Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200804/1575318870.html
Контрреволюционерка Кэндис дает советы российским борцам о справедливости
Наконец-то в чисто американском сюжете "Борьба с расизмом" появилось нечто, способное затронуть российские реалии, российские споры. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T08:00
авторы
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575318079_0:33:3072:1761_1400x0_80_0_0_b5d9c47c5ddc31866be84df86381f79c.jpg
https://ria.ru/20200720/1574507354.html
https://ria.ru/20200609/1572642682.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200727/1575013092.html
https://ria.ru/20200715/1574358380.html
"...эта самоубийственная форма оправдания собственной неадекватности была и будет всегда и везде". Автор не из простой семьи, ой из непростой. И статья пустая на факты. Уровень дзена, который хорош свободным творчеством и живым обсуждением. Но для писателей-любителей.
47
Способность приготовить еду и не ходить под себя - не есть ум. Кто мешал неграм писать классическую музыку и картины, а кто мешал построить атомную станцию на своем уране и запустить спутник с экватора потому что это эффективно
46
48
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
Дмитрий Косырев
https://cdn24.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
Дмитрий Косырев
https://cdn24.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575318079_0:33:3072:1761_1400x0_80_0_0_b5d9c47c5ddc31866be84df86381f79c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575318079_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_6d700158bfdab3e256a2564eac1b820d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575318079_1024:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_eb8875a0d60e727e917f62811580b777.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
авторы, в мире

Контрреволюционерка Кэндис дает советы российским борцам о справедливости

08:00 04.08.2020
10132
© AFP 2020 / Sameer Al-DoumyАмериканская активистка Кэндис Оуэнс
Американская активистка Кэндис Оуэнс
© AFP 2020 / Sameer Al-Doumy
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
Наконец-то в чисто американском сюжете "Борьба с расизмом" появилось нечто, способное затронуть российские реалии, российские споры.
До того наше общество показывало довольно любопытные случаи отношения к бесконечным кампаниям ненависти, которыми левый либерализм Запада уже лет тридцать как подрывает и разрушает собственные страны, но с прицелом на весь мир. Например, кампания на уничтожение мужчин (MeToo) у нас воспринимается как посмешище — а могла бы подпасть под определение терроризма или экстремизма, так что это мы еще добрые… и далее по списку. Но в любом случае черные расисты, сбрасывающие с пьедесталов памятники белым рабовладельцам, — это совсем не про нас. Это "у них там". Сцепление с российскими реалиями — ровно ноль.
И тут появляется суперзвезда Республиканской партии США, 31-летняя негритянка Кэндис Оуэнс, и бросает в своих, черных, очередную бомбу: "Почему рабовладельцы не давали рабам учиться читать? По тем же причинам, по которым левые не хотят, чтобы черные американцы учили нашу историю: потому что невозможно поработить образованный ум".
Переводится эта нашпигованная смыслами цитата в том числе и так: хотите, чтобы наша черная община была как минимум равна белой — учитесь, бейтесь за знания, иначе так и останетесь злобным, нищим, неграмотным стадом, которое другие будут использовать для разрушения (потому что для чего же еще оно годится).
Протестующие в Нью-Йорке разбили палаточный лагерь у здания мэрии
20 июля, 08:00
Как американский президент держал сотни рабов и боролся за их свободу
Какое это имеет отношение к России: подставьте вместо слова "черный" нечто, десятилетиями до боли знакомое, борющееся с "элитами" и особенно с детьми таковой. У элит, понятное дело, все схвачено, их бездарные и непатриотичные дети проталкиваются всеми правдами и неправдами в лучшие университеты, потом на лучшие позиции в элитных компаниях, а нам, угнетенным с рождения, не светит ничего: все пути заблокированы, справедливости нет, надо все ломать.
