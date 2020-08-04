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Диетологи рассказали, от какого десерта лучше отказаться
Диетологи советуют отказаться от фруктовых смузи в пользу овощных или смешанных и готовить их в соковыжималках холодного отжима. При этом употреблять смузи... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T06:40
маргарита королева
здоровье
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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маргарита королева, здоровье, общество

Диетологи рассказали, от какого десерта лучше отказаться

03:51 04.08.2020 (обновлено: 06:40 04.08.2020)
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© Фото : Pixabay/silviaritaСмузи
Смузи
© Фото : Pixabay/silviarita
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Диетологи советуют отказаться от фруктовых смузи в пользу овощных или смешанных и готовить их в соковыжималках холодного отжима. При этом употреблять смузи нужно в течение 15 минут после приготовления, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
Опрошенные РИА Новости диетологи сходятся во мнении, что лето — самое подходящее время для обогащения организма витаминами и минералами, которые содержатся во фруктах и овощах. По их мнению, чтобы получить необходимые полезные компоненты, можно употреблять фрукты и овощи в виде смузи, но стоит придерживаться ряда правил. Так, например, по словам, врача-диетолога Маргариты Королевой, есть определенные противопоказания для людей с нарушениями углеводного обмена и склонных к набору лишнего веса.

"В составе смузи мы получаем большое количество витаминов, минералов и других биологически активных компонентов, которые позволяют в небольшом объеме специально обработанного продукта получить пользу. Для людей, имеющих нарушение углеводного обмена и склонных к набору веса, желательно фрукты есть цельными, тщательно пережевывая их. И в течение дня, не злоупотребляя, употреблять не более 400 граммов в день между основными приемами пищи", — говорит Королева.

По ее словам, для людей, не имеющих таких нарушений, можно использовать как фруктовые, так и овощные смузи, но лучше все же остановить внимание на овощных.
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"Я рекомендую использовать исключительно овощные смузи с добавлением салатных листьев, потому как именно в составе этих продуктов можно получить не только витамины и минералы, полезную клетчатку, но и щелочные эквиваленты, что позволяет ощелачивать среды организма, поддерживать высокий иммунитет и скорость метаболических процессов", — сказала Королева.
По ее словам, в состав овощных смузи может войти огурец, сельдерей, авокадо, листья любимого салата. "Таким образом, мы получим гамму полезных компонентов, где будет большое количество щелочных минералов, биологически активные компоненты, растительная клетчатка, включая пектины. Это особенно полезно для людей, которые не имеют привычки есть овощи и салатную зелень, а здесь в 250 граммах полезного смузи человек получит сразу большое количество компонентов", — сказала Королева.
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Эксперт рассказала, что не так со смузи из магазинаПринято считать, что смузи ‒ это не только вкусно, но и очень полезно. Однако в ряде случаев польза от этого популярного продукта бывает сомнительной, рассказала радио Sputnik специалист по питанию и детоксу Ольга Малышева.
Также по ее словам, полезной добавкой к овощным смузи будет сок лайма или лимона.
"В присутствии витамина С лучше усваивается железо. Также кроме самих овощей и салатной зелени к смузи можно добавлять семена чиа, кедровые орехи, грецкий орех. Также можно добавить нерафинированное оливковое или льняное масло. Таким образом, человек получит полезные нерафинированные жиры, которые поддержат метаболические процессы и восполнят дефициты в организме", — сказала Королева.
А по мнению врача-диетолога Сергея Обложко самым оптимальным вариантом будут смешанные смузи из фруктов и овощей, чтобы сразу получить и сладость, и пользу.
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"Мы берем какой-то полезный овощ, берем какой-нибудь сладкий фрукт и делаем смузи. Таким образом, мы сразу убиваем двух зайцев, потому что два фрукта - это сладкое со сладким, с точки зрения здоровья это не очень правильно. А вот польза плюс сладость получается хорошо. Есть много различных сочетаний, и лето — самое подходящее время для этого, можно пробовать самые разные комбинации фруктов и овощей", — рассказал Обложко.
При этом, по словам Обложко, несмотря на всю полезность смузи, стоит придерживаться важного правила, чтобы не навредить организму — не употреблять смузи натощак.
"Со смузи, как и в целом со всеми фруктами есть важное правило - ни в коем случае не на голодный желудок, а в рамках полноценного приема пищи", — сказал Обложко.
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По мнению диетолога Королевой, самым правильным будет употреблять смузи раз в день между приемами пищи. "Раз в день между приемами пищи можно использовать такие смузи, дабы получить такую витаминно-минеральную бомбу для оздоровления и обновления организма, и для оптимизации всех матаболических процессов, происходящих в организме", — сказала она.
Кроме того, по ее мнению, важен и сам процесс приготовления смузи. Желательно готовить этот напиток в соковыжималках холодного отжима.
"В них ножи не разрушают растительную клетчатку, а лишь разминают ее с целью хранения в составе смузи полезных волокон. Также важно использовать смузи в течение 15 минут после приготовления, чтобы получить гамму именно активных компонентов, которые не успели инактивироваться", — сказала Королева.
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Доктор Мясников назвал самый полезный овощ
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Маргарита КоролеваЗдоровьеОбщество
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