности "для противоракетной... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T06:34
ямагути (префектура)
япония
сша
безопасность
в мире
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РИА Новости
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353
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ямагути (префектура), япония, сша, безопасность, в мире

В Японии рассмотрят вопрос об обороне "на территории противника"

06:34 04.08.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСилы самообороны Японии
Силы самообороны Японии
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Силы самообороны Японии. Архивное фото
ТОКИО, 4 авг – РИА Новости. Экспертный совет правящей Либерально-демократической партии Японии направит во вторник в правительство предложение рассмотреть возможности "для противоракетной обороны на территории противника", сообщил телеканал NHK.
Первоначальные формулировки предложения звучали как "возможности атаковать базы противника в целях противоракетной обороны", однако впоследствии от них было решено отказаться как от чересчур жестких.
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Рассмотрение таких возможностей было спровоцировано отказом Японии от размещения на своей территории двух комплексов американской наземной системы противоракетной обороны Aegis Ashore ("Иджис эшор"). Экспертная группа намерена потребовать от правительства поиска других способов для обеспечения безопасности и противоракетной обороны вместо Aegis Ashore.
При этом разделение ролей Японии и США в двустороннем союзе и отказ Японии от обладания стратегическими вооружениями сохраняется. Таким образом, новое предложение, если оно будет принято кабинетом министров и ему будет дано дальнейшее развитие, находится строго в рамках действующей конституции страны, отрицающей возможность военного решения международных конфликтов.
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В июне Совет национальной безопасности Японии официально принял решение об отказе от размещения на своей территории наземных комплексов американской системы противоракетной обороны Aegis Ashore. Аргументом стал риск падения на жилые кварталы ракетных ускорителей при запуске, на устранение этого потребуются дополнительные средства и около 10 лет.
В 2017 году в связи с пусками баллистических ракет Северной Кореей Япония приняла решение о размещении двух американских наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore в префектурах Акита на северо-западе страны и в Ямагути на юго-западе до 2023 года. Каждая установка обошлась бы Японии в 100 миллиардов иен (около 900 миллионов долларов).
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93350228
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Ямагути (префектура)ЯпонияСШАБезопасностьВ мире
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