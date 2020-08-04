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"Это бомба": Артур Пирожков сошелся в танцевальном баттле с Пухляшом
Российский шоумен и певец Александр Ревва, более известный по сценическому псевдониму Артур Пирожков, опубликовал в инстаграме видео, на котором демонстрирует,... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T07:12
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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дмитрий красилов, коронавирус covid-19, александр ревва, little big, новости культуры, шоу-бизнес, яна рудковская, полина гагарина

"Это бомба": Артур Пирожков сошелся в танцевальном баттле с Пухляшом

01:04 04.08.2020 (обновлено: 07:12 04.08.2020)
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© Фото : Инстаграм-аккаунт ArthurpirozhkovСкрин-шот поста Александра Реввы "Дэнс-кофе-брейк с "пухляшом"
Скрин-шот поста Александра Реввы Дэнс-кофе-брейк с пухляшом
© Фото : Инстаграм-аккаунт Arthurpirozhkov
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российский шоумен и певец Александр Ревва, более известный по сценическому псевдониму Артур Пирожков, опубликовал в инстаграме видео, на котором демонстрирует, как проходит танцевальный баттл между ним и Пухляшом (Дмитрий Красилов).

"Дэнс-кофе-брейк с "пухляшом", — подписал шуточный ролик Пирожков.

Под сингл Rockit из альбома Future Shock джазового пианиста и лауреата 14 премий "Грэмми" Херби Хэнкока Пухляш и Артур Пирожков делают волны телом и немного имитируют танец робота. В конце участники видео импровизируют.
"Это бомба", — считает певица Глюкоза.
Остальные пользователи согласились с ее мнением и написали в комментариях, что Пирожков и Пухляш "подвижные", "талантливые" и "забавные". С победителем так и не определились.
Дмитрий Красилов получил известность после того, как снялся в клипе группы Little big на песню Uno, с которой команда Ильи Прусикина должна была ехать на Евровидение в этом году. Однако из-за пандемии коронавируса конкурс перенесли. Но Пухляш успел стать звездой.
Так, он принял участие в клипе группы Cream Soda на песню группы "Хлеб" "Плачу на Техно", а также потанцевал с Полиной Гагариной, Дмитрием Нагиевым и Яной Рудковской.
Кадр из видео в инстаграме Яны Рудковской
9 июня, 19:29Культура
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КультураДмитрий КрасиловКоронавирус COVID-19Александр РевваLittle BigНовости культурыШоу-бизнесЯна РудковскаяПолина Гагарина
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