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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200804/1575332046.html
Инфекционист не исключила вспышки COVID-19 после возвращения туристов
Возвращение россиян с курортов может привести к вспышке заражения коронавирусом, заявила газете "Известия" заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T05:35
распространение нового коронавируса
галина кожевникова
коронавирус covid-19
россия
туризм
здоровье
медицина
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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https://ria.ru/20200803/1575285372.html
сразу на две недели в карантин и за их счет .любят удовольствия надо платить .
59
По вашей логике надо всех на карантин: сходил на работу - на карантин, сходил в поликлинику - на карантин ..... Или у нас болезнь только на курортах краснодарского края , а в остальных регионах ее нет и вот плохие людишки сейчас ее привезут ?
46
13
россия
РИА Новости
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РИА Новости
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353
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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галина кожевникова, коронавирус covid-19, россия, туризм, здоровье, медицина, общество

Инфекционист не исключила вспышки COVID-19 после возвращения туристов

05:35 04.08.2020
43253
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПассажир в аэропорту
Пассажир в аэропорту
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Пассажир в аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Возвращение россиян с курортов может привести к вспышке заражения коронавирусом, заявила газете "Известия" заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.
По словам инфекциониста, рост заболеваемости COVID-19 может произойти в сентябре. Причиной этому она назвала несоблюдение профилактических мер, в частности на российских курортах.
Пациентка общается через стекло с родственниками в госпитале United Memorial Medical Center в Хьюстоне, где проходят лечение больные с COVID-19
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"В сентябре можно ожидать повышение заболеваемости, потому что большинство путешественников вернется домой. Но рост не будет сильным. Надо учитывать, что всё же какая-то часть населения уже переболела", — отметила Кожевникова.
Она также напомнила, что за время пандемии улучшилась диагностика, а система здравоохранения "полностью готова".
Всего за время пандемии в России выявили около 856 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, 14 207 человек с COVID-19 умерли, более 653 тысяч излечились.
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Распространение нового коронавирусаГалина КожевниковаКоронавирус COVID-19РоссияТуризмЗдоровьеМедицинаОбщество
Популярные комментарии
сразу на две недели в карантин и за их счет .любят удовольствия надо платить .
4 августа, 07:00
всвиктор соснов
35101022
По вашей логике надо всех на карантин: сходил на работу - на карантин, сходил в поликлинику - на карантин ..... Или у нас болезнь только на курортах краснодарского края , а в остальных регионах ее нет и вот плохие людишки сейчас ее привезут ?
4 августа, 07:09
aalexandr2403
25301611
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