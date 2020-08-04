https://ria.ru/20200804/1575332046.html
Инфекционист не исключила вспышки COVID-19 после возвращения туристов
Возвращение россиян с курортов может привести к вспышке заражения коронавирусом, заявила газете "Известия" заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T05:35
2020-08-04T05:35
распространение нового коронавируса
галина кожевникова
коронавирус covid-19
россия
туризм
здоровье
медицина
общество
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https://ria.ru/20200803/1575285372.html
виктор соснов
сразу на две недели в карантин и за их счет .любят удовольствия надо платить .
59
alexandr2403
По вашей логике надо всех на карантин: сходил на работу - на карантин, сходил в поликлинику - на карантин ..... Или у нас болезнь только на курортах краснодарского края , а в остальных регионах ее нет и вот плохие людишки сейчас ее привезут ?
46
13
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571428502_0:0:3382:1903_1400x0_80_0_0_53bbfde5a4ac5e15a3efeda24fccc5a2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
галина кожевникова, коронавирус covid-19, россия, туризм, здоровье, медицина, общество