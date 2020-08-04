В центре Гамалеи объяснили недоступность вакцины от COVID-19 для детей

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Вакцина от коронавирусной инфекции пока будет недоступна для детей, по закону препарат должен сначала пройти полный цикл испытаний на взрослых, сообщил РИА Новости директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Я очень надеюсь, что вакцина будет подходить детям, но согласно российскому законодательству, на детях можно испытывать вакцину и предлагать новый препарат, только когда он прошел полный цикл испытаний на взрослых, поэтому, когда закончится третья фаза испытаний, после этого нам разрешат исследование 18–", — сказал он.
В свою очередь директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов рассказал РИА Новости, что перед применением вакцины у детей обычно проводятся доклинические испытания — на неполовозрелых животных, после этого принимается решение о применении препарата на детях.
"Пока рано говорить о применении вакцины у детей, но они и не являются группой риска, они легче переносят заболевание", — пояснил Тарасов.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной центром Гамалеи, уже завершились, сейчас готовится пакет документов для ее регистрации.
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