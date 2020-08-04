На авиабазе Хмеймим установили мемориал погибшим медсестрам из России

ХМЕЙМИМ (Сирия), 4 авг – РИА Новости. Мемориал в честь российских военных медсестер Надежды Дураченко и Галины Михайловой, погибших в сирийском Алеппо в 2016 году, открыли на авиабазе Хмеймим.
Пятого декабря 2016 года российский мобильный военный госпиталь в Алеппо, в котором оказывали помощь мирным жителям, подвергся артиллерийскому обстрелу. Медсестры из Биробиджана Дураченко и Михайлова погибли. Минобороны России расценило случившееся как спланированное убийство и возложило ответственность за него на вооруженную сирийскую оппозицию и ее покровителей на Западе.
"На территории медицинского отряда вами установлен памятник сержантам Дураченко Надежде Владимировне и Михайловой Галине Викторовне, трагически погибшим при выполнении воинского долга в городе Алеппо... Открывая этот памятник, мы выражаем глубокую благодарность всем, кто с честью до конца выполняет свой воинский долг в Сирийской Арабской Республике", - сказал на церемонии открытия мемориала командующий группировкой российских войск в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко.
Мемориал открыли под сопровождение военного оркестра. В честь погибших дали оружейный салют, к мемориалу возложили цветы. На черном камне, установленном в парке на территории авиабазы, выгравированы портреты погибших медсестер, даты их рождения и гибели.
Как сообщил журналистам начальник медицинского отряда специального назначения подполковник медицинской службы Ахмед Абдулкадыров, инициатива установки памятника принадлежит коллегам погибших медсестер.
"В возведении этого памятника участвовал весь личный состав медицинского отряда, без получения каких-либо дополнительно средств со стороны. И инициатива была поддержана всеми людьми в отряде", - сказал он.
Абдулкадыров отметил, что установка памятника погибшим коллегам была общим долгом всех российских военных медиков, несущих службу в Сирии.
"В 2016 году наш отряд находился здесь, на базе Хмеймим. Встречали этот отряд, потом мы их же провожали в Алеппо для выполнения задач. Ну и через два дня случилась трагедия - эти две медсестры погибли в Алеппо", - рассказал он.