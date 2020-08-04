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Бывший соперник Лукашенко написал письмо лидерам 32 стран
Бывший претендент на пост президента Белоруссии, экс-руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало написал письмо лидерам 32 стран с просьбой о помощи в РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T10:30
валерий цепкало
президентская кампания в белоруссии
светлана тихановская
россия
александр лукашенко
москва
белоруссия
украина
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"От имени всего белорусского народа..." - кто это вообще, и какое он имеет право обращаться к кому-то от имени всего народа??
287
Больше половины белорусов за Батьку. Несколько сотен тысяч - против, но они громко кричат, их видно и слышно, и создаётся ложное впечатление, что народ в целом его не поддерживает. Поддерживает.
207
95
россия
москва
белоруссия
украина
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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валерий цепкало, президентская кампания в белоруссии, светлана тихановская, россия, александр лукашенко, москва, белоруссия, украина, в мире

Бывший соперник Лукашенко написал письмо лидерам 32 стран

02:23 04.08.2020 (обновлено: 10:30 04.08.2020)
43174
© Sputnik / Виктор ТолочкоБывший кандидат в президенты Белорусии Валерий Цепкало
Бывший кандидат в президенты Белорусии Валерий Цепкало
© Sputnik / Виктор Толочко
Бывший кандидат в президенты Белорусии Валерий Цепкало. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Бывший претендент на пост президента Белоруссии, экс-руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало написал письмо лидерам 32 стран с просьбой о помощи в проведении свободных выборов в республике, сообщает РБК.
В Белоруссии проходит кампания по выборам, основной день голосования назначен на 9 августа. Досрочное голосование начнется 4 августа. Всего на пост президента претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко, который баллотируется на шестой срок.
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"От имени всего белорусского народа я прошу вашей поддержки в организации международного наблюдения за процессом голосования и подсчета голосов и поддержки их проведения для граждан Белоруссии, проживающих на территории ваших стран", — написал Цепкало.
Он также заявил, что цель оппозиции Белоруссии состоит в победе Светланы Тихановской. По словам политика, в случае избрания ее главой государства, согласно плану, в период до шести месяцев состоятся новые выборы президента, причем к ним допустят всех кандидатов, включая тех, кто находится в заключении.
На позапрошлой неделе стало известно о срочном отъезде Цепкало в Москву. Жена политика пока осталась в Белоруссии. В беседе с РИА Новости Цепкало заявил, что на данный момент не намерен возвращаться на родину из-за опасений ареста. В минувшее воскресенье политик прибыл на Украину.
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1599032753278
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Валерий ЦепкалоПрезидентская кампания в БелоруссииСветлана ТихановскаяРоссияАлександр ЛукашенкоМоскваБелоруссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
"От имени всего белорусского народа..." - кто это вообще, и какое он имеет право обращаться к кому-то от имени всего народа??
4 августа, 02:29
Alex Ivlev
241410041
Больше половины белорусов за Батьку. Несколько сотен тысяч - против, но они громко кричат, их видно и слышно, и создаётся ложное впечатление, что народ в целом его не поддерживает. Поддерживает.
4 августа, 05:22
Руслан Тлеуж
135630162
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