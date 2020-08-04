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Найденные в Израиле 3000-летние фигурки считают изображением бога Яхве
Профессор археологии в Еврейском университете Иерусалима Йосеф Гарфинкель, который недавно завершил исследование древних глиняных статуэтках возрастом около... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T06:32
2020-08-04T12:01
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости.
Профессор археологии в Еврейском университете Иерусалима Йосеф Гарфинкель, который недавно завершил исследование древних глиняных статуэтках возрастом около трех тысяч лет, обнаруженных несколько лет назад на раскопках в Хирбет-Кейафе и Тель-Моце, утверждает, что на них изображен библейский бог Яхве (упоминается в Ветхом Завете), сообщает
The Times of Israel.
По информации издания, его соображения были опубликованы в осеннем выпуске научно-популярного журнала Biblical Archaeology Review.
В статье профессор доказывает, что хотя в Библии уже тогда четко было прописано, что изображать Бога было запрещено, по мнению Гарфинкеля, некоторые люди изготавливали подобные фигурки и тайно поклонялись им.
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Глиняные статуэтки, найденные в результате археологических раскопок в Тель-Моце близ Иерусалима, Израиль
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Участок археологических раскопок в Тель-Моце близ Иерусалима, Израиль
1 из 2
Глиняные статуэтки, найденные в результате археологических раскопок в Тель-Моце близ Иерусалима, Израиль
2 из 2
Участок археологических раскопок в Тель-Моце близ Иерусалима, Израиль
Так, он ссылается на некоторые писания, в том числе на Книгу пророка Аввакума, в которых упоминается Бог, сидящий верхом на лошади. Найденные глиняные мужские головы длиной в пять сантиметров как раз находились рядом с фигурками этого животного, поэтому не исключено, что они могли быть частью более крупной скульптуры, связанной с культом.
"Во времена Иудейского и Израильского царств в соседних государствах раннего железного века (IX – X века до нашей эры) у каждого был свой бог: у моавитян (и, возможно, аммонитян) был Чемош; у эдомитян – Кос, а у нас Яхве", – пояснил Гарфинкель.
Однако теорию археолога решительно оспаривают многие ученые и называют его работу не более, чем "хайпом".
"Он приводит необоснованные доказательства и игнорирует существующие профессиональные исследования по этой теме", – заявили со-руководители раскопок в Тель-Моце (находится примерно в шести километрах от Иерусалима) Шуа Кисилевиц из Управление древностей Израиля и Одед Липшиц, профессор из Тель-Авивского университета.
Кисилевиц и Липшиц утверждают, хотя они и не могут полностью исключить возможность, что на человеческих глиняных головах, найденных в Хирбет-Кейафе и Тель-Моце, изображено какое-то божество, на статуэтках нет никаких символов или атрибутов вроде рогов или полумесяцев (на Ближнем Востоке эти знаки, как правило, относятся к чему-то божественному), подтверждающих этот факт. Кроме того, по их мнению, это точно не Яхве, так как он появился в регионе, где проходили раскопки, позднее IX века до нашей эры.
"Но самое главное, когда на животных изображали богов, они не сидели на них (им не нужен транспорт) – они стояли на них", – уточнили ученые.