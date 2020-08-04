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В центре Гамалеи объяснили недоступность вакцины от COVID-19 для детей
Вакцина от коронавирусной инфекции пока будет недоступна для детей, по закону препарат должен сначала пройти полный цикл испытаний на взрослых, сообщил РИА... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T08:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
нии им. гамалеи
михаил мурашко
общество
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Предлагаю испытывать вакцину на чиновниках и их детях!Наших детей пусть оставят в покое!
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Вот итог 20-летнего обнуления медицины: Конечно, сразу трудно было догадаться, что испытывать надо было не только на военнослужащих , а и на животных.
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155006/86/1550068652_0:0:3086:1736_1400x0_80_0_0_ab46733b87ece87f9d9d1252bed7b810.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, нии им. гамалеи, михаил мурашко, общество

В центре Гамалеи объяснили недоступность вакцины от COVID-19 для детей

04:07 04.08.2020 (обновлено: 08:32 04.08.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедсестра в прививочном кабинете
Медсестра в прививочном кабинете
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Вакцина от коронавирусной инфекции пока будет недоступна для детей, по закону препарат должен сначала пройти полный цикл испытаний на взрослых, сообщил РИА Новости директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Я очень надеюсь, что вакцина будет подходить детям, но согласно российскому законодательству, на детях можно испытывать вакцину и предлагать новый препарат, только когда он прошел полный цикл испытаний на взрослых, поэтому, когда закончится третья фаза испытаний, после этого нам разрешат исследование 18–", — сказал он.

В свою очередь директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов рассказал РИА Новости, что перед применением вакцины у детей обычно проводятся доклинические испытания — на неполовозрелых животных, после этого принимается решение о применении препарата на детях.
"Пока рано говорить о применении вакцины у детей, но они и не являются группой риска, они легче переносят заболевание", — пояснил Тарасов.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной центром Гамалеи, уже завершились, сейчас готовится пакет документов для ее регистрации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургНИИ им. ГамалеиМихаил МурашкоОбщество
Популярные комментарии
Предлагаю испытывать вакцину на чиновниках и их детях!Наших детей пусть оставят в покое!
4 августа, 07:25
ПХПетр Харитонов
39300010
Вот итог 20-летнего обнуления медицины: Конечно, сразу трудно было догадаться, что испытывать надо было не только на военнослужащих , а и на животных.
4 августа, 06:41
Николай Калюжный
31500013
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