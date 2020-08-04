"Это бомба": Артур Пирожков сошелся в танцевальном баттле с Пухляшом

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российский шоумен и певец Александр Ревва, более известный по сценическому псевдониму Артур Пирожков, опубликовал в инстаграме видео, на котором демонстрирует, как проходит танцевальный баттл между ним и Пухляшом (Дмитрий Красилов).

"Дэнс-кофе-брейк с "пухляшом", — подписал шуточный ролик Пирожков.

Под сингл Rockit из альбома Future Shock джазового пианиста и лауреата 14 премий "Грэмми" Херби Хэнкока Пухляш и Артур Пирожков делают волны телом и немного имитируют танец робота. В конце участники видео импровизируют.

"Это бомба", — считает певица Глюкоза.

Остальные пользователи согласились с ее мнением и написали в комментариях, что Пирожков и Пухляш "подвижные", "талантливые" и "забавные". С победителем так и не определились.

Дмитрий Красилов получил известность после того, как снялся в клипе группы Little big на песню Uno, с которой команда Ильи Прусикина должна была ехать на Евровидение в этом году. Однако из-за пандемии коронавируса конкурс перенесли. Но Пухляш успел стать звездой.