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Фотоконкурс имени Стенина объявил победителя онлайн-голосования
Лучшей работой международного конкурса имени Андрея Стенина, по мнению интернет-пользователей, стала одиночная фотография журналиста из Приморья Юрия Смитюка... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T10:47
культура
андрей стенин
новости агентства
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей стенин, новости агентства

Фотоконкурс имени Стенина объявил победителя онлайн-голосования

10:00 04.08.2020 (обновлено: 10:47 04.08.2020)
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© Фото : Юрий Смитюк/StenincontestФотография журналиста из Приморья Юрия Смитюка "Остров Врангеля"
Фотография журналиста из Приморья Юрия Смитюка Остров Врангеля
© Фото : Юрий Смитюк/Stenincontest
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Лучшей работой международного конкурса имени Андрея Стенина, по мнению интернет-пользователей, стала одиночная фотография журналиста из Приморья Юрия Смитюка "Остров Врангеля". На ней в "естественной среде обитания" запечатлен научный сотрудник и инспектор одноименного заповедника Павел Кулемеев.
Остров Врангеля — самый северный заповедный остров российской Арктики. Северный Ледовитый океан делит остров 180 меридианом практически пополам, благодаря чему он находится и в Западном и в Восточном полушариях нашей планеты. Посещение заповедника "Остров Врангеля" ограничено, но существует около 10 туристических маршрутов летом и осенью. Присутствие туристов здесь допускается только в сопровождении рейнджеров. Они следят за безопасностью туристов и, конечно, животных, которые обитают на острове.
В сентябре конкурс им. Андрея Стенина объявит победителей на сайте stenincontest.ru | stenincontest.com, тогда же в Москве откроется выставка его лауреатов. В планах конкурса дать также старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года.

О конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина — ежегодный конкурс для молодых фоторепортеров от 18 до 33 лет. Это единственная в России площадка, поддерживающая молодых фотографов, открывая их имена миру. В 2020 году конкурс собрал более 5000 работ из 75 стран мира. С момента старта конкурса в 2014 году фотоработы его победителей выставлялись в Москве, Кейптауне, Будапеште, Мадриде, Нью-Дели, Милане, Нью-Йорке, Анкаре, Буэнос-Айресе, и других городах мира. Прием заявок стартует ежегодно 22 декабря в день рождения фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина, погибшего при исполнении профессионального долга.
Посетительница фотографирует на мобильный телефон одну из фотографий на выставке работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
1 июля, 11:00
Конкурс имени Стенина открыл голосование для интернет-пользователей
В 2020 году Генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура". Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, информационное агентство News1, интернет-портал DBW, новостной портал Brasil247. В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: журнал "National Geographic Россия", портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", информационный портал YOung JOurnalists, журнал Fotoargenta, Клуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал Enfoque Visual, журнал LF Magazine, международная площадка-партнер — фестиваль PhotON.
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КультураАндрей СтенинНовости агентства
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