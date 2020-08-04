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Польский премьер объяснил критику в адрес Германии и России
В Польше нет жестких антироссийских настроений, однако Варшаве не нравятся проекты вроде "Северного потока — 2", заявил польский премьер Матеуш Моравецкий. Его... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T11:22
россия
матеуш моравецкий
северный поток — 2
северный поток
польша
германия
украина
в мире
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И что? Почему Россию должно волновать, что там хочется Польше? У нас своя страна и свои интересы, мы не обязаны спрашивать у ляхов что и как нам делать, а если кто будет лезть с непрошенными советами - можем указать точный маршрут, по которому надо идти советчикам.
516
И памятники солдатам и военноначальникам Красной армии тоже не нравятся? И освобождение Польши от фашизма тоже не нравится? А польская оккупация Московского Кремля в 1610 г. нравится? Тогда чему удивляются ляхи? Лузерами были, лузерами и останутся.
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россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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россия, матеуш моравецкий, северный поток — 2, северный поток, польша, германия, украина, в мире, экономика

Польский премьер объяснил критику в адрес Германии и России

06:17 04.08.2020 (обновлено: 11:22 04.08.2020)
187784
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПремьер-министр Польши Матеуш Моравецки
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Польше нет жестких антироссийских настроений, однако Варшаве не нравятся проекты вроде "Северного потока — 2", заявил польский премьер Матеуш Моравецкий. Его слова передает портал Biznes Alert.
Глава правительства также раскритиковал позицию Германии по поводу строительства российского газопровода. Он добавил, что внутри правящей партии в польском парламенте существуют разные мнения по поводу отношений с Германией, однако Варшава "не приемлет "Северный поток — 2".
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"Я не считаю, что у нас в Польше царит жесткая антироссийская риторика. Однако есть некоторые вопросы, которые нам не нравятся, например, "Северный поток — 2", — сказал Моравецкий.
По мнению Польши, подчеркнул он, европейские деньги для этого газопровода будут спонсировать российское оружие. Также, считает Моравецкий, проект позволит Москве отрезать Украину от поставок газа в Европу, а после делать с этой страной "все, что захочется".
"Поэтому "Северный поток" и "Северный поток — 2" представляют такую опасность для нашего региона. Именно поэтому мы критикуем Германию", — заключил премьер.
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"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода, общая мощность которых составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Согласно проекту, трубопровод протянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Против строительства активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в Евросоюз свой СПГ, а также Украина и ряд стран ЕС.
Канцлер Германии Ангела Меркель не раз заявляла, что Берлин рассматривает проект "Северный поток — 2" как коммерческий. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что "Северный поток — 2" — исключительно экономический проект.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
54649312843268
Обсудить 109
РоссияМатеуш МоравецкийСеверный поток — 2Северный потокПольшаГерманияУкраинаВ миреЭкономика
Популярные комментарии
И что? Почему Россию должно волновать, что там хочется Польше? У нас своя страна и свои интересы, мы не обязаны спрашивать у ляхов что и как нам делать, а если кто будет лезть с непрошенными советами - можем указать точный маршрут, по которому надо идти советчикам.
4 августа, 06:32
Mar Nightmare
50520009
И памятники солдатам и военноначальникам Красной армии тоже не нравятся? И освобождение Польши от фашизма тоже не нравится? А польская оккупация Московского Кремля в 1610 г. нравится? Тогда чему удивляются ляхи? Лузерами были, лузерами и останутся.
4 августа, 06:35
Владимир Белогорский
48831215
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