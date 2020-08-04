Победители и финалисты конкурса AIPP Silver Lining Awards

В номинации "Жизнь" победила работа Карен Уоллер (Karen Waller).
В номинации "Жизнь" победила работа Карен Уоллер (Karen Waller).
Давид Даленбург (David Dahlenburg завоевал третье место в номинации "Абстракция".
Давид Даленбург (David Dahlenburg завоевал третье место в номинации "Абстракция".
Второе место в номинации "Дикий мир" досталось Джошуа Холко (Joshua Holko).
Второе место в номинации "Дикий мир" досталось Джошуа Холко (Joshua Holko).
Третье место в студенческой категории присудили Юни Ким (Eunie Kim).
Третье место в студенческой категории присудили Юни Ким (Eunie Kim).
Форух Явари (Forough Yavari) победил "Фотоиллюстрация".
Форух Явари (Forough Yavari) победил "Фотоиллюстрация".
Питер Иствей (Peter Eastway) остановился на четвертом месте в номинации "Празднования".
Питер Иствей (Peter Eastway) остановился на четвертом месте в номинации "Празднования".
Анна Лускомб (Anna Luscombe) стала лучшей в студенческой номинации.
Анна Лускомб (Anna Luscombe) стала лучшей в студенческой номинации.
Победа в номинации "Путешествия" досталась Брайану Ходжесу (Brian Hodges).
Победа в номинации "Путешествия" досталась Брайану Ходжесу (Brian Hodges).
Джеки Ранкен (Jackie Ranken) праздновала победу в номинации "Абстрация".
Джеки Ранкен (Jackie Ranken) праздновала победу в номинации "Абстрация".
Майкл Кеннеди замкнул тройку лидеров в номинации "Товары и услуги".
Майкл Кеннеди замкнул тройку лидеров в номинации "Товары и услуги".
Скотт Портелли (Scott Portelli) победил в номинации "Дикий мир".
Скотт Портелли (Scott Portelli) победил в номинации "Дикий мир".
Рут Вудроу (Ruth Woodrow) стала лучшей из "Новичков".
Рут Вудроу (Ruth Woodrow) стала лучшей из "Новичков".
Леон ОНейл победил в номинации "Празднования".
Леон ОНейл победил в номинации "Празднования".
Крис Андерсон (Kris Anderson) праздновал победу в номинации "Места".
Крис Андерсон (Kris Anderson) праздновал победу в номинации "Места".
Форух Явари (Forough Yavari) получил награду как автор лучшего портрета.
Форух Явари (Forough Yavari) получил награду как автор лучшего портрета.
Карен Уоллер (Karen Waller) присудили победу в номинации "Изолированные".
Карен Уоллер (Karen Waller) присудили победу в номинации "Изолированные".
Работа Рэчел Далсон (Rachel Dulson) вышла в финал конкурса в номинации "Новички".
Работа Рэчел Далсон (Rachel Dulson) вышла в финал конкурса в номинации "Новички".
Карен Олсоп (Karen Alsop) дошла до финала в номинации "Места".
Карен Олсоп (Karen Alsop) дошла до финала в номинации "Места".