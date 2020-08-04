Никарагуа ведет переговоры с Россией о производстве вакцины от COVID-19

"Другие достижения — это встречи, которые наш посол проводит там в Российской Федерации... Альба Аcучена Торрес участвует в виртуальных встречах, чтобы получить доступ не только к самой вакцине, но и к производству этой вакцины здесь, в Никарагуа", — заявил вице-президент страны Росарио Мурильо.