Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200804/1575331370.html
Ходить дома босиком опасно? Мнение врача
Месяцы самоизоляции без спорта и прогулок не могли не отразиться на здоровье ног. Отеки, тяжесть, боль. Мы отвыкли ходить, и дальние расстояния вызывают... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T04:07
здоровье
обувь
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568247568_0:0:2000:1125_1400x0_80_0_0_dfeecc679df609653933a899a493d84e.jpg
https://ria.ru/20200625/1573438977.html
https://ria.ru/20190702/1556102197.html
5
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568247568_0:0:2000:1125_1400x0_80_0_0_dfeecc679df609653933a899a493d84e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568247568_251:0:1751:1125_1400x0_80_0_0_83cb6865cf66e3cbeae8c049f24ea13c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568247568_438:0:1563:1125_1400x0_80_0_0_886611995e4d8196608eb66e87e7cce7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, обувь, общество

Ходить дома босиком опасно? Мнение врача

04:07 04.08.2020
8058
© Depositphotos / fizkesЖенские ступни
Женские ступни
© Depositphotos / fizkes
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Месяцы самоизоляции без спорта и прогулок не могли не отразиться на здоровье ног. Отеки, тяжесть, боль. Мы отвыкли ходить, и дальние расстояния вызывают серьезный дискомфорт. Спасти положение может правильная обувь, объяснил в интервью радио Sputnik заслуженный врач России, вертеброневролог, мануальный терапевт, рефлексотерапевт Андрей Кабычкин.
При выборе обуви важно обратить внимание на подошву. Именно она отвечает за амортизацию. Жесткая или плоская подошва не защищает пятку от удара, и это может привести к серьезным проблемам, рассказал в интервью радио Sputnik заслуженный врач Андрей Кабычкин.
Девушка загорает в Парке Горького в Москве
25 июня, 03:14
Врач назвал самую опасную летнюю обувь
"Вызывает опасения обувь на толстой кожаной подметке, которая не амортизирует нагрузку на пятку, свод стопы, и провоцирует проблемы, связанные с болью. На подошве есть широкая фасция, которая выстилает всю подошвенную часть стопы, она прикрепляется плотной пленкой к пяточной кости. И если подошва обуви не амортизирует нагрузку, то очень часто после 35-40 лет начинает возникать пяточная шпора или плантарный фасциит — воспаление в месте прикрепления фасции", — отметил Андрей Кабычкин.
Впрочем, это не приговор: от пяточной шпоры можно избавиться.
"Лечится эта болезнь достаточно эффективно ударно-волновой терапией. Но если уж болячка прицепится, то совершенно понятно, что надо идти к врачу. Иногда шпору оперируют — суть операции заключается в зачистке видимого костного образования, чтобы снизить вероятность травматизации окружающих тканей", — сказал Андрей Кабычкин.
Причем, по его словам, каблуки в этом смысле так же опасны, как и плоская подошва. Не добавляет здоровья и хождение дома босиком, если в квартире слишком твердые полы.
Женская обувь
2 июля 2019, 03:22
Врач дал советы женщинам, как правильно выбирать обувь
"Каблук тоже не амортизирует ударную нагрузку, поэтому провоцирует неприятные болезни. У нас здесь асфальт, бетон, плитка. Рискуют и люди, ходящие дома босиком по плиточному или бетонному покрытию. Древесина не провоцирует этих заболеваний. Если паркетная доска — это хорошо. А ламинат, плитка, керамогранит могут спровоцировать возникновение этого заболевания. Не все домашние тапочки полезны. Людям с сахарным диабетом нельзя в плоских тапочках ходить по жесткой поверхности, стопа должна перекатываться", — подчеркнул в беседа с радио Sputnik Андрей Кабычкин.
Но при этом специалист не против каблуков — он признает, что это красиво, но призывает ко всему подходить с умом, носить их не больше двух-трех часов в день. Особенно это касается каблуков выше семи сантиметров.
393116434
Обсудить 5
ЗдоровьеобувьОбщество
Рекомендуем
Строительство газопровода Северный поток-2
Эксперт предсказал судьбу "Северного потока — 2" после польского штрафа
Пляж на турецком курорте Бодрум
Украинскую топ-модель избили на пляже в Турции
Смузи
Диетологи рассказали, от какого десерта лучше отказаться
Вид Стокгольма
Эксперты заявили о неожиданном результате отказа Швеции от карантина
Монумент Независимости Украины в Киеве
"Мы провалились": депутат Рады рассказал о переломном моменте для страны
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки
Польский премьер объяснил критику в адрес Германии и России
Страница социальной сети Фейсбук
Эксперт рассказал, что происходит с "мертвыми душами" в соцсетях
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников объяснил, как спасти человека и не умереть самому
Бывший кандидат в президенты Белорусии Валерий Цепкало
Бывший соперник Лукашенко написал письмо лидерам 32 стран
Девушка кормит собаку на набережной в Копенгагене
Кинологи рассказали, чем нельзя кормить собак
Сотрудник МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет сортировку государственных регистрационных знаков
В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Почему Лукашенко скоро исправит свою ошибку
Зарядка смартфона
Эксперт рассказал, что делать, если смартфон не заряжается до конца
Рабочие проводят ремонт дорожного покрытия в Новосибирске
Счетная палата назвала причину плохого качества региональных дорог
Рэпер Энди Картрайт
Адвокат раскрыла новые подробности дела о гибели рэпера Картрайта
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:30Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
16:29В Лиссабоне собственникам предложили сдавать жилье городу, а не туристам
16:29В МИД заявили, что не дадут в обиду задержанных в Белоруссии россиян
16:22Жириновский не исключил волнений в Белоруссии в случае победы Лукашенко
16:22В Кирове полицейские закрыли подростка в багажнике
16:22В Минздраве рассказали, как защититься от новых штаммов гриппа
16:13Лукашенко хочет нормализовать отношения с Россией, считает эксперт
16:12В ДНР обвинили украинских силовиков в минировании дорог
15:55Глава Мурманской области задекларировал таунхаус в Испании
15:52Москвичей предупредили о резком похолодании
15:50Украинский экс-депутат обвинил Порошенко во внедрении иностранных агентов
15:46В Минприроды спланировали сроки ликвидации последствий ЧП в Норильске
15:42В Ростуризме оценили убытки от отсутствия иностранных туристов
15:42В Минздраве оценили опасность новых штаммов гриппа
15:39Белорусские военные будут тренироваться сажать самолеты на трассе
15:31В багаже пассажирки мюнхенского аэропорта нашли кости ее покойного мужа
15:27Два человека погибли при жесткой посадке мотодельтаплана в Подмосковье 0:10
15:24В Москве арестовали мужчину, напавшего на полицейского
15:22Госпитализированная с инсультом Елена Кондулайнен сломала руку
15:20Британские инструкторы начали подготовку украинских военнослужащих
Лента новостейМолния