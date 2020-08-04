На авиабазе Хмеймим установили мемориал погибшим медсестрам из России

"На территории медицинского отряда вами установлен памятник сержантам Дураченко Надежде Владимировне и Михайловой Галине Викторовне, трагически погибшим при выполнении воинского долга в городе Алеппо... Открывая этот памятник, мы выражаем глубокую благодарность всем, кто с честью до конца выполняет свой воинский долг в Сирийской Арабской Республике", - сказал на церемонии открытия мемориала командующий группировкой российских войск в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко.

Мемориал открыли под сопровождение военного оркестра. В честь погибших дали оружейный салют, к мемориалу возложили цветы. На черном камне, установленном в парке на территории авиабазы, выгравированы портреты погибших медсестер, даты их рождения и гибели.

"В возведении этого памятника участвовал весь личный состав медицинского отряда, без получения каких-либо дополнительно средств со стороны. И инициатива была поддержана всеми людьми в отряде", - сказал он.

"В 2016 году наш отряд находился здесь, на базе Хмеймим. Встречали этот отряд, потом мы их же провожали в Алеппо для выполнения задач. Ну и через два дня случилась трагедия - эти две медсестры погибли в Алеппо", - рассказал он.