Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200804/1575315205.html
Найденные в Израиле 3000-летние фигурки считают изображением бога Яхве
Профессор археологии в Еврейском университете Иерусалима Йосеф Гарфинкель, который недавно завершил исследование древних глиняных статуэтках возрастом около... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T12:01
новости культуры
ближний восток
иерусалим
израиль
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575321680_0:314:3072:2042_1400x0_80_0_0_e9761d067acb27478bc8990c8e0e87ce.jpg
https://ria.ru/20200729/1575046588.html
ближний восток
иерусалим
израиль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575321680_0:314:3072:2042_1400x0_80_0_0_e9761d067acb27478bc8990c8e0e87ce.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575321680_197:0:2928:2048_1400x0_80_0_0_c6c75256c8fae5ec0329ad569260663d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575321680_632:324:2356:2048_1400x0_80_0_0_9676091bd9b2dc9addc5310a0ed34762.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, ближний восток, иерусалим, израиль

Найденные в Израиле 3000-летние фигурки считают изображением бога Яхве

06:32 04.08.2020 (обновлено: 12:01 04.08.2020)
5874
© AFP 2020 / MENAHEM KAHANAГлиняные статуэтки, найденные в результате археологических раскопок в Тель-Моца близ Иерусалима, Израиль
Глиняные статуэтки, найденные в результате археологических раскопок в Тель-Моца близ Иерусалима, Израиль
© AFP 2020 / MENAHEM KAHANA
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Профессор археологии в Еврейском университете Иерусалима Йосеф Гарфинкель, который недавно завершил исследование древних глиняных статуэтках возрастом около трех тысяч лет, обнаруженных несколько лет назад на раскопках в Хирбет-Кейафе и Тель-Моце, утверждает, что на них изображен библейский бог Яхве (упоминается в Ветхом Завете), сообщает The Times of Israel.
По информации издания, его соображения были опубликованы в осеннем выпуске научно-популярного журнала Biblical Archaeology Review.
В статье профессор доказывает, что хотя в Библии уже тогда четко было прописано, что изображать Бога было запрещено, по мнению Гарфинкеля, некоторые люди изготавливали подобные фигурки и тайно поклонялись им.
© AFP 2020 / Menahem Kahana

Глиняные статуэтки, найденные в результате археологических раскопок в Тель-Моце близ Иерусалима, Израиль

Глиняные статуэтки, найденные в результате археологических раскопок в Тель-Моца близ Иерусалима, Израиль
1 из 2

Глиняные статуэтки, найденные в результате археологических раскопок в Тель-Моце близ Иерусалима, Израиль

© AFP 2020 / Menahem Kahana
© AFP 2020 / Menahem Kahana

Участок археологических раскопок в Тель-Моце близ Иерусалима, Израиль

Участок археологических раскопок в Тель-Моца близ Иерусалима, Израиль
2 из 2

Участок археологических раскопок в Тель-Моце близ Иерусалима, Израиль

© AFP 2020 / Menahem Kahana
1 из 2

Глиняные статуэтки, найденные в результате археологических раскопок в Тель-Моце близ Иерусалима, Израиль

© AFP 2020 / Menahem Kahana
2 из 2

Участок археологических раскопок в Тель-Моце близ Иерусалима, Израиль

© AFP 2020 / Menahem Kahana
Так, он ссылается на некоторые писания, в том числе на Книгу пророка Аввакума, в которых упоминается Бог, сидящий верхом на лошади. Найденные глиняные мужские головы длиной в пять сантиметров как раз находились рядом с фигурками этого животного, поэтому не исключено, что они могли быть частью более крупной скульптуры, связанной с культом.

"Во времена Иудейского и Израильского царств в соседних государствах раннего железного века (IX – X века до нашей эры) у каждого был свой бог: у моавитян (и, возможно, аммонитян) был Чемош; у эдомитян – Кос, а у нас Яхве", – пояснил Гарфинкель.

Однако теорию археолога решительно оспаривают многие ученые и называют его работу не более, чем "хайпом".

"Он приводит необоснованные доказательства и игнорирует существующие профессиональные исследования по этой теме", – заявили со-руководители раскопок в Тель-Моце (находится примерно в шести километрах от Иерусалима) Шуа Кисилевиц из Управление древностей Израиля и Одед Липшиц, профессор из Тель-Авивского университета.

