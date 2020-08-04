https://ria.ru/20200804/1575330475.html
Украинскую топ-модель избили на пляже в Турции
Украинская топ-модель Дарья Кирилюк пожаловалась, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T00:48
2020-08-04T08:27
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https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575069173_0:210:2001:1335_1400x0_80_0_0_b5dcd8c07bef1cc9bf58c24f3589eea3.jpg
https://ria.ru/20200802/1575266985.html
Rick Sanchez
Не знаю, как так её умудрились избить нанося удары по лицу, что на роже ни одной гематомы. Уж что что, а в области глаз хлеборезка быстро начинает пухнуть, если двинуть, например , в бровь. Походу баба просто испачкала лицо чужой кровью и кинула сопливый лук в инсту
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Ярослав Погодин
Хайп удался раз мы это посмотрели ))
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, турция, украина, происшествия, в мире