Эксперт рассказал, что происходит с "мертвыми душами" в соцсетях

"Так, Facebook дает пользователям выбрать доверенного человека, который унаследует доступ к странице, и написать прощальный пост еще при жизни (аккаунт умершего в таком случае будет иметь напротив имени памятный статус Remembering). Наследником может стать, показав документы, и член семьи. Также существует возможность полностью удалить аккаунт человека по запросу родственников умершего", — говорит эксперт.