Кисилевиц и Липшиц утверждают, хотя они и не могут полностью исключить возможность, что на человеческих глиняных головах, найденных в Хирбет-Кейафе и Тель-Моце, изображено какое-то божество, на статуэтках нет никаких символов или атрибутов вроде рогов или полумесяцев (на Ближнем Востоке эти знаки, как правило, относятся к чему-то божественному), подтверждающих этот факт. Кроме того, по их мнению, это точно не Яхве, так как он появился в регионе, где проходили раскопки, позднее IX века до нашей эры.
"Но самое главное, когда на животных изображали богов, они не сидели на них (им не нужен транспорт) – они стояли на них", – уточнили ученые.
1700-летняя статуя женщины эллинистического периода, найденная в древнем городе Перге, ныне находящемся в турецкой средиземноморской провинции Анталья
29 июля, 07:09Культура
В Турции археологи обнаружили 1700-летнюю статую
11951612
КультураНовости культурыБлижний ВостокИерусалимИзраиль
Рекомендуем
Силы самообороны Японии
В Японии рассмотрят вопрос об обороне "на территории противника"
Бывший кандидат в президенты Белорусии Валерий Цепкало
Бывший соперник Лукашенко написал письмо лидерам 32 стран
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки
Польский премьер объяснил критику в адрес Германии и России
Молоток судьи
Жительнице Ставрополья дали условный срок за продажу новорожденной дочери
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе
Daily Mail опубликовала новые кадры задержания Джорджа Флойда
Доллары США
У пенсионерки в Москве украли сто тысяч долларов
Подкаст «Это надолго». Как заставить ребёнка слушаться?
Подкаст "Это надолго". Как заставить ребёнка слушаться?
Автомобиль радиационного контроля
Роспотребнадзор назвал регионы с повышенными дозами облучения радоном
Пульт управления в операторной установке производства водорода
Российские ученые смоделировали материал для хранилищ водорода
Пляж на турецком курорте Бодрум
Украинскую топ-модель избили на пляже в Турции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко хочет расширить географию дружественных Белоруссии стран
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Дегтярев объявил о назначении нового зампреда хабаровского правительства
Сотрудник ДПС обеспечивает порядок на дороге в столице Чеченской республики городе Грозном
Власти Чечни вернули из Москвы более ста молодых людей на воспитание
Памятник мальчику с бескозыркой и собакой, который провожает корабли в морском грузовом порту Клайпеды
"Поток снизился". Как Прибалтика теряла российский транзит
Страница социальной сети Фейсбук
Эксперт рассказал, что происходит с "мертвыми душами" в соцсетях
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:22Жириновский не исключил волнений в Белоруссии в случае победы Лукашенко
16:22В Кирове полицейские закрыли подростка в багажнике
16:22В Минздраве рассказали, как защититься от новых штаммов гриппа
16:13Лукашенко хочет нормализовать отношения с Россией, считает эксперт
16:12В ДНР обвинили украинских силовиков в минировании дорог
15:55Глава Мурманской области задекларировал таунхаус в Испании
15:52Москвичей предупредили о резком похолодании
15:50Украинский экс-депутат обвинил Порошенко во внедрении иностранных агентов
15:46В Минприроды спланировали сроки ликвидации последствий ЧП в Норильске
15:42В Ростуризме оценили убытки от отсутствия иностранных туристов
15:42В Минздраве оценили опасность новых штаммов гриппа
15:39Белорусские военные будут тренироваться сажать самолеты на трассе
15:31В багаже пассажирки мюнхенского аэропорта нашли кости ее покойного мужа
15:27Два человека погибли при жесткой посадке мотодельтаплана в Подмосковье 0:10
15:24В Москве арестовали мужчину, напавшего на полицейского
15:22Госпитализированная с инсультом Елена Кондулайнен сломала руку
15:20Британские инструкторы начали подготовку украинских военнослужащих
15:18Волочкова обжаловала штраф за нарушение карантина в Дивеево
15:12В союзе туриндустрии назвали опасности поездки в Черногорию
15:08В Польше расквартировали командование пятого корпуса американской армии
Лента новостейМолния