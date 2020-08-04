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Эксперт рассказал, что происходит с "мертвыми душами" в соцсетях
Учитывая, как быстро растут социальные сети, количество аккаунтов мертвых людей, превышающее количество аккаунтов живых, — дело ближайших десятилетий. Вместе с... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T10:15
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/151516/35/1515163539_0:137:3014:1832_1400x0_80_0_0_15b4044cda8919e814af996d2a0b8017.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
facebook, роскачество, instagram, технологии, общество

Эксперт рассказал, что происходит с "мертвыми душами" в соцсетях

03:35 04.08.2020 (обновлено: 10:15 04.08.2020)
14601
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети "Фейсбук"
Страница социальной сети Фейсбук
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Учитывая, как быстро растут социальные сети, количество аккаунтов мертвых людей, превышающее количество аккаунтов живых, — дело ближайших десятилетий. Вместе с тем страничка ушедшего человека для его родственников и друзей нередко становится объектом паломничества. Понимая это, крупные компании предлагают различные меры для ведения страниц умерших, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.
"Так, Facebook дает пользователям выбрать доверенного человека, который унаследует доступ к странице, и написать прощальный пост еще при жизни (аккаунт умершего в таком случае будет иметь напротив имени памятный статус Remembering). Наследником может стать, показав документы, и член семьи. Также существует возможность полностью удалить аккаунт человека по запросу родственников умершего", — говорит эксперт.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов
24 мая 2019, 13:13
В Госдуме предложили удалять аккаунты умерших пользователей соцсетей
Instagram тоже позволяет перевести аккаунт в "мемориальный" статус.
27311216574
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FacebookРоскачествоInstagramТехнологииОбщество
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