Вообще-то такой образ мыслей не является монополией российского общества, эта самоубийственная форма оправдания собственной неадекватности была и будет всегда и везде. И такие люди будут говорить, что, конечно, сын знаменитого музыканта Леопольда Моцарта и сам стал музыкантом — фамильные привилегии и связи; не замечая, что в той же Вене лучшим композитором в те же годы считался сын бедняков и мигрант из Италии Антонио Сальери… Но оправдание собственной врожденной угнетенности — такой соблазн, что на нем веками играют какие угодно подстрекатели и политические жулики.
Протесты в Токио, Япония
9 июня, 08:00
Какой расизм нам не нужен?
Случилось так, что в США эта идеология собственной обреченности поразила целую этническую группу — выходцев из Африки. Это удивительный случай, потому что никто в истории Америки не получал столько материальных и прочих привилегий, сколько их имели именно негры.
Началось все еще с 1964 года, с программы "Великое общество" президента Линдона Джонсона. Юбилей таковой случился в прошлом году, и в США начали подсчитывать, сколько триллионов долларов ушло на множество заложенных тогда программ, от медицинских до образовательных: у кого-то получалось, что больше, чем на войну в Индокитае и прочие войны.
И никто не получил по этим программам больше денег и привилегий, чем черная община, хотя бы потому, что изначально ей все это было нужнее всего. В том числе — поскольку у нас разговор в основном об образовании — для черного в США существует целая система привилегий при поступлении в школы, колледжи и так далее, их белые "привилегированные" сверстники о таком и не мечтают. И с рабочими местами все так же.
И вот рассказы учителей, которых угораздило попасть в школу, где почти одни черные: в классах считается модным вскакивать на парты и оттуда орать на учителя; учиться модным не считается; еще этим детям приносят продуктовые посылки, из которых они вытаскивают только вредные чипсы, прочее вываливают под забором… А зачем учиться и стараться, если и без того в "Великом обществе" можно жить на пособие, как это делают родители?
Протестующие на одной из улиц Вашингтона
27 июля, 21:55Акценты
Оппоненты с аргументами. Расовый протест вооружился и задумался о нацииБорьба с расизмом не может постоянно стоять на месте. Нужны новые вызовы, новые идеи. Старые организации разного толка пересчитали патроны – и тоже решили поделиться мыслями. Например, о создании новой нации. Где-нибудь на берегах Техаса. Угнетенные всех штатов – соединяйтесь.
То есть с деньгами у негров в США было все неплохо. И с шансом пробиться в жизни — тоже. Плохо было с захватившей почти всю общину идеологией — белые наши враги, они нам всю жизнь обязаны, но брать с них надо больше. Как это получилось — пусть разбираются сами.
Причина бедности и угнетенности каких-то общественных групп, как видим, далеко не всегда в том, что слишком мало денег. Иногда случается, что проблема в неожиданной популярности какой-то убийственной и преступной идеологии, которую деньгами не зальешь, будет — как мы это видим по США — только хуже. А как бороться с идеологиями — разговор особый, и человечество тут не всегда преуспевает.
Но Кэндис, из левой либералки ставшая знаменитой контрреволюционеркой, борется. Кстати, приведенное выше ее высказывание — из числа тех, что цитируют уже чуть не на плакатах. Видимо, взято оно из одного из двух ее выступлений на CPAC (Конференция консервативного политического действия) — в 2019 году. А то и придумано, по принципу "не говорила, но могла бы сказать, это в ее стиле" — так, как цитируют всяческих Конфуциев или Платонов.
Но она действительно все время говорит о том же — что "борьба с расизмом", как и практически все прочие идущие кампании по разрушению обществ, рассчитаны на неграмотных и поэтому озлобленных. Кэндис при этом сама оказалась живым символом того, чем может стать человек с настоящим образованием (а не с полученным по системе расовых привилегий дипломом). Достаточно послушать, как она говорит… Кэндис также создала движение по выводу черной общины из-под влияния партии демократов. Трудно сказать, станет ли она когда-нибудь очередным черным президентом США, и еще труднее — удастся ли ей убедить соплеменников (до того, как они разрушат страну), что единственный путь к достойной жизни — не озлобление, а борьба за просвещение, прежде всего собственное.
