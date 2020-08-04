Шампанское открыли! День рождения самого известного игристого в мире

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Сегодня во всем мире отмечают день рождения шампанского: считается, что именно 4 августа в одном французском аббатстве изобрели легендарный напиток, позже ставший атрибутом совсем не монашеской жизни. О том, почему это лишь красивая легенда, зачем символ утонченного быта аристократов превратили в СССР в массово доступный продукт, из каких бокалов лучше пить игристое и как его правильно охлаждать, — в материале РИА Новости.

Звезды на вкус

По легенде, шампанское в конце XVII века создал монах-бенедиктианец Пьер Периньон. Вкусив напиток, он якобы произнес: "Идите сюда быстрее, на вкус — как звезды!"

Однако винный эксперт Александр Купцов придерживается другой точки зрения: "Изобрели его вовсе не монахи, а, вероятнее всего, английские торговцы в 50-60-х годах XVII века". А уже затем, по его словам, шампанское стало популярно во Франции, причем в высшем обществе. Стоимость одной бутылки тогда равнялась годовой зарплате ремесленника, так что простолюдины не могли позволить себе такую роскошь.

Российская знать распробовала шампанское при Елизавете Петровне. К концу XIX века по потреблению игристого империя уступала лишь Франции, а из наших производителей гремело имя князя Льва Голицына.

Шампанское — для народа

Интересно, что такой, казалось бы, очевидный атрибут "буржуйской жизни" распорядились изготавливать в Советском Союзе.

"В ХХ веке игристое решили сделать частью социалистического уклада: молодому государству нужны были атрибуты для своих праздников. "Советское шампанское" — доступный массовый продукт — отлично подошло для диктатуры пролетариата", — говорит винный обозреватель Forbes Игорь Сердюк.

Ведь "жить стало лучше, жить стало веселее", возродились новогодние елки, и в 1937-м с конвейера сошли первые бутылки с игристым вином. Создателем позже ставшего культовым в СССР напитка считается винодел Антон Фролов-Багреев. Его заслуга в том, что он сумел превратить люкс в масс-маркет, придумав дешевую альтернативу элитному вину аристократов.

© Мосфильм (1956) Кадр из фильма "Карнавальная ночь" © Мосфильм (1956) Кадр из фильма "Карнавальная ночь"

Отвергнув традиционную долгую технологию, когда вторичное брожение происходит прямо в бутылке, группа Фролова-Багреева внедрила ускоренную шампанизацию в непрерывном потоке. "За это им присудили Госпремию. Важно, что произошло это в очень нелегком для страны 1942 году", — подчеркивает Сердюк.

Отличным "продакт-плейсментом" нового напитка, в итоге ставшего обязательным сопровождением праздничного боя курантов, считается фильм "Карнавальная ночь" (1956) и новогодние "Голубые огоньки" (с 1964 года), где "Советское шампанское" лилось рекой.

Как быстро охладить

В принципе, шампанское должно пролежать в холодильнике несколько дней, чтобы предстать в своих идеальных шести градусах. Но, если нагрянули гости или совершенно неожиданно появился повод, можно положить бутылку в морозилку. "Лучше выставить таймер на полчаса при стандартной температуре камеры минус 18 градусов. Нельзя допускать замораживания: даже если не разорвет бутылку, вино безнадежно испортится", — отмечает Купцов.

© 20th Century Fox Film Corporation (1955) Кадр из фильма "Зуд седьмого года" © 20th Century Fox Film Corporation (1955) Кадр из фильма "Зуд седьмого года"

Правда, винный академик и преподаватель Wine & Spirit Education Trust Татьяна Селиванова отговаривает от таких действий: "В морозилке вино все равно испытывает температурный шок, вы испортите его букет". В качестве альтернативы она советует положить игристое минут на 15-20 в ведерко со смесью льда и воды, куда можно добавить немного соли (на три литра — столовую ложку), периодически вращая бутылку вокруг собственной оси.

Купцов предлагает экзотический лайфхак для тех, кто в дороге: обмотать вино влажной салфеткой и высунуть бутылку из окна движущегося автомобиля — только держите сокровище покрепче.

