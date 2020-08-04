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Счетная палата назвала причину плохого качества региональных дорог
Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы затрат на содержание автодорог федерального значения, а также определить механизм, по которому... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T11:39
счетная палата рф
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
экономика
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Да ладно!!! Строят дороги за наши налоги и ещё делают их платными, на это Миша пусть обратит внимание тоже. А то скоро со двора выехать будет платно по транспондеру и ходить будем по платному тротуару
127
Дорожникам не выгодно делать дороги "на века". Им ямочный ремонт больше нужен. Деньги рекой текут за эти "заплатки". В своё время, асфальтные заводы, называли "золотым дном". Так это и сейчас. Не дороги делают, а себе деньги.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569630434_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_827704dda0c76c8437b7022ba8b06b09.jpg
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счетная палата рф, федеральное дорожное агентство (росавтодор), экономика

Счетная палата назвала причину плохого качества региональных дорог

04:32 04.08.2020 (обновлено: 11:39 04.08.2020)
35438
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРабочие проводят ремонт дорожного покрытия в Новосибирске
Рабочие проводят ремонт дорожного покрытия в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Рабочие проводят ремонт дорожного покрытия в Новосибирске. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы затрат на содержание автодорог федерального значения, а также определить механизм, по которому Росавтодор распределяет бюджетные деньги на эти цели.
В палате отметили, что сейчас на законодательном уровне не закреплены ни критерии, по которым определяется качество содержания дорог, ни методы распределения ресурсов между Росавтодором и подведомственными структурами.
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Законодательно установлен только общий норматив размера ассигнований, применяемый при формировании федерального бюджета на очередной год и плановый период. В итоге в различных регионах страны объем доведенных средств существенно отличается от установленного норматива.
Как показала проведенная аудиторами проверка, на содержание километра дорожной сети федерального значения в прошлом году приходилось в среднем 2,2 миллиона рублей, а на содержание региональных автодорог почти в восемь раз меньше — 288 тысяч. На автотрассы регионального или межмуниципального значения выделялось в среднем 29,6 процента от нормативной потребности. Аудитор Валерий Богомолов отметил, что подобная ситуация отрицательно влияет на транспортно-эксплуатационное состояние сети дорог в регионах.
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За последние два года доля автомобильных дорог федерального значения, которые соответствуют нормативным требованиям, увеличилась на семь процентных пунктов. Сейчас нормативным требованиям соответствует 84,8 процента федеральной дорожной сети, тогда как с региональными дорогами дело обстоит хуже: этот показатель вырос только на 1,1 процентного пункта — до 44,2 процента.
Проверка также установила, что Росавтодор при расчете ассигнований из бюджета учитывал протяженность участков автодорог, которые или отсутствовали фактически, или не эксплуатировались, либо их категории не соответствовали требованиям правил классификации дорог.
Счетная палата изучила и закупки казенных учреждений Росавтодора и выявила крайне низкий уровень конкуренции на рынке работ по содержанию как федеральной, так и региональной дорожной сети.
Установлено, что экономия по итогам проведенных торгов составила не более одного процента, а основная доля всех государственных контрактов была заключена с единственным участником торгов по начальной цене контракта. Также были выявлены многочисленные нарушения закона № 44-ФЗ в части планирования закупок, метода определения стартовой цены контракта, содержания документации по закупкам и другие.
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Счетная палата РФФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)Экономика
Популярные комментарии
Да ладно!!! Строят дороги за наши налоги и ещё делают их платными, на это Миша пусть обратит внимание тоже. А то скоро со двора выехать будет платно по транспондеру и ходить будем по платному тротуару
4 августа, 05:47
Ozz Blizzard
96411124
Дорожникам не выгодно делать дороги "на века". Им ямочный ремонт больше нужен. Деньги рекой текут за эти "заплатки". В своё время, асфальтные заводы, называли "золотым дном". Так это и сейчас. Не дороги делают, а себе деньги.
4 августа, 08:02
Вячеслав Гаджиев
8500004
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