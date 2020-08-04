Счетная палата назвала причину плохого качества региональных дорог

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы затрат на содержание автодорог федерального значения, а также определить механизм, по которому Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы затрат на содержание автодорог федерального значения, а также определить механизм, по которому Росавтодор распределяет бюджетные деньги на эти цели.

В палате отметили, что сейчас на законодательном уровне не закреплены ни критерии, по которым определяется качество содержания дорог, ни методы распределения ресурсов между Росавтодором и подведомственными структурами.

Законодательно установлен только общий норматив размера ассигнований, применяемый при формировании федерального бюджета на очередной год и плановый период. В итоге в различных регионах страны объем доведенных средств существенно отличается от установленного норматива.

Как показала проведенная аудиторами проверка, на содержание километра дорожной сети федерального значения в прошлом году приходилось в среднем 2,2 миллиона рублей, а на содержание региональных автодорог почти в восемь раз меньше — 288 тысяч. На автотрассы регионального или межмуниципального значения выделялось в среднем 29,6 процента от нормативной потребности. Аудитор Валерий Богомолов отметил, что подобная ситуация отрицательно влияет на транспортно-эксплуатационное состояние сети дорог в регионах.

За последние два года доля автомобильных дорог федерального значения, которые соответствуют нормативным требованиям, увеличилась на семь процентных пунктов. Сейчас нормативным требованиям соответствует 84,8 процента федеральной дорожной сети, тогда как с региональными дорогами дело обстоит хуже: этот показатель вырос только на 1,1 процентного пункта — до 44,2 процента.

Проверка также установила, что Росавтодор при расчете ассигнований из бюджета учитывал протяженность участков автодорог, которые или отсутствовали фактически, или не эксплуатировались, либо их категории не соответствовали требованиям правил классификации дорог.

Счетная палата изучила и закупки казенных учреждений Росавтодора и выявила крайне низкий уровень конкуренции на рынке работ по содержанию как федеральной, так и региональной дорожной сети.