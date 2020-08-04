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Эксперты рассказали, как правильно есть арбузы и дыни
Опрошенные РИА Новости эксперты советуют есть арбузы и дыни порциями по 300 граммов или в составе фруктовых салатов не позднее, чем за пять часов до сна. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T03:15
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фрукты, москва, еда, общество

Эксперты рассказали, как правильно есть арбузы и дыни

03:15 04.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТорговец арбузами и дынями на одном из бахчевых развалов в Москве
Торговец арбузами и дынями на одном из бахчевых развалов в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Торговец арбузами и дынями на одном из бахчевых развалов в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Опрошенные РИА Новости эксперты советуют есть арбузы и дыни порциями по 300 граммов или в составе фруктовых салатов не позднее, чем за пять часов до сна.
В понедельник в Москве начали работу бахчевые развалы, в этом году будут работать 240 таких точек.

Выбор и хранение

Заведующая сектором по экспертизе государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Елена Павлова рассказала РИА Новости, что в магазинах арбузы, привезенные из-за рубежа, продаются практически круглый год, но сезон отечественных бахчевых начинается, как правило, в августе.
"На наших рынках в основном продаются арбузы "классических" сортов с мякотью розово-красного цвета. У зрелого арбуза должна быть блестящая поверхность с ярко выраженным рисунком коры, с усохшими усиком и плодоножкой. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издает умеренно глухой звук, при сжатии вдоль продольной оси – слабый хруст. Проверить арбузы на наличие нитратов самостоятельно невозможно, это делается исключительно лабораторным путем", - сказала она.
Павлова добавила, что у арбуза консистенция мякоти должна быть сочной, нежной, без ослизнений, сладкой на вкус. Что касается дынь, то Павлова отметила, что зрелые плоды могут иметь кору различной окраски и толщины, поэтому при выборе стоит ориентироваться прежде всего на ярко выраженный аромат. У спелой дыни семена должны легко отделяться от мякоти.
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"Для длительного хранения подойдут арбузы, которые только-только созрели и имеют слегка дымчатый налет. Оптимальные условия хранения бахчевых – три-четыре градуса. Хранить разрезанные арбузы и дыни необходимо в холодильнике не более 12 часов", - отметила специалист.

Польза

Как сообщила специалист по лечению избыточного веса и ожирения Майра Рау, ярко-красная мякоть арбуза содержит растительный пигмент ликопин, обладающий антиоксидантной активностью. Кроме того, по ее словам, регулярное употребление продуктов, содержащих ликопин, защищает кожу от солнечных ожогов, что очень актуально летом.
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"В составе сбалансированного разнообразного рациона питания ликопин может выступать в качестве защиты от рака, диабета второго типа. Антиоксидантная активность ликопина также участвует в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Чем более спелый и более красный арбуз, тем концентрация ликопина выше", - сообщила она.
Помимо этого, арбузы богаты аминокислотой цитруллином, которая помогает в профилактике развития артериальной гипертонии. Также арбуз содержит витамин С, бета-каротин, витамины группы В, отмечает Рау.
"Помимо витаминов и антиоксидантов, арбуз содержит и минералы. Учитывая состав арбуза и большое количество воды, его можно считать натуральным средством против дегидратации, что очень актуально в жару. Богатый витаминами, минералами и антиоксидантами", - сообщила Рау.
Сладкая ароматная дыня, по словам Рау, содержит витамин С, фолиевую кислоту, витамин В6, витамин К, богата такими минералами как калий и магний. Кроме того, в дыне, помимо сахаров, содержится клетчатка, которая замедляет усвоение простых углеводов.
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"Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что регулярное употребление фруктов, в чье число входит и дыня, снижают риск развития сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний. И при имеющемся диабете нет абсолютных противопоказаний к употреблению дыни, главное - есть ее умеренно. Если включать в рацион немного дыни, это принесет гораздо больше пользы организму, нежели потенциальный вред от простых сахаров в ее составе", - сказала диетолог.

С осторожностью

Несмотря на всю полезность арбузов и дынь, в больших количествах есть их не стоит.
"Арбуз - сладкая ягода, в 100 граммах мякоти содержится 6,2 грамма простых сахаров. Поэтому как бы ни хотелось съесть половину арбуза за один прием, людям с сахарным диабетом второго типа стоит есть арбуз понемногу, чтобы не спровоцировать повышение уровня глюкозы в крови", - сказала она.
Как в свою очередь отметил врач-диетолог Сергей Обложко, при употреблении в больших количествах арбуз может дать нагрузку на почки и спровоцировать нарушение ритма сердца.
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"Люди вместе с арбузом получают большое количество жидкости, соответственно, это может дать повышенную водную нагрузку на почки. Кроме того, у людей с нарушениями ритма нужно учитывать, что в дыне и арбузе много калия, арбуз может спровоцировать нарушения ритма", - сказал он.

Основные правила

По словам Обложко, дыни и арбузы идеально подходят для десерта, так как в арбузе 27 килокалорий, а в дыне - 40. Но из-за их сладости некоторые люди едят сразу много, вследствие чего в животе возникают тяжесть и колики.
"Есть несколько правил. Первое - не есть сразу много, разбивать по несколько приемов, безопасно в каждый прием пищи добавлять 200-300 граммов арбуза или дыни. Второе - ни в коем случае нельзя есть дыни и арбузы на голодный желудок. Их лучше использовать как сладкий десерт после основного приема пищи, потому что сами по себе фрукты стимулируют переедание, и люди едят до резей и колик и не могут остановиться, а если это десерт, то затормозить этот процесс легче", - пояснил Обложко.
Диетолог также посоветовал сочетать бахчевые с фруктами, добавлять в салаты и десерты.
"Например, банан - в нем 90 килокалорий, это многовато. Но если мы комбинируем их вместе, то арбуз снижает калорийность банана, на 100 граммов калорийность такого фруктового салата будет ниже. То есть из-за своей низкой калорийности арбузы и дыни снижают калорийность любых других фруктовых салатов и десертов", - сказал Обложко.
Помимо этого, стоит заранее подумать о времени употребления арбуза, отметил он.
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"Так как арбуз содержит много калия, он обладает сильным диуретическим эффектом. Нужно с арбузом укладываться за пять часов до отхода ко сну, тогда будет достаточно времени для развития диуретического эффекта, а то часто вечером люди наедаются арбузом, а потом жалуются, что всю ночь бегают. Лучше есть арбуз днем", - сказал Обложко.
Что касается дыни, то, как отмечает диетолог Рау, количество углеводов в ней не выше, чем в сладких яблоках, груше, черешне и абрикосах.
"Ограничения в употреблении дыни, вероятно, связаны с тем, что в сезон люди их могут съедать в большем количестве, чем съели бы другие фрукты, например, яблоки зимой. То есть большое количество любых фруктов, съеденных за один прием пищи, может повысить уровень глюкозы в крови, вызвать вздутие живота или нарушение стула. Но если употреблять фрукты умеренно, то этих неприятностей можно избежать", - сказала она.
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