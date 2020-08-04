На "дальневосточном гектаре" открыли народный экопарк

© Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Природный парк "Мыс Тихий" на "дальневосточных гектарах"

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Сахалинской области группа экологов открыла природный парк "Мыс Тихий". Участок в 29 гектаров находится на побережье Охотского моря в районе бухты Тихой.

Таким образом экоэнтузиасты реализовали свой проект, получив земельный участок в пользование по программе "Дальневосточный гектар". Главная задача — сохранить уникальную природу прибрежной зоны и открытый доступ к ней туристов.

© Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Природный парк "Мыс Тихий" на "дальневосточных гектарах" © Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Природный парк "Мыс Тихий" на "дальневосточных гектарах"

За три года с момента получения земельного участка активисты не только очистили территорию от мусора, но и оборудовали тропы и зоны для отдыха. В парке уже подготовлены места для палаток, установлены навигационные указатели.

"Уникальный ландшафт, живописные водопады и рокот моря — у нас получилось взять невероятной красоты территорию площадью в 29 гектаров и организовать там народный природный парк. Мыс Тихий всегда привлекал любителей отдохнуть на дикой природе, и без должного ухода над этим живописным местом нависла опасность вытаптывания", — цитирует координатора инициативной группы экологов Романа Шатрова пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК).

© Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Природный парк "Мыс Тихий" на "дальневосточных гектарах" © Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Природный парк "Мыс Тихий" на "дальневосточных гектарах"

У группы активистов далекоидущие планы по развитию природной территории: экологи продолжают изучать местность, ее флору и фауну и в перспективе собираются проводить занятия и обучающие семинары по природоохранной деятельности. Уже сейчас к проекту привлекаются волонтеры со всей России.

© Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Природный парк "Мыс Тихий" на "дальневосточных гектарах" © Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Природный парк "Мыс Тихий" на "дальневосточных гектарах"

"Для меня очень важно, что удалось изменить отношение отдыхающих. Люди видят, что природа парка охраняется, и сами стали беречь это место. Более того, наша деятельность начала привлекать внимание и поддержку предпринимателей и местных властей, которые стали помогать нам ресурсами. Впереди очень много работы, и любая помощь нам в радость", — приводит слова Романа Шатрова пресс-служба АРЧК.