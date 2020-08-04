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Победители и финалисты конкурса AIPP Silver Lining Awards
Организаторы конкурса AIPP Silver Lining Awards 2020, где выбирают лучшие в Австралии современные фотографии, подвели итоги. Кадры, получившие высшие оценки... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T17:50
фотография
фото
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575314002_0:89:3000:1777_1400x0_80_0_0_b4aa972728af7dfb0a945638401c6dfe.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фотография, фото, фото

Победители и финалисты конкурса AIPP Silver Lining Awards

17:50 04.08.2020
1407
Организаторы конкурса AIPP Silver Lining Awards 2020, где выбирают лучшие в Австралии современные фотографии, подвели итоги. Кадры, получившие высшие оценки жюри, — в подборке Ria.ru.
© Фото

В номинации "Жизнь" победила работа Карен Уоллер (Karen Waller).

Работа участника конкурса AIPP Silver Lining Awards 2020
1 из 18

В номинации "Жизнь" победила работа Карен Уоллер (Karen Waller).

© Фото
© Фото

Давид Даленбург (David Dahlenburg завоевал третье место в номинации "Абстракция".

Работа участника конкурса AIPP Silver Lining Awards 2020
2 из 18

Давид Даленбург (David Dahlenburg завоевал третье место в номинации "Абстракция".

© Фото
© Фото : Joshua Holko

Второе место в номинации "Дикий мир" досталось Джошуа Холко (Joshua Holko).

Работа участника конкурса AIPP Silver Lining Awards 2020
3 из 18

Второе место в номинации "Дикий мир" досталось Джошуа Холко (Joshua Holko).

© Фото : Joshua Holko
© Фото

Третье место в студенческой категории присудили Юни Ким (Eunie Kim).

Работа участника конкурса AIPP Silver Lining Awards 2020
4 из 18

Третье место в студенческой категории присудили Юни Ким (Eunie Kim).

© Фото
© Фото

Форух Явари (Forough Yavari) победил "Фотоиллюстрация".

Работа участника конкурса AIPP Silver Lining Awards 2020
5 из 18

Форух Явари (Forough Yavari) победил "Фотоиллюстрация".

© Фото
© Фото : PETER EASTWAY

Питер Иствей (Peter Eastway) остановился на четвертом месте в номинации "Празднования".

Работа участника конкурса AIPP Silver Lining Awards 2020
6 из 18

Питер Иствей (Peter Eastway) остановился на четвертом месте в номинации "Празднования".

© Фото : PETER EASTWAY
© Фото

Анна Лускомб (Anna Luscombe) стала лучшей в студенческой номинации.

Работа участника конкурса AIPP Silver Lining Awards 2020
7 из 18

Анна Лускомб (Anna Luscombe) стала лучшей в студенческой номинации.

© Фото
© Фото : Brian Hodges

Победа в номинации "Путешествия" досталась Брайану Ходжесу (Brian Hodges).

Работа участника конкурса AIPP Silver Lining Awards 2020
8 из 18

Победа в номинации "Путешествия" досталась Брайану Ходжесу (Brian Hodges).

© Фото : Brian Hodges
© Фото : Jackie Ranken

Джеки Ранкен (Jackie Ranken) праздновала победу в номинации "Абстрация".

Работа участника конкурса AIPP Silver Lining Awards 2020
9 из 18

Джеки Ранкен (Jackie Ranken) праздновала победу в номинации "Абстрация".

© Фото : Jackie Ranken
© Фото

Майкл Кеннеди замкнул тройку лидеров в номинации "Товары и услуги".

Работа участника конкурса AIPP Silver Lining Awards 2020
10 из 18

Майкл Кеннеди замкнул тройку лидеров в номинации "Товары и услуги".

© Фото
© Фото : Scott Portelli

Скотт Портелли (Scott Portelli) победил в номинации "Дикий мир".

Работа участника конкурса AIPP Silver Lining Awards 2020
11 из 18

Скотт Портелли (Scott Portelli) победил в номинации "Дикий мир".

© Фото : Scott Portelli
© Фото

Рут Вудроу (Ruth Woodrow) стала лучшей из "Новичков".

Работа участника конкурса AIPP Silver Lining Awards 2020
12 из 18

Рут Вудроу (Ruth Woodrow) стала лучшей из "Новичков".

© Фото
© Фото : Leon O'Neil Photographer 0412417

Леон ОНейл победил в номинации "Празднования".

Работа участника конкурса AIPP Silver Lining Awards 2020
13 из 18

Леон ОНейл победил в номинации "Празднования".

© Фото : Leon O'Neil Photographer 0412417
© Фото : Kris Anderson

Крис Андерсон (Kris Anderson) праздновал победу в номинации "Места".

Работа участника конкурса AIPP Silver Lining Awards 2020
14 из 18

Крис Андерсон (Kris Anderson) праздновал победу в номинации "Места".

© Фото : Kris Anderson
© Фото : FOROUGH YAVAORI

Форух Явари (Forough Yavari) получил награду как автор лучшего портрета.

Работа участника конкурса AIPP Silver Lining Awards 2020
15 из 18

Форух Явари (Forough Yavari) получил награду как автор лучшего портрета.

© Фото : FOROUGH YAVAORI
© Фото

Карен Уоллер (Karen Waller) присудили победу в номинации "Изолированные".

Работа участника конкурса AIPP Silver Lining Awards 2020
16 из 18

Карен Уоллер (Karen Waller) присудили победу в номинации "Изолированные".

© Фото
© Фото : Rachel Dulson

Работа Рэчел Далсон (Rachel Dulson) вышла в финал конкурса в номинации "Новички".

Работа участника конкурса AIPP Silver Lining Awards 2020
17 из 18

Работа Рэчел Далсон (Rachel Dulson) вышла в финал конкурса в номинации "Новички".

© Фото : Rachel Dulson
© Фото

Карен Олсоп (Karen Alsop) дошла до финала в номинации "Места".

Работа участника конкурса AIPP Silver Lining Awards 2020
18 из 18

Карен Олсоп (Karen Alsop) дошла до финала в номинации "Места".

© Фото
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