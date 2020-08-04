Бывший соперник Лукашенко написал письмо лидерам 32 стран

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Бывший претендент на пост президента Белоруссии, экс-руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало написал письмо лидерам 32 стран с просьбой о помощи в проведении свободных выборов в республике, сообщает РБК.
В Белоруссии проходит кампания по выборам, основной день голосования назначен на 9 августа. Досрочное голосование начнется 4 августа. Всего на пост президента претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко, который баллотируется на шестой срок.
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"От имени всего белорусского народа я прошу вашей поддержки в организации международного наблюдения за процессом голосования и подсчета голосов и поддержки их проведения для граждан Белоруссии, проживающих на территории ваших стран", — написал Цепкало.
Он также заявил, что цель оппозиции Белоруссии состоит в победе Светланы Тихановской. По словам политика, в случае избрания ее главой государства, согласно плану, в период до шести месяцев состоятся новые выборы президента, причем к ним допустят всех кандидатов, включая тех, кто находится в заключении.
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