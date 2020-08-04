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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200804/1575332153.html
Эксперты заявили о неожиданном результате отказа Швеции от карантина
Результат отказа Швеции от жестких ограничительных мер по борьбе с пандемией коронавируса, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T05:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
швеция
норвегия
сша
в мире
экономика
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https://ria.ru/20200730/1575174617.html
Швеция, это страна где человек человеку - волк...Социальное общение, равно как и количество населения пропорционально меньше чем в "еврозоне" и заболеваемость COVID-ом сопоставима...Не пускайте людям пыль в глаза, все очевидно, и никакой речи об шведской "исключительности" в борьбе с новой инфекцией идти не может в принципе!!!
74
А где не волк? Это западная норма социального поведения. Шведы даже в университет Хопкинса полные данные не отправляют по ковидным больным. Довыёживались со своей исключительностью.
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швеция
норвегия
сша
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, швеция, норвегия, сша, в мире, экономика

Эксперты заявили о неожиданном результате отказа Швеции от карантина

05:47 04.08.2020
80738
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВид Стокгольма
Вид Стокгольма
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Результат отказа Швеции от жестких ограничительных мер по борьбе с пандемией коронавируса, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на мнение аналитиков.
Ожидается, что готовящийся к публикации 5 августа предварительный отчет правительства по итогам второго квартала зафиксирует падение ВВП Швеции на семь процентов, что станет беспрецедентным для крупнейшей экономики Северной Европы. Однако, по словам опрошенных экономистов, этот спад будет менее существенным по сравнению с США и большинством европейских стран.

"Шведская экономика не осталась невредимой, несмотря на отсутствие жесткого карантина, однако мы считаем, что падение ВВП во втором квартале будет на две трети меньше, чем в еврозоне", — заявил экономист Дэвид Оксли.

При этом такая политика привела и к негативным последствиям, а именно высокой смертности от COVID-19. Также остается открытым вопрос о том, будет шведская экономика восстанавливаться быстрее, чем в соседних Дании и Норвегии, которые ввели строгие ограничения и имеют более низкий уровень смертности.

"Мы не знаем, как вирусная стратегия повлияет на экономику в долгосрочной перспективе", — отметил экономист Торбьерн Исакссон.

Швеция, в отличие от других стран, не стала вводить жесткие ограничения: несмотря на распространение инфекции, там продолжали работать предприятия сферы услуг, школы и детские сады. Власти ограничились призывом к жителям соблюдать меры предосторожности.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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98612011539
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ШвецияНорвегияСШАВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Швеция, это страна где человек человеку - волк...Социальное общение, равно как и количество населения пропорционально меньше чем в "еврозоне" и заболеваемость COVID-ом сопоставима...Не пускайте людям пыль в глаза, все очевидно, и никакой речи об шведской "исключительности" в борьбе с новой инфекцией идти не может в принципе!!!
4 августа, 06:32
Негатив Сплошной !
41020031
А где не волк? Это западная норма социального поведения. Шведы даже в университет Хопкинса полные данные не отправляют по ковидным больным. Довыёживались со своей исключительностью.
4 августа, 07:10
generalKleon .
44020020
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