На Чукотке объявили карантин из-за бешеных лисиц

"В окрестностях столицы Чукотки складывается неблагоприятная эпидемическая обстановка. Причиной этому стало увеличение численности рыжих лисиц, являющихся переносчиками бешенства, которое может привести к смерти человека. За последние три года впервые зафиксирован случай инфицирования бешенством домашнего животного. В Чукотском муниципальном районе объявлен карантин", - говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.