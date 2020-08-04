Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200804/1575330475.html
Украинскую топ-модель избили на пляже в Турции
Украинская топ-модель Дарья Кирилюк пожаловалась, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T08:27
туризм
туризм
новости - туризм
турция
украина
происшествия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575069173_0:210:2001:1335_1400x0_80_0_0_b5dcd8c07bef1cc9bf58c24f3589eea3.jpg
https://ria.ru/20200802/1575266985.html
Не знаю, как так её умудрились избить нанося удары по лицу, что на роже ни одной гематомы. Уж что что, а в области глаз хлеборезка быстро начинает пухнуть, если двинуть, например , в бровь. Походу баба просто испачкала лицо чужой кровью и кинула сопливый лук в инсту
230
Хайп удался раз мы это посмотрели ))
182
72
турция
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575069173_0:210:2001:1335_1400x0_80_0_0_b5dcd8c07bef1cc9bf58c24f3589eea3.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575069173_99:0:1879:1335_1400x0_80_0_0_9ff07a50f6ec839f5cccf6e64158b649.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575069173_321:0:1656:1335_1400x0_80_0_0_11e6f8a60c5f9ca37b0e1f333a40edc4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, турция, украина, происшествия, в мире

Украинскую топ-модель избили на пляже в Турции

00:48 04.08.2020 (обновлено: 08:27 04.08.2020)
86258
© Depositphotos / slava296Пляж на турецком курорте Бодрум
Пляж на турецком курорте Бодрум
© Depositphotos / slava296
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Украинская топ-модель Дарья Кирилюк пожаловалась, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.

"На нас напала служба безопасности пляжа Момо", — написала она в инстаграме.

По словам Кирилюк, жертвами нападения на турецком курорте Чешме стали четыре девушки, включая саму модель. Их били по лицу, также сильно пострадали молодые люди.

"Мы дали полиции подробные отчеты. Мы не должны закрывать глаза на то, что произошло!" — заявила Кирилюк.

При этом девушка не уточнила, что стало причиной конфликта.
Автомобиль украинской полиции в Киеве
2 августа, 05:54
Украинскую телеведущую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына
51724755358467
Обсудить 72
ТуризмТуризмНовости - ТуризмТурцияУкраинаПроисшествияВ мире
Популярные комментарии
Не знаю, как так её умудрились избить нанося удары по лицу, что на роже ни одной гематомы. Уж что что, а в области глаз хлеборезка быстро начинает пухнуть, если двинуть, например , в бровь. Походу баба просто испачкала лицо чужой кровью и кинула сопливый лук в инсту
4 августа, 00:56
RSRick Sanchez
2031500111
Хайп удался раз мы это посмотрели ))
4 августа, 01:00
Ярослав Погодин
104701205
Рекомендуем
Строительство газопровода Северный поток-2
Эксперт предсказал судьбу "Северного потока — 2" после польского штрафа
Бывший кандидат в президенты Белорусии Валерий Цепкало
Бывший соперник Лукашенко написал письмо лидерам 32 стран
Сотрудник МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет сортировку государственных регистрационных знаков
В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки
Польский премьер объяснил критику в адрес Германии и России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Почему Лукашенко скоро исправит свою ошибку
Монумент Независимости Украины в Киеве
"Мы провалились": депутат Рады рассказал о переломном моменте для страны
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе
Daily Mail опубликовала новые кадры задержания Джорджа Флойда
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме
Рекордный обвал: экономика США рухнула на треть
Вид Стокгольма
Эксперты заявили о неожиданном результате отказа Швеции от карантина
Рэпер Энди Картрайт
Адвокат раскрыла новые подробности дела о гибели рэпера Картрайта
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию
Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально
Памятник мальчику с бескозыркой и собакой, который провожает корабли в морском грузовом порту Клайпеды
"Поток снизился". Как Прибалтика теряла российский транзит
Рабочие проводят ремонт дорожного покрытия в Новосибирске
Счетная палата назвала причину плохого качества региональных дорог
Шезлонги на знаменитом пляже Изтузу в Турции
Владелец пляжа в Турции ответил на обвинения украинской модели в избиении
Женские ступни
Ходить дома босиком опасно? Мнение врача
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:22Жириновский не исключил волнений в Белоруссии в случае победы Лукашенко
16:22В Кирове полицейские закрыли подростка в багажнике
16:22В Минздраве рассказали, как защититься от новых штаммов гриппа
16:13Лукашенко хочет нормализовать отношения с Россией, считает эксперт
16:12В ДНР обвинили украинских силовиков в минировании дорог
15:55Глава Мурманской области задекларировал таунхаус в Испании
15:52Москвичей предупредили о резком похолодании
15:50Украинский экс-депутат обвинил Порошенко во внедрении иностранных агентов
15:46В Минприроды спланировали сроки ликвидации последствий ЧП в Норильске
15:42В Ростуризме оценили убытки от отсутствия иностранных туристов
15:42В Минздраве оценили опасность новых штаммов гриппа
15:39Белорусские военные будут тренироваться сажать самолеты на трассе
15:31В багаже пассажирки мюнхенского аэропорта нашли кости ее покойного мужа
15:27Два человека погибли при жесткой посадке мотодельтаплана в Подмосковье 0:10
15:24В Москве арестовали мужчину, напавшего на полицейского
15:22Госпитализированная с инсультом Елена Кондулайнен сломала руку
15:20Британские инструкторы начали подготовку украинских военнослужащих
15:18Волочкова обжаловала штраф за нарушение карантина в Дивеево
15:12В союзе туриндустрии назвали опасности поездки в Черногорию
15:08В Польше расквартировали командование пятого корпуса американской армии
Лента новостейМолния