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Мясников объяснил, как спасти человека и не умереть самому
Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал инцидент в Барнауле, когда во время драки мужчина убил другого одним ударом, отметив, что прежде чем... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T02:06
александр мясников (врач)
россия
барнаул
общество
происшествия
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александр мясников (врач), россия, барнаул, общество, происшествия

Мясников объяснил, как спасти человека и не умереть самому

02:06 04.08.2020
4759
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал инцидент в Барнауле, когда во время драки мужчина убил другого одним ударом, отметив, что прежде чем бросаться на помощь человеку, следует оценить ситуацию.
По данным следствия, драка произошла в ночь на 27 июля возле одного из развлекательных заведений с участием нескольких жителей Барнаула. Происшествие попало на видео и вызвало сильный общественный резонанс. На кадрах видно, как барнаулец пытается разнять уличную драку, в итоге сам получает сильный удар по голове и больше не поднимается с асфальта. Мужчина, которого ударили, умер. Возбуждено дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

"Мы — люди, мы должны приходить на помощь. Но получить смертельную травму на "ровном месте" тоже не вариант!" — написал Мясников в телеграме.

Во избежание подобных происшествий он советует понять, с какой стороны будет правильнее подойти к загоревшейся машине или к проруби, проанализировать, сколько человек участвует в драке и есть ли у них что-то в руках. Это поможет начать правильно действовать и не стать жертвой в текущей ситуации.
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Мясников подчеркнул, что вмешиваться в драку следует с громкого крика для привлечения внимания. После этого нужно обхватить наиболее активного участника драки, плотно прижаться к нему всем телом и обязательно головой, обвить и увлечь на землю в партер.

"Не бросайтесь разнимать с палкой или чем-то в руках — в этом случае вы превращаетесь в большую угрозу для участников драки, чем кто-либо, с вытекающими последствиями", — пояснил доктор.

Также Мясников советует не стараться "оживить" человека самостоятельно: достаточно вытащить пострадавшего из зоны опасности и остановить кровотечение. Также важно привлечь к происшествию других людей, которые смогут оказать помощь в сложившейся ситуации.
Телеведущий Дмитрий Губерниев
30 июля, 06:14
Губерниев прокомментировал резонансное убийство в Барнауле
52755320
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Александр Мясников (врач)РоссияБарнаулОбществоПроисшествия
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