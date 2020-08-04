Фотоконкурс имени Стенина объявил победителя онлайн-голосования

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Лучшей работой международного конкурса имени Лучшей работой международного конкурса имени Андрея Стенина , по мнению интернет-пользователей, стала одиночная фотография журналиста из Приморья Юрия Смитюка "Остров Врангеля" . На ней в "естественной среде обитания" запечатлен научный сотрудник и инспектор одноименного заповедника Павел Кулемеев.

Остров Врангеля — самый северный заповедный остров российской Арктики. Северный Ледовитый океан делит остров 180 меридианом практически пополам, благодаря чему он находится и в Западном и в Восточном полушариях нашей планеты. Посещение заповедника "Остров Врангеля" ограничено, но существует около 10 туристических маршрутов летом и осенью. Присутствие туристов здесь допускается только в сопровождении рейнджеров. Они следят за безопасностью туристов и, конечно, животных, которые обитают на острове.

В сентябре конкурс им. Андрея Стенина объявит победителей на сайте stenincontest.ru | stenincontest.com, тогда же в Москве откроется выставка его лауреатов. В планах конкурса дать также старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года.

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