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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200804/1575330224.html
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T04:33
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество

В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

00:00 04.08.2020 (обновлено: 04:33 04.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Москве за сутки умерли 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
Общее число жертв в столице превысило 4,5 тысячи.
Всего за время пандемии в России выявили около 856 тысяч случаев заболевания COVID-19, 14 207 человек умерли, более 653 тысяч выздоровели.
Треть зарегистрированных случаев — 243 тысячи — приходится на Москву. При этом более 182 тысяч пациентов уже поправились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМоскваОбщество
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