Эксперты рассказали, как правильно есть арбузы и дыни

Торговец арбузами и дынями на одном из бахчевых развалов в Москве. Архивное фото

Торговец арбузами и дынями на одном из бахчевых развалов в Москве

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Опрошенные РИА Новости эксперты советуют есть арбузы и дыни порциями по 300 граммов или в составе фруктовых салатов не позднее, чем за пять часов до сна.

В понедельник в Москве начали работу бахчевые развалы, в этом году будут работать 240 таких точек.

Выбор и хранение

Заведующая сектором по экспертизе государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Елена Павлова рассказала РИА Новости, что в магазинах арбузы, привезенные из-за рубежа, продаются практически круглый год, но сезон отечественных бахчевых начинается, как правило, в августе.

"На наших рынках в основном продаются арбузы "классических" сортов с мякотью розово-красного цвета. У зрелого арбуза должна быть блестящая поверхность с ярко выраженным рисунком коры, с усохшими усиком и плодоножкой. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издает умеренно глухой звук, при сжатии вдоль продольной оси – слабый хруст. Проверить арбузы на наличие нитратов самостоятельно невозможно, это делается исключительно лабораторным путем", - сказала она.

Павлова добавила, что у арбуза консистенция мякоти должна быть сочной, нежной, без ослизнений, сладкой на вкус. Что касается дынь, то Павлова отметила, что зрелые плоды могут иметь кору различной окраски и толщины, поэтому при выборе стоит ориентироваться прежде всего на ярко выраженный аромат. У спелой дыни семена должны легко отделяться от мякоти.

"Для длительного хранения подойдут арбузы, которые только-только созрели и имеют слегка дымчатый налет. Оптимальные условия хранения бахчевых – три-четыре градуса. Хранить разрезанные арбузы и дыни необходимо в холодильнике не более 12 часов", - отметила специалист.

Польза

Как сообщила специалист по лечению избыточного веса и ожирения Майра Рау, ярко-красная мякоть арбуза содержит растительный пигмент ликопин, обладающий антиоксидантной активностью. Кроме того, по ее словам, регулярное употребление продуктов, содержащих ликопин, защищает кожу от солнечных ожогов, что очень актуально летом.

"В составе сбалансированного разнообразного рациона питания ликопин может выступать в качестве защиты от рака, диабета второго типа. Антиоксидантная активность ликопина также участвует в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Чем более спелый и более красный арбуз, тем концентрация ликопина выше", - сообщила она.

Помимо этого, арбузы богаты аминокислотой цитруллином, которая помогает в профилактике развития артериальной гипертонии. Также арбуз содержит витамин С, бета-каротин, витамины группы В, отмечает Рау.

"Помимо витаминов и антиоксидантов, арбуз содержит и минералы. Учитывая состав арбуза и большое количество воды, его можно считать натуральным средством против дегидратации, что очень актуально в жару. Богатый витаминами, минералами и антиоксидантами", - сообщила Рау.

Сладкая ароматная дыня, по словам Рау, содержит витамин С, фолиевую кислоту, витамин В6, витамин К, богата такими минералами как калий и магний. Кроме того, в дыне, помимо сахаров, содержится клетчатка, которая замедляет усвоение простых углеводов.

"Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что регулярное употребление фруктов, в чье число входит и дыня, снижают риск развития сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний. И при имеющемся диабете нет абсолютных противопоказаний к употреблению дыни, главное - есть ее умеренно. Если включать в рацион немного дыни, это принесет гораздо больше пользы организму, нежели потенциальный вред от простых сахаров в ее составе", - сказала диетолог.

С осторожностью

Несмотря на всю полезность арбузов и дынь, в больших количествах есть их не стоит.

"Арбуз - сладкая ягода, в 100 граммах мякоти содержится 6,2 грамма простых сахаров. Поэтому как бы ни хотелось съесть половину арбуза за один прием, людям с сахарным диабетом второго типа стоит есть арбуз понемногу, чтобы не спровоцировать повышение уровня глюкозы в крови", - сказала она.

Как в свою очередь отметил врач-диетолог Сергей Обложко, при употреблении в больших количествах арбуз может дать нагрузку на почки и спровоцировать нарушение ритма сердца.

"Люди вместе с арбузом получают большое количество жидкости, соответственно, это может дать повышенную водную нагрузку на почки. Кроме того, у людей с нарушениями ритма нужно учитывать, что в дыне и арбузе много калия, арбуз может спровоцировать нарушения ритма", - сказал он.

Основные правила

По словам Обложко, дыни и арбузы идеально подходят для десерта, так как в арбузе 27 килокалорий, а в дыне - 40. Но из-за их сладости некоторые люди едят сразу много, вследствие чего в животе возникают тяжесть и колики.

"Есть несколько правил. Первое - не есть сразу много, разбивать по несколько приемов, безопасно в каждый прием пищи добавлять 200-300 граммов арбуза или дыни. Второе - ни в коем случае нельзя есть дыни и арбузы на голодный желудок. Их лучше использовать как сладкий десерт после основного приема пищи, потому что сами по себе фрукты стимулируют переедание, и люди едят до резей и колик и не могут остановиться, а если это десерт, то затормозить этот процесс легче", - пояснил Обложко.

Диетолог также посоветовал сочетать бахчевые с фруктами, добавлять в салаты и десерты.

"Например, банан - в нем 90 килокалорий, это многовато. Но если мы комбинируем их вместе, то арбуз снижает калорийность банана, на 100 граммов калорийность такого фруктового салата будет ниже. То есть из-за своей низкой калорийности арбузы и дыни снижают калорийность любых других фруктовых салатов и десертов", - сказал Обложко.

Помимо этого, стоит заранее подумать о времени употребления арбуза, отметил он.

"Так как арбуз содержит много калия, он обладает сильным диуретическим эффектом. Нужно с арбузом укладываться за пять часов до отхода ко сну, тогда будет достаточно времени для развития диуретического эффекта, а то часто вечером люди наедаются арбузом, а потом жалуются, что всю ночь бегают. Лучше есть арбуз днем", - сказал Обложко.

Что касается дыни, то, как отмечает диетолог Рау, количество углеводов в ней не выше, чем в сладких яблоках, груше, черешне и абрикосах.