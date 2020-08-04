https://ria.ru/20200804/1575312645.html
"Это бомба": Артур Пирожков сошелся в танцевальном баттле с Пухляшом
Российский шоумен и певец Александр Ревва, более известный по сценическому псевдониму Артур Пирожков, опубликовал в инстаграме видео, на котором демонстрирует,... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T01:04
2020-08-04T07:12
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий красилов, коронавирус covid-19, александр ревва, little big, новости культуры, шоу-бизнес, яна рудковская, полина гагарина
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российский шоумен и певец Александр Ревва, более известный по сценическому псевдониму Артур Пирожков, опубликовал в инстаграме видео, на котором демонстрирует, как проходит танцевальный баттл между ним и Пухляшом (Дмитрий Красилов).
"Дэнс-кофе-брейк с "пухляшом", — подписал шуточный ролик Пирожков.
Под сингл Rockit из альбома Future Shock джазового пианиста и лауреата 14 премий "Грэмми" Херби Хэнкока Пухляш и Артур Пирожков делают волны телом и немного имитируют танец робота. В конце участники видео импровизируют.
"Это бомба", — считает певица Глюкоза.
Остальные пользователи согласились с ее мнением и написали в комментариях, что Пирожков и Пухляш "подвижные", "талантливые" и "забавные". С победителем так и не определились.
Дмитрий Красилов получил известность после того, как снялся
в клипе группы Little big на песню Uno, с которой команда Ильи Прусикина должна была ехать на Евровидение в этом году. Однако из-за пандемии коронавируса конкурс перенесли. Но Пухляш успел стать звездой.
Так, он принял участие
в клипе группы Cream Soda на песню группы "Хлеб" "Плачу на Техно", а также потанцевал с Полиной Гагариной, Дмитрием Нагиевым и Яной Рудковской.