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Исследование: почти 70% желающих вступить в брак россиян отложили свадьбу
Почти 70% желающих вступить в брак россиян на фоне пандемии коронавируса приняли решение полностью или частично отложить эту церемонию, показало исследование... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T03:34
коронавирус в россии
москва
уфа
челябинск
ростов-на-дону
общество
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москва
уфа
челябинск
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, москва, уфа, челябинск, ростов-на-дону, общество

Исследование: почти 70% желающих вступить в брак россиян отложили свадьбу

03:34 04.08.2020
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© Depositphotos / getmodelsМолодожены во время регистрации брака
Молодожены во время регистрации брака
© Depositphotos / getmodels
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Почти 70% желающих вступить в брак россиян на фоне пандемии коронавируса приняли решение полностью или частично отложить эту церемонию, показало исследование Райффайзенбанка. Его результаты имеются в распоряжении РИА Новости.
Аналитики кредитной организации провели собеседования в июле 2020 года. В нем приняли участие более 10 тысяч человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Красноярска, Ростова-на-Дону, Самары, Ярославля, Уфы, Челябинска, других городов-милионников и городов с населением менее миллиона человек.
"Почти 70% пар, опрошенных Райффайзенбанком, частично или полностью отложили свадебное торжество этой весной. 35% отменили свадьбу полностью, а 33% — только некоторые ее элементы. Остальных не коснулись ограничения, связанные с распространением коронавируса, и они смогли отпраздновать бракосочетание, как и планировали", - показало исследование.
В этом году многим россиянам пришлось отложить свадьбу или праздновать ее онлайн, без родных и друзей. Однако это помогло им сэкономить и потратить деньги на другие цели. В итоге каждая четвертая свадьба обошлась молодоженам меньше чем в 100 тысяч рублей. Большинство копят на свадьбу целевым образом, а кредиты используют значительно реже.
"Почти половина опрошенных в результате сэкономила на свадьбе, чуть более 51% экономии не почувствовали. Большинству удалось сэкономить более 50 тысяч рублей. При этом доходы почти 80% опрошенных не превышают 60 тысяч рублей в месяц. У 74% есть сбережения, а кредитами пользуются только 63% респондентов", - подсчитали аналитики.
Молодожены
29 марта, 01:29Туризм
Канадская пара из-за коронавируса сыграла свадьбу дома
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Коронавирус в РоссииМоскваУфаЧелябинскРостов-на-ДонуОбщество
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