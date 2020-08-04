Как Мария Магдалина стала "блудницей" и "женой" Христа

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Православные христиане отмечают день памяти Марии Магдалины. В массовой культуре, пожалуй, нет более популярной святой. Сюжет о покаявшейся блуднице всегда привлекал художников, композиторов и писателей. Однако многие распространенные представления об этой равноапостольной последовательнице Христа неверны. Как возникли стереотипы и что сегодня известно ученым — в материале РИА Новости.

"Из которой вышли семь бесов"

Парадоксально, но Евангелия уделяют Марии Магдалине совсем мало места. В этой главной для всех христиан части Библии она упоминается всего шесть раз. Причем мельком.

"После сего Он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с Ним двенадцать, и некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней: Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли семь бесов", — говорит евангелист Лука в восьмой главе, где описывает проповедь Христа в Галилее.

"Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба", — пишет евангелист Матфей в 27-й главе своего Благовестия (как переводится "Евангелие" с греческого), где рассказывает о распятии и погребении Спасителя.

Но куда больше внимания Магдалине уделено в повествовании о кульминационном моменте земной жизни Иисуса Христа — Его Воскресении. Именно она стала первым человеком, удостоверившимся в столь великом событии.

"Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов. Она пошла и возвестила бывшим с Ним, плачущим и рыдающим; но они, услышав, что Он жив и она видела Его, — не поверили", — свидетельствует евангелист Марк.

Больше о Магдалине в Писании ничего не говорится. Что было с ней после, достоверно не известно.

Однако существует церковное предание, основанное прежде всего на рассказах ее современников из ранней христианской общины. По нему, Мария отправилась вместе с другими следовавшими за Христом женщинами в Италию, где проповедовала новое учение. А однажды и вовсе удостоилась аудиенции у римского императора Тиберия.

"Она поднесла ему, по общепринятому восточному обычаю, яйцо, окрашенное в красный цвет, сказав при этом: "Христос воскрес!" — гласит житие святой.

Правитель сильно удивился: мол, как человек может воскреснуть. Тогда Мария Магдалина поведала ему о Спасителе и о том, что она видела его восставшим из мертвых. Тиберий, согласно преданию, сам уверовал в Христа и "царским указом грозил наказывать всякого, кто осмелился бы оскорблять верующих" в него.

Есть и другая версия этой легенды. Мария поднесла монарху неокрашенное куриное яйцо. А когда произнесла пасхальное приветствие и Тиберий заявил, что воскрешение из мертвых невозможно, как невозможно и то, чтобы это яйцо вдруг стало красным, — оно чудесным образом покраснело.

"Блудница" или неверно перевели

Впрочем, массовая культура интересуется не столько этим преданием о яркой проповеди, сколько противоречивым образом Магдалины до Воскресения Христова и даже до встречи с Ним. Многим она известна прежде всего как блудница.

Из-за этого Католическая церковь, например, долгое время относила ее к низшему рангу святых. На общецерковном уровне западные христиане ее не почитали. Лишь в 2016 году папа Римский Франциск повысил святую в статусе. И неспроста.

На самом деле, в Евангелии нет ни слова о том, что она была проституткой. Нет этого и в церковном предании. Клеймо блудницы на Марию Магдалину наложили спустя пятьсот лет после зарождения христианства.

Римский папа Григорий Великий составил для верующих послание, где попытался разобрать один из евангельских эпизодов. Согласно Писанию, за несколько дней до распятия к возлежавшему в доме фарисея Спасителю пришла грешница. В ее руках был сосуд с миром — очень дорогим маслом.

"И, став позади у ног Его и плача, начала обливать ноги Его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги Его, и мазала миром", — гласит Евангелие.

Христос простил женщине грехи. А звали ее Марией из Вифании. Папа Григорий отождествил ее с Магдалиной.

"Термин "грешница" тогда почему-то перевели как "проститутка". Это неверно, ведь имелась в виду просто женщина, которая нестрого соблюдала иудейский Закон. Получилось, что Иисуса помазала якобы проститутка по имени Мария", — отмечает в исследовании про Магдалину известный американский библеист Барт Эрман.

Кроме того, по словам ученого, в Евангелиях четко показано, что грешница из Вифании и Мария Магдалина — разные женщины. Почему их объединили в VI веке в один образ и приписали целиком Марии Магдалине — большая загадка.

© Universal Pictures Кадр из фильма "Мария Магдалина" © Universal Pictures Кадр из фильма "Мария Магдалина"

Однако сомнительность такого толкования не помешала спустя несколько столетий прочно закрепить в народном сознании этот стереотип о святой. Прижившийся в культуре образ возник, как обращает внимание Эрман, из "Золотой легенды" — очень популярного сборника рассказов XIII века.

Именно там есть история о покаявшейся блуднице. Исследователи увидели в ней сходство с житием другой святой — Марии Египетской. Та жила в VI веке, торговала своим телом. Но во время поездки в Иерусалим она покаялась и удалилась в пустыню.

"Жена Христа" или поддельный свиток

Еще один миф о Марии Магдалине набрал силу совсем недавно — благодаря фильму "Последнее искушение Христа" и книгам Дэна Брауна. В них святая предстает женой Иисуса Христа.

А в 2012 году этот вопрос принялись серьезно обсуждать в научном сообществе. Поводом послужила публикация небольшого папирусного фрагмента с надписью на коптском языке. Ученых привлекла в нем фраза, обрывавшаяся на полуслове: "Иисус сказал им: "Моя жена…"

Некоторые исследователи заявили, что эти строки были переписаны примерно в 150 году нашей эры с более раннего текста на древнегреческом языке. По одной из версий, его авторы — гностики, адепты одной из многочисленных оккультных сект, пытавшиеся совместить учение о Христе с языческими восточными верованиями. По другой гипотезе, ранние христиане действительно считали, что Иисус был женат.

Но шесть лет спустя выяснилось, что скандальный свиток — искусная подделка. Журналисты установили, что его владелец, бизнесмен Уолтер Фриц, банально хотел заработать на фальшивке.

В течение XX века подобных "сенсаций" было немало. Однако ученые практически единогласно утверждают: никаких подтверждений версии о любовной связи Магдалины со Христом нет.

"Людям почему-то хочется искать таинственные сюжеты в евангельской истории. Подобные мифы о святой были популярны и несколько столетий назад. Тогда тоже на знаменитой картине Леонардо да Винчи "Тайная вечеря" вместо апостола Иоанна пытались разглядеть женщину", — поясняет РИА Новости доцент кафедры библеистики богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Константин Польсков.