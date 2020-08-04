Альтернатива Крыму и Сочи: в Астрахани начался сезон цветения лотосов

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Для многих август — стандартное время отпусков, а с учетом минувшего карантина и длительной самоизоляции также единственная возможность полноценно отдохнуть. Помимо популярных морских курортов в Крыму и Краснодарском крае, отпуск можно провести, отправившись к бескрайним полям цветущих лотосов в Астраханской области. Регион из года в год манит любителей природы, а с конца июля до середины сентября гладь Волги здесь устилает ковер нежно-розовых цветов, источающих сладкий миндальный аромат, и листьев цвета морской волны.

И гости, и жители региона стремятся посетить лотосовые поля и Астраханский биосферный заповедник, где проходит экотропа "Обретенная дельта". На ней установлены деревянные смотровые вышки с мосточками: можно сверху полюбоваться лотосами, спуститься и прогуляться вдоль лотосовых зарослей и даже дотянуться до них рукой.

К ним же можно сплавать с групповой экскурсией на лодке, искупаться и отведать рыбацкий обед, входящий в план всех однодневных туров. Желающих сделать красивые снимки вывозят на лодках вглубь цветущих полей и на песчаную косу, чтобы искупаться и позагорать. Это экологический туризм с просветительской составляющей: экскурсоводы заповедника также расскажут об обитателях, которых можно встретить на берегах реки.

© Фотографии предоставлены руководством Астраханского туристско-информационного центра Поля лотоса каспийского в дельте Волги 1 из 4 Поля лотоса каспийского в дельте Волги © Фотографии предоставлены руководством Астраханского туристско-информационного центра © Фотографии предоставлены руководством Астраханского туристско-информационного центра Закат над дельтой Волги 2 из 4 Закат над дельтой Волги © Фотографии предоставлены руководством Астраханского туристско-информационного центра © Фотографии предоставлены руководством Астраханского туристско-информационного центра Закат над дельтой Волги 3 из 4 Закат над дельтой Волги © Фотографии предоставлены руководством Астраханского туристско-информационного центра © Фотографии предоставлены руководством Астраханского туристско-информационного центра Закат над дельтой Волги 4 из 4 Закат над дельтой Волги © Фотографии предоставлены руководством Астраханского туристско-информационного центра 1 из 4 Поля лотоса каспийского в дельте Волги © Фотографии предоставлены руководством Астраханского туристско-информационного центра 2 из 4 Закат над дельтой Волги © Фотографии предоставлены руководством Астраханского туристско-информационного центра 3 из 4 Закат над дельтой Волги © Фотографии предоставлены руководством Астраханского туристско-информационного центра 4 из 4 Закат над дельтой Волги © Фотографии предоставлены руководством Астраханского туристско-информационного центра

Второй вариант — отправиться на одну из баз отдыха, находящихся в раскатной части дельты Волги, где находятся самые большие акватории с зарослями каспийского лотоса. Как отметили в пресс-службе турцентра региона, такой отдых больше подходит тем, кому необходим релакс и природа. Побыть наедине с собой поможет и философия самого лотоса: в восточной культуре это символ возникающего из пустоты мира, а распустившийся цветок означает полную реализацию возможностей.

Надо отметить, что каспийские лотосы в регионе тщательно охраняют, а ездить к ним рекомендуют днем: на рассвете и на закате бутоны остаются закрытыми.

"Лотос — это очень красивый сорняк, разросшийся на территории Астраханской области. Но на планете всего три места, где он массово прижился и по полтора месяца радует своей красотой: в Индии, в Африке и у нас на Волге, в России. Каспийский лотос — это реликтовое растение, и за его срыв, уничтожение грозит ощутимый штраф", — рассказала Яна Абдуразакова, руководитель Астраханского туристско-информационного центра.

За попытку унести с собой цветок в Астраханской области могут оштрафовать на пять тысяч рублей. Но и смысла идти на правонарушение ради изысканного цветка нет: сорванным он погибнет максимум через два часа.

Встретить удивительной красоты растение можно и в более неожиданных местах Астрахани. Например, в Володарском районе лотос заполонил пару озер, и многие путешественники останавливаются, чтобы сфотографироваться, а в прошлом году лотосы внезапно зацвели в районе центральной набережной города.

Как пояснили в туристско-информационном центре области, для размножения лотоса каспийского никаких условий не требуется. Более того, кто-то из туристов завез цветок в Волгоградскую область, где он распространился в пределах одного озера, и экологи региона теперь охраняют его как зеницу ока.

Красивый вклад в экономику региона

© Фотографии предоставлены руководством Астраханского туристско-информационного центра Рассвет над рекой Волгой © Фотографии предоставлены руководством Астраханского туристско-информационного центра Рассвет над рекой Волгой

В сезон цветения лотосов, да и просто в урожайный летний период туризмом не занимаются только ленивые туроператоры: даже те, кто обычно организовывает туры для жителей Астрахани на выезд за рубеж и в другие регионы, на время цветения лотосов переключаются и на внутренний туризм.

"В таких случаях туркомпании заключают с базами отдыха контракты на привлечение туристов и получают за это агентскую комиссию. О суммах сложно сказать, так как это коммерческая тайна", — отметила Яна Абдуразакова.

По ее словам, однодневный тур с трансфером, обедом, купанием и выездом в цветущие поля лотоса в среднем стоит около 1,8 тысячи рублей, остальное зависит от организатора поездки.

Биосферный заповедник из-за мероприятий, связанных с защитой от коронавируса, принимает группы до пяти человек.

Подсчитать суммарный вклад в экономику региона от притока туристов довольно сложно, так как в процессе задействованы смежные направления бизнеса.

"Говорить о том, что лотосовые поля позволяют создавать новые рабочие места и активно инвестировать в инфраструктуру, не очень корректно. Как правило, это стабильный заработок для участников индустрии, позволяющий еще и сохранять природу края, обширное биоразнообразие птиц, рыб, млекопитающих", — прокомментировала экономический аспект корреспонденту "Хороших новостей" Яна Абдуразакова.

Целая экосистема сохраняется в первозданном виде, и только три ее участка доступны для посещения, еще в нескольких зонах проводят исследования ученые, а есть и такие, где нога человека не ступала никогда.