https://ria.ru/20200804/1575330824.html
СМИ: в докладе для ООН говорится, что КНДР продолжает ядерные разработки
Северная Корея продолжает разрабатывать ядерное оружие, и некоторые страны считают, что она могла уже разработать миниатюрные ядерные устройства, передает... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T01:46
2020-08-04T03:32
северная корея
кндр (северная корея)
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в мире
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северная корея
кндр (северная корея)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северная корея, кндр (северная корея), оон, в мире
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Северная Корея
продолжает разрабатывать ядерное оружие, и некоторые страны считают, что она могла уже разработать миниатюрные ядерные устройства, передает Рейтер
со ссылкой на конфиденциальный доклад ООН
.
В докладе независимых экспертов, контролирующих санкции ООН, приводятся выводы ряда стран, что последние шесть ядерных испытаний в Северной Корее, вероятно, помогли ей разработать "миниатюрные ядерные устройства, которые можно поместить в боеголовки баллистических ракет", пишет агентство.
"КНДР продолжает свою ядерную программу, включая производство высокообогащенного урана и строительство экспериментального легководного реактора. Одна из стран-членов (ООН — ред.) предполагает, что КНДР продолжает производство ядерного оружия", — приводит агентство выдержку из доклада.
Как отмечается в докладе, одна из стран считает, что Северная Корея "может стремиться к дальнейшему развитию миниатюризации" технологий, чтобы разработать несколько новых систем боеголовок.
Промежуточный доклад представили в понедельник Комитету по санкциям Северной Кореи Совбеза ООН.