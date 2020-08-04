Ходить дома босиком опасно? Мнение врача

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Месяцы самоизоляции без спорта и прогулок не могли не отразиться на здоровье ног. Отеки, тяжесть, боль. Мы отвыкли ходить, и дальние расстояния вызывают серьезный дискомфорт. Спасти положение может правильная обувь, объяснил в интервью Месяцы самоизоляции без спорта и прогулок не могли не отразиться на здоровье ног. Отеки, тяжесть, боль. Мы отвыкли ходить, и дальние расстояния вызывают серьезный дискомфорт. Спасти положение может правильная обувь, объяснил в интервью радио Sputnik заслуженный врач России, вертеброневролог, мануальный терапевт, рефлексотерапевт Андрей Кабычкин.

При выборе обуви важно обратить внимание на подошву. Именно она отвечает за амортизацию. Жесткая или плоская подошва не защищает пятку от удара, и это может привести к серьезным проблемам, рассказал в интервью радио Sputnik заслуженный врач Андрей Кабычкин.

"Вызывает опасения обувь на толстой кожаной подметке, которая не амортизирует нагрузку на пятку, свод стопы, и провоцирует проблемы, связанные с болью. На подошве есть широкая фасция, которая выстилает всю подошвенную часть стопы, она прикрепляется плотной пленкой к пяточной кости. И если подошва обуви не амортизирует нагрузку, то очень часто после 35-40 лет начинает возникать пяточная шпора или плантарный фасциит — воспаление в месте прикрепления фасции", — отметил Андрей Кабычкин.

Впрочем, это не приговор: от пяточной шпоры можно избавиться.

"Лечится эта болезнь достаточно эффективно ударно-волновой терапией. Но если уж болячка прицепится, то совершенно понятно, что надо идти к врачу. Иногда шпору оперируют — суть операции заключается в зачистке видимого костного образования, чтобы снизить вероятность травматизации окружающих тканей", — сказал Андрей Кабычкин.

Причем, по его словам, каблуки в этом смысле так же опасны, как и плоская подошва. Не добавляет здоровья и хождение дома босиком, если в квартире слишком твердые полы.

"Каблук тоже не амортизирует ударную нагрузку, поэтому провоцирует неприятные болезни. У нас здесь асфальт, бетон, плитка. Рискуют и люди, ходящие дома босиком по плиточному или бетонному покрытию. Древесина не провоцирует этих заболеваний. Если паркетная доска — это хорошо. А ламинат, плитка, керамогранит могут спровоцировать возникновение этого заболевания. Не все домашние тапочки полезны. Людям с сахарным диабетом нельзя в плоских тапочках ходить по жесткой поверхности, стопа должна перекатываться", — подчеркнул в беседа с радио Sputnik Андрей Кабычкин.