Участники акции протеста возле Белого дома на площади Лафайетт, Вашингтон
15 июля, 08:00Религия и мировоззрение
"Ненависть ко всему чужому". Миллионы людей примыкают к новой религии
3122551453
Обсудить 48
АвторыВ мире
Популярные комментарии
"...эта самоубийственная форма оправдания собственной неадекватности была и будет всегда и везде". Автор не из простой семьи, ой из непростой. И статья пустая на факты. Уровень дзена, который хорош свободным творчеством и живым обсуждением. Но для писателей-любителей.
4 августа, 09:30
ЯАЯрослав Антропов
17000029
Способность приготовить еду и не ходить под себя - не есть ум. Кто мешал неграм писать классическую музыку и картины, а кто мешал построить атомную станцию на своем уране и запустить спутник с экватора потому что это эффективно
4 августа, 08:45
Андрей Дашков
4110013
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Почему Лукашенко скоро исправит свою ошибку
Памятник мальчику с бескозыркой и собакой, который провожает корабли в морском грузовом порту Клайпеды
"Поток снизился". Как Прибалтика теряла российский транзит
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме
Рекордный обвал: экономика США рухнула на треть
Александр Лысенко
"У него связи": 18-летнего угонщика из Екатеринбурга взяли под госзащиту
Бывший кандидат в президенты Белорусии Валерий Цепкало
Бывший соперник Лукашенко написал письмо лидерам 32 стран
Военнослужащие Республики Беларусь
Минобороны Белоруссии объявило о военных сборах на границе с Россией
Пляж на турецком курорте Бодрум
Украинскую топ-модель избили на пляже в Турции
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Дания разрешила возобновить прокладку "Северного потока — 2"
Вход в сельский магазин
"Никто своего не держит": вся правда о бизнесе в российской глубинке
Строительство газопровода Северный поток-2
Эксперт предсказал судьбу "Северного потока — 2" после польского штрафа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию
Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально
Монумент Независимости Украины в Киеве
"Мы провалились": депутат Рады рассказал о переломном моменте для страны
Сотрудник ресторана возле таблички Теперь открыто в Сан-Антонио
"Гонка на вакцинах": на Западе обвиняют Россию
Рабочие проводят ремонт дорожного покрытия в Новосибирске
Счетная палата назвала причину плохого качества региональных дорог
Посетитель у картины Эль Греко Кающаяся Мария Магдалина на пресс-показе выставки Щукин. Биография коллекции в ГМИИ
Как Мария Магдалина стала "блудницей" и "женой" Христа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:22Жириновский не исключил волнений в Белоруссии в случае победы Лукашенко
16:22В Кирове полицейские закрыли подростка в багажнике
16:22В Минздраве рассказали, как защититься от новых штаммов гриппа
16:13Лукашенко хочет нормализовать отношения с Россией, считает эксперт
16:12В ДНР обвинили украинских силовиков в минировании дорог
15:55Глава Мурманской области задекларировал таунхаус в Испании
15:52Москвичей предупредили о резком похолодании
15:50Украинский экс-депутат обвинил Порошенко во внедрении иностранных агентов
15:46В Минприроды спланировали сроки ликвидации последствий ЧП в Норильске
15:42В Ростуризме оценили убытки от отсутствия иностранных туристов
15:42В Минздраве оценили опасность новых штаммов гриппа
15:39Белорусские военные будут тренироваться сажать самолеты на трассе
15:31В багаже пассажирки мюнхенского аэропорта нашли кости ее покойного мужа
15:27Два человека погибли при жесткой посадке мотодельтаплана в Подмосковье 0:10
15:24В Москве арестовали мужчину, напавшего на полицейского
15:22Госпитализированная с инсультом Елена Кондулайнен сломала руку
15:20Британские инструкторы начали подготовку украинских военнослужащих
15:18Волочкова обжаловала штраф за нарушение карантина в Дивеево
15:12В союзе туриндустрии назвали опасности поездки в Черногорию
15:08В Польше расквартировали командование пятого корпуса американской армии
Лента новостейМолния