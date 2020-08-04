Мясников объяснил, как спасти человека и не умереть самому

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Врач и телеведущий Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал инцидент в Барнауле , когда во время драки мужчина убил другого одним ударом, отметив, что прежде чем бросаться на помощь человеку, следует оценить ситуацию.

По данным следствия, драка произошла в ночь на 27 июля возле одного из развлекательных заведений с участием нескольких жителей Барнаула. Происшествие попало на видео и вызвало сильный общественный резонанс. На кадрах видно, как барнаулец пытается разнять уличную драку, в итоге сам получает сильный удар по голове и больше не поднимается с асфальта. Мужчина, которого ударили, умер. Возбуждено дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

"Мы — люди, мы должны приходить на помощь. Но получить смертельную травму на "ровном месте" тоже не вариант!" — написал Мясников в телеграме.

Во избежание подобных происшествий он советует понять, с какой стороны будет правильнее подойти к загоревшейся машине или к проруби, проанализировать, сколько человек участвует в драке и есть ли у них что-то в руках. Это поможет начать правильно действовать и не стать жертвой в текущей ситуации.

Мясников подчеркнул, что вмешиваться в драку следует с громкого крика для привлечения внимания. После этого нужно обхватить наиболее активного участника драки, плотно прижаться к нему всем телом и обязательно головой, обвить и увлечь на землю в партер.

"Не бросайтесь разнимать с палкой или чем-то в руках — в этом случае вы превращаетесь в большую угрозу для участников драки, чем кто-либо, с вытекающими последствиями", — пояснил доктор.