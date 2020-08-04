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Никарагуа ведет переговоры с Россией о производстве вакцины от COVID-19
Правительство Никарагуа подтвердило в понедельник, что ведет переговоры с Россией о возможном производстве вакцины против коронавируса на заводе Mechnikov в... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T05:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
никарагуа
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), никарагуа, в мире

Никарагуа ведет переговоры с Россией о производстве вакцины от COVID-19

04:27 04.08.2020 (обновлено: 05:33 04.08.2020)
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© Fotolia / carlesВид на город Манагуа, Никарагуа
Вид на город Манагуа, Никарагуа
© Fotolia / carles
САН-САЛЬВАДОР, 4 авг — РИА Новости. Правительство Никарагуа подтвердило в понедельник, что ведет переговоры с Россией о возможном производстве вакцины против коронавируса на заводе Mechnikov в центральноамериканской стране.

"Другие достижения — это встречи, которые наш посол проводит там в Российской Федерации... Альба Аcучена Торрес участвует в виртуальных встречах, чтобы получить доступ не только к самой вакцине, но и к производству этой вакцины здесь, в Никарагуа", — заявил вице-президент страны Росарио Мурильо.

Вакцина может производиться в Латиноамериканском институте биотехнологий Mechnikov, который является дочерним предприятием Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток.
Согласно Роспотребнадзору, в России разрабатываются 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных организациях. Одна вакцина прошла клинические испытания на добровольцах, а научный центр вирусологии "Вектор" на своем производственном участке разрабатывает вакцину на шести разных технологических платформах.
Центр "Вектор" получил 24 июля разрешение на проведение клинических испытаний вакцины.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной центром Гамалеи, уже завершились, сейчас готовится пакет документов для ее регистрации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)НикарагуаВ мире
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