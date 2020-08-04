https://ria.ru/20200804/1575330224.html
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T00:00
2020-08-04T04:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_0:169:3044:1881_1400x0_80_0_0_ccc9dea45805ea2f628edae4c827bdfd.jpg
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_0:169:3044:1881_1400x0_80_0_0_ccc9dea45805ea2f628edae4c827bdfd.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_157:0:2888:2048_1400x0_80_0_0_731a596efeb91fd0cbdc827ffe7bb61e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_498:0:2546:2048_1400x0_80_0_0_45a36662a60d44970fc34542484885ac.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество