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На Чукотке объявили карантин из-за бешеных лисиц
Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупреждают о неблагополучной... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T03:20
чукотский автономный округ
всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (гочс)
чукотка
анадырь
общество
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чукотский автономный округ, всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (гочс), чукотка, анадырь, общество

На Чукотке объявили карантин из-за бешеных лисиц

03:20 04.08.2020
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоДикая лиса
Дикая лиса
© РИА Новости / Игорь Зарембо
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупреждают о неблагополучной эпидемической обстановке возле чукотского Анадыря из-за увеличения численности лисиц, из-за случая заражения лисы бешенством в районе объявлен карантин.

"В окрестностях столицы Чукотки складывается неблагоприятная эпидемическая обстановка. Причиной этому стало увеличение численности рыжих лисиц, являющихся переносчиками бешенства, которое может привести к смерти человека. За последние три года впервые зафиксирован случай инфицирования бешенством домашнего животного. В Чукотском муниципальном районе объявлен карантин", - говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.

Отмечается, что с учетом складывающейся обстановки в Анадыре планируется рассказать людям о мерах личной профилактики бешенства, а также тяжелых последствиях в случае несвоевременного обращения за медицинской помощью при укусах дикими животными.
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Чукотский автономный округВсероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГОЧС)ЧукоткаАнадырьОбщество
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