На Чукотке объявили карантин из-за бешеных лисиц

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупреждают о неблагополучной эпидемической обстановке возле чукотского Анадыря из-за увеличения численности лисиц, из-за случая заражения лисы бешенством в районе объявлен карантин.
"В окрестностях столицы Чукотки складывается неблагоприятная эпидемическая обстановка. Причиной этому стало увеличение численности рыжих лисиц, являющихся переносчиками бешенства, которое может привести к смерти человека. За последние три года впервые зафиксирован случай инфицирования бешенством домашнего животного. В Чукотском муниципальном районе объявлен карантин", - говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.
Отмечается, что с учетом складывающейся обстановки в Анадыре планируется рассказать людям о мерах личной профилактики бешенства, а также тяжелых последствиях в случае несвоевременного обращения за медицинской помощью при укусах дикими животными.
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