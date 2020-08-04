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На "дальневосточном гектаре" открыли народный экопарк
В Сахалинской области группа экологов открыла природный парк "Мыс Тихий". Участок в 29 гектаров находится на побережье Охотского моря в районе бухты Тихой. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T11:12
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, хорошие новости, дальневосточный гектар, дальний восток, сахалин

На "дальневосточном гектаре" открыли народный экопарк

08:00 04.08.2020 (обновлено: 11:12 04.08.2020)
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© Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и АрктикиПриродный парк "Мыс Тихий" на "дальневосточных гектарах"
Природный парк Мыс Тихий на дальневосточных гектарах
© Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Сахалинской области группа экологов открыла природный парк "Мыс Тихий". Участок в 29 гектаров находится на побережье Охотского моря в районе бухты Тихой.
Таким образом экоэнтузиасты реализовали свой проект, получив земельный участок в пользование по программе "Дальневосточный гектар". Главная задача — сохранить уникальную природу прибрежной зоны и открытый доступ к ней туристов.
© Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и АрктикиПриродный парк "Мыс Тихий" на "дальневосточных гектарах"
Природный парк Мыс Тихий на дальневосточных гектарах
© Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики
Природный парк "Мыс Тихий" на "дальневосточных гектарах"
За три года с момента получения земельного участка активисты не только очистили территорию от мусора, но и оборудовали тропы и зоны для отдыха. В парке уже подготовлены места для палаток, установлены навигационные указатели.
"Уникальный ландшафт, живописные водопады и рокот моря — у нас получилось взять невероятной красоты территорию площадью в 29 гектаров и организовать там народный природный парк. Мыс Тихий всегда привлекал любителей отдохнуть на дикой природе, и без должного ухода над этим живописным местом нависла опасность вытаптывания", — цитирует координатора инициативной группы экологов Романа Шатрова пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК).
© Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и АрктикиПриродный парк "Мыс Тихий" на "дальневосточных гектарах"
Природный парк Мыс Тихий на дальневосточных гектарах
© Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики
Природный парк "Мыс Тихий" на "дальневосточных гектарах"
У группы активистов далекоидущие планы по развитию природной территории: экологи продолжают изучать местность, ее флору и фауну и в перспективе собираются проводить занятия и обучающие семинары по природоохранной деятельности. Уже сейчас к проекту привлекаются волонтеры со всей России.
© Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и АрктикиПриродный парк "Мыс Тихий" на "дальневосточных гектарах"
Природный парк Мыс Тихий на дальневосточных гектарах
© Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики
Природный парк "Мыс Тихий" на "дальневосточных гектарах"
"Для меня очень важно, что удалось изменить отношение отдыхающих. Люди видят, что природа парка охраняется, и сами стали беречь это место. Более того, наша деятельность начала привлекать внимание и поддержку предпринимателей и местных властей, которые стали помогать нам ресурсами. Впереди очень много работы, и любая помощь нам в радость", — приводит слова Романа Шатрова пресс-служба АРЧК.
Активисты приглашают на мыс Тихий всех желающих провести время в одном из самых живописных мест Сахалина, а также помочь в развитии парка.
Центр для любителей морских видов спорта Сахалин-Майами на побережье Охотского моря
30 июля, 07:58Хорошие новости
Майами на Сахалине: на "дальневосточном гектаре" открыли пляжную станцию
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