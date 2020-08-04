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СМИ: в докладе для ООН говорится, что КНДР продолжает ядерные разработки
Северная Корея продолжает разрабатывать ядерное оружие, и некоторые страны считают, что она могла уже разработать миниатюрные ядерные устройства, передает... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T03:32
северная корея
кндр (северная корея)
оон
в мире
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северная корея
кндр (северная корея)
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
северная корея, кндр (северная корея), оон, в мире

СМИ: в докладе для ООН говорится, что КНДР продолжает ядерные разработки

01:46 04.08.2020 (обновлено: 03:32 04.08.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР
Военнослужащие на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Военнослужащие на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Северная Корея продолжает разрабатывать ядерное оружие, и некоторые страны считают, что она могла уже разработать миниатюрные ядерные устройства, передает Рейтер со ссылкой на конфиденциальный доклад ООН.
В докладе независимых экспертов, контролирующих санкции ООН, приводятся выводы ряда стран, что последние шесть ядерных испытаний в Северной Корее, вероятно, помогли ей разработать "миниатюрные ядерные устройства, которые можно поместить в боеголовки баллистических ракет", пишет агентство.

"КНДР продолжает свою ядерную программу, включая производство высокообогащенного урана и строительство экспериментального легководного реактора. Одна из стран-членов (ООН — ред.) предполагает, что КНДР продолжает производство ядерного оружия", — приводит агентство выдержку из доклада.

Как отмечается в докладе, одна из стран считает, что Северная Корея "может стремиться к дальнейшему развитию миниатюризации" технологий, чтобы разработать несколько новых систем боеголовок.
Промежуточный доклад представили в понедельник Комитету по санкциям Северной Кореи Совбеза ООН.
Председатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын
28 июля, 04:43
Ким Чен Ын: ядерное оружие навсегда обеспечит КНДР жизнь без войны
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Северная КореяКНДР (Северная Корея)ООНВ мире
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