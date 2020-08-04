https://ria.ru/20200804/1575332153.html
Эксперты заявили о неожиданном результате отказа Швеции от карантина
Результат отказа Швеции от жестких ограничительных мер по борьбе с пандемией коронавируса, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T05:47
2020-08-04T05:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
швеция
норвегия
сша
в мире
экономика
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https://ria.ru/20200730/1575174617.html
Негатив Сплошной !
Швеция, это страна где человек человеку - волк...Социальное общение, равно как и количество населения пропорционально меньше чем в "еврозоне" и заболеваемость COVID-ом сопоставима...Не пускайте людям пыль в глаза, все очевидно, и никакой речи об шведской "исключительности" в борьбе с новой инфекцией идти не может в принципе!!!
74
generalKleon .
А где не волк? Это западная норма социального поведения. Шведы даже в университет Хопкинса полные данные не отправляют по ковидным больным. Довыёживались со своей исключительностью.
66
2
швеция
норвегия
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/149176/42/1491764228_0:192:2958:1856_1400x0_80_0_0_dfbef61c123565c389031259a2b4d1eb.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, швеция, норвегия, сша, в мире, экономика