В центре Гамалеи объяснили недоступность вакцины от COVID-19 для детей

"Я очень надеюсь, что вакцина будет подходить детям, но согласно российскому законодательству, на детях можно испытывать вакцину и предлагать новый препарат, только когда он прошел полный цикл испытаний на взрослых, поэтому, когда закончится третья фаза испытаний, после этого нам разрешат исследование 18–", — сказал он.