Из каких бокалов пить

По канону вариантов всего два. Первыми появились широкие креманки, по форме напоминающие, гласит легенда, грудь Марии-Антуанетты. "Эти бокалы прекрасно подходили, пока шампанское было очень сладким, а именно такое преобладало до 20-30-х годов ХХ века. В России и США могло быть более 300 граммов сахара на литр. Его подавали почти замороженным, с мелкими кристалликами льда — называлось "в иголочку", — поясняет Купцов. Фактически получался такой алкогольный смузи.

© Киевнаучфильм (1976) Кадр из мультсериала "Приключения капитана Врунгеля" © Киевнаучфильм (1976) Кадр из мультсериала "Приключения капитана Врунгеля"

А потом во всем мире постепенно перешли на брют, в котором менее 15 граммов сахара на литр. Сладости меньше, значит, больше ценится качество виноматериала, поэтому сейчас для подачи в основном используются флюты — вытянутые бокалы, позволяющие лучше почувствовать аромат.

"Креманки, которые часто выстраивают в пирамиды, популярны на торжественных мероприятиях. Такие бокалы, конечно, создают ощущение праздника, но вино быстро выдыхается, согревается от рук — так что пить нужно побыстрее", — уточняет Селиванова.

На вкус и цвет

Шампанское — напиток для эстетов. "В дегустации отличается от прочих вин тем, что должно получать высшую оценку уже просто за внешний вид. Если выглядит некрасиво, то и по вкусовым показателям почти наверняка тоже никакое", — подчеркивает Купцов.

По его словам, хорошее игристое — прозрачного, сияющего или лучистого цвета, разных оттенков — от золотистого до чуть зеленоватого. Главное, чтобы не слишком темное.

В течение получаса шампанское должно проявлять игристые свойства. Пузырьки, которых при открывании бутылки в среднем выделяется 11 миллионов, в хорошем напитке исходят в виде "четок" из определенных точек на дне или стенок бокала, либо образовывают кайму на поверхности. Пытаться избавиться от них, размешав перед глотком ложкой, вилкой или мюзле, не стоит. "Газ принимает участие в формировании вкуса и аромата, этим ведь обусловлены и температура подачи, и бокалы. Если уж не нравится CO2, просто пейте тихие вина", — говорит Купцов.

Чем закусывать

Утонченный Эдвард Льюис из фильма "Красотка" советовал возлюбленной закусывать шампанское клубникой. Однако обладатель титула "Лучший сомелье России — 2019" Григорий Чегодаев рекомендации киношного миллионера не разделяет: "В идеале хорошее дорогое шампанское требует белковой закуски — устриц, морепродуктов. Они помогут раскрыть сложный букет, в то время как кислота ягоды, напротив, испортит его". А вот под фрукты Григорий как раз рекомендует брать более незатейливые игристые вина, созданные ускоренным методом Шарма, в том числе — просекко.

Что делать, чтобы открытое шампанское не выдохлось

Оказывается, советский лайфхак не действует. "Вилку, которой многие "затыкают" бутылку, чтобы не выходил газ, лучше уж использовать для закуски, будет полезнее", — советует Сердюк. Для хранения открытого и недопитого игристого стоит купить специальные пробки с пружинным зажимом. Но кислород делает свое дело, поэтому долго хранить недопитое шампанское не получится.

© Warner Bros. (1942) Кадр из фильма "Касабланка" © Warner Bros. (1942) Кадр из фильма "Касабланка"

Отличное кулинарное применение игристого, которое все-таки выдохлось, — быстрый маринад для шашлыка: через час мясо можно нанизывать на шампур.

Как найти бюджетный аналог

Если лишних четырех-пяти тысяч на то самое шампанское из одноименной французской провинции нет — не беда. "По той же технологии и в той же стране делают креманы — ближайших "родственников" этого знаменитого игристого. Особенно близки по вкусу "Эльзас", "Бургундия", "Луара" — стоят в районе двух тысяч за бутылку", — говорит Селиванова. Также она рекомендует южноафриканское игристое Kaapse Vonkel.

Наконец, есть испанская кава (сava) — это в пределах тысячи рублей. А вот любимые многими просекко и асти делают совсем по-другому, так что по вкусу они ближе к советскому шампанскому.

Есть российское игристое, сделанное классическим шампанским методом — это должно быть обязательно указано на контрэтикетке, добавляет Сердюк.

"Прими как лекарство"

Один из признанных терапевтических эффектов игристого — снижение риска деменции, польза для сердца и сосудов. Впрочем, так действует любое качественное вино — но в умеренных